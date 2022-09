Tripletta monstre di Battaglia, Ribero muraglia invalicabile del Bacigalupo

La prima giornata del torneo "Grande Slam" categoria Under 17 si apre col botto: una fantastica Rivarolese vince e convince, battendo con un netto 4-0 il KL Pertusa, ospitante della competizione. I ragazzi di Scalone dominano durante tutto il match, nonostante il rigore calciato alto in apertura da Baudino, e approfittano di un incontenibile Federico Battaglia in stato di grazia, autore di una tripletta: la prima rete con uno scavato a battere Balan in uscita, la seconda con una zampata da centravanti puro e la terza con un colpo di testa a indirizzare il cross pennellato di uno scatenato Vallero. Discorso diverso invece per il Pertusa di Flavio Capelli, che si trova a dover costruire interamente da zero una squadra composta da calciatori che non hanno mai avuto occasione di giocare insieme. C'è tanto lavoro da fare, ma il Grande Slam è un'ottima occasione da sfruttare per trovare il bandolo della matassa.

La Rivarolese a fine partita

Pari a reti bianche invece tra le altre due squadre del girone A, con Druentina e Garino che hanno le occasioni per vincere ma non riescono a sbloccarla, con i primi che probabilmente avrebbero meritato ai punti, ma con i secondi che non hanno sfigurato, vista anche la squadra completamente nuova con cui si sono presentati a questo torneo.

Druentina

Garino

Stesso risultato e stesso copione per Rosta e Bacigalupo, con un protagonista assoluto: il portiere del Baci Luca Ribero, autore di parate sensazionali che hanno sbarrato la strada agli attacchi insistenti del Rosta, che ha incredibilmente chiuso il match senza riuscire a segnare, dopo aver messo in difficoltà gli ospiti per tutto il corso del match.

È X anche tra Pecetto e Pro Collegno, con i primi che si erano portati in vantaggio per 2-0 approfittando di due svarioni della difesa della Pro, che avevano portato ad un'autorete e un gol di Hascu, prima di esser raggiunti nella ripresa dalla doppietta di Loris Capello.

Vincono invece Pianezza e Beiborg, prima dello scontro di mercoledì sera. I ragazzi di Alex Birtolo battono per 2-0 il San Giacomo Chieri, grazie alle reti di Lorenzo Abrate e Carlo Ongari. Il Beiborg invece cala il poker contro il Leinì, con in gol tutti i nuovi arrivati, altro motivo di soddisfazione per il tecnico Daniele Anzoletti, oltre all'ottima prestazione corale: doppietta di Gabriele Vetrella e reti di Federico Tuveri e Christian Ciadamidaro.

L'ultimo match della giornata tra Olympic Collegno e Autovip San Mauro si conclude con il risultato di 1-1: alla rete dell'attaccante 2007 Andrea De Matteo risponde per la squadra di Michele Barberi Francesco La Rosa, sempre tra i migliori, per un punto a testa che lascia tutti soddisfatti a metà.