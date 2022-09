Nichelino e Caselle, la rivincita degli Underdogs

La pennellata del “Professore”, “Espo is on fire”, “Ha segnato Happyness!”… Prese senza contesto queste frasi appaiono prive di senso, e invece rappresentano un inizio di SuperOscar all’insegna delle sorprese. Il Caselle di Beppe Ussia ferma il Chieri grazie a una magia di Davide “Prof” Portaluri e comanda il girone B a pari punti proprio con i collinari grazie alla doppietta di Francesco “Espo” Esposito che stende il Lucento; il Nichelino Hesperia batte il Chisola e si ripete contro il Gassino, confermando le cose buone fatte vedere nella scorsa stagione con in più l’impronta data dal nuovo tecnico, l’esperto Elio...

