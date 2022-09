Vanchiglia frena il Lascaris, poker Chisola con il Mirafiori; Guida e Ferrante lanciano il Chieri

Si chiude la seconda giornata della fase a gironi del SuperOscar: dopo un avvio a rilento, Chieri e Chisola ritrovano lo smalto e i gol e vincono rispettivamente contro Borgaro e Mirafiori; rallenta invece il Lascaris, che non va oltre l'1-1 contro il Vanchiglia. Volpiano Pianese e Alpignano condannano Venaria e Pro Eureka: Malagrinò e Manavella si giocheranno il primato del girone A all'ultimo turno.

GIRONE A

Le Foxes di Alessandro Malagrinò calano il poker contro il Venaria e staccano il pass per i quarti di finale. La prima occasione ce l'hanno i cervotti con capitan Medelin, ma il portiere classe 2007 Murgia respinge il rigore del numero 10. Non sbaglia invece dal dischetto Romeo che fa 1-0, poi Fedele, Lucca e Lazzaron arrotondano il punteggio. All'Alpignano di Manavella basta invece il sigillo di Leccese per superare ed eliminare la Pro Eureka di Gabriele Davin.

GIRONE B

Altro ottimo risultato per il Caselle di Beppe Ussia, che dopo aver fermato il Chieri sul pari supera 2-0 un Lucento ancora a 0 punti: matador di giornata è Francesco Esposito, autore della doppietta decisiva. I collinari di Massimo Ricardo ritornano subito in carreggiata e battono il Borgaro 3-0 nel segno di capitan Alessandro Guida, che ne fa 2 e indirizza la contesa; la ciliegina la mette Michele Ferrante con il più classico dei gol dell'ex.





GIRONE C

Seconda vittoria per il Nichelino, che dopo l'impresa di misura contro il Chisola si impone anche sul Gassino. I ragazzi di Bert piazzano l'uno-due nel primo tempo con La Monica e Noviello, mentre nella ripresa il subentrato Happyness fa 3-0; il gol della bandiera per la squadra di Gigliotti lo sigla Carella.

GIRONE D

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Vanchiglia, la Cbs trova le prime reti contro il Bsr Grugliasco: vantaggio rossonero con Macrì che insacca in mischia, poi raddoppia Fucini con un preciso rasoterra: 2-0 e primato a pari punti con il Lascaris, che non va oltre l'1-1 con i granata di Tino Romeo. Al vantaggio del solito De Luca risponde il solito Vitale.

