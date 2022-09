Druentina al secondo posto, superato il Garino

Tanti 2-0 in questo terzo e ultimo turno dei gironi della Coppa Grande Slam per gli Under 17. Ben tre squadre chiudono a punteggio pieno in classifica, pochi i sorpassi dell'ultimo momento. Posizioni, quindi, quasi tutte confermate rispetto alla scorsa giornata per quanto riguarda i primi e i secondi posti.

Sul giornale in edicola e sulla nostra applicazione tutti i risultati del Grande Slam

Ecco l'andamento dell'ultimo turno.

Girone A

Tonino e Fiorenza regalano gli ultimi tre punti alla Rivarolese che batte 2-0 il Garino e finisce al primo posto con 9 punti, terzo con 2 punti il Garino. La Druentina scavalca il Garino e sale al secondo posto in classifica grazie alla vittoria di misura ottenuta contro il KL Pertusa, decisivo il gol di Samuele Carretta. Comanda la Rivarolese con 9 punti, segue la Druentina con 4, il Garino con 2 e il KL Pertusa ultimo con 1 punto.

Girone B

Il Bacigalupo conquista il primo posto in classifica grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro la Pro Collegno, a segno Ferrero e Gusella. Secondo posto per il Rosta che, pareggiando per 1-1 contro il Pecetto, mantiene saldo il secondo posto a quota 5. Finale di classifica che vede, quindi, il Bacigalupo primo a 7, Rosta secondo a 5, Pecetto terzo a 2 e Pro Collegno ultimo a 1 punto.

Girone C

Non cambia nulla in classifica nel girone con il Beiborg che chiude a punteggio pieno dopo il 2-0 ottenuto sul San Giacomo Chieri grazie ai gol di Crudelini e Vetrella. Secondo posto per il Pianezza che vince 2-0 contro il Leinì, doppietta di Di Prisco. San Giacomo Chieri e Leinì chiudono al terzo e quarto posto con 1 punto.

Girone D

La Sisport subisce i primi due gol del torneo nella vittoria per 5-2 ottenuta contro l'Autovip San Mauro. Primi punti per il Pozzomaina che batte di misura 1-0 l'Olympic Collegno grazie al gol di Claudio Daria, uno di quelli rimasti del gruppo della scorsa stagione. Sisport a punteggio pieno con 9 punti, Autovip San Mauro secondo a 4 punti, Pozzomaina terzo a 3 e Olympic Collegno ultima ad 1 punto.

QUARTI DI FINALE

Domenica 11 al campo del KL Pertusa:

Ore 10.30 Rivarolese-Autovip San Mauro

Ore 11.30 Bacigalupo-Pianezza

Ore 18.15 Beiborg-Rosta

Ore 19.15 Sisport-Druentina