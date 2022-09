Tonino porta i granata in semifinale

In campo due delle squadre che più hanno fatto bene in questa prima fase della stagione, passa il turno la Rivarolese di Massimo Scalone, decide una rete nel primo tempo del capitano Leonardo Tonino, col il numero 10 sui pantaloncini (per una questione di cromatica di maglie i granata hanno giocato con divise senza numeri sulle spalle). Bene però il nuovo Autovip San Mauro allenato da Michele Barberi, in partita fino all'ultimo, anche se il portiere Samir Bourass ha dovuto più volte sbarrare la porta ai tentativi avversari. Passa alle semifinali del Grande Slam Under 17 la Rivarolese che mercoledì...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?