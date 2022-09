Burnescu e Incarbone lanciano il Vanchiglia, Simonetti inventa e il Chisola cala il tris

La finale del SuperOscar Under 17, in programma venerdì 16 settembre alle 20 a Chieri, se la giocheranno Vanchiglia e Chisola. I granata di Tino Romeo superano il NIchelino 2-0 con una rete per tempo, mentre i vinovesi di Luca Mezzano archiviano la pratica Alpignano già nel primo tempo grazie a Meriacre, Vada e Pauliuc.

Il Vanchiglia di Tino Romeo

VANCHIGLIA-NICHELINO HESPERIA

Tino Romeo schiera la sua squadra con il 4-3-3: davanti a Valente c'è la linea difensiva composta da Pittuelli a destra, Mulas a sinistra e Pomella e Cavallero al centro; in mediana agisce Salamanca aiutato da Schiavuzzi e Romano, tridente offensivo composto da Burnescu, Lanzafame e Vitale. Elio Bert risponde con il 4-3-1-2: Cutrì tra i pali, Bahadi e Pagliuca sugli esterni, Imbrogno e Marrese centrali difensivi; De Gennaro al comando delle operazioni in mezzo al campo con ai suoi lati Cerbone e Dell'Aquila, Noviello sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Happy e La Monica. Ottima la partenza del Vanchiglia, che dopo 10' è già avanti: bel suggerimento da sinistra di Lanzafame, Burnescu si inserisce con i tempi giusti e fa 1-0. Passano 2' e Salamanca ci prova su calcio di punizione, attento Cutrì. Il Nichelino fa fatica a costruire, e si fa vedere in fase offensiva solo con il colpo di testa di Imbrogno su sviluppi di corner, attento Valente. Nella ripresa i biancorossi di Bert hanno una buona occasione per il pareggio al 13', ma la girata mancina in area del subentrato Linciano termina alta. Il Vanchiglia si chiude bene e mette la parola fine sul match nel recupero: De Robertis lancia in campo aperto Incarbone, che non sbaglia a tu per tu con Cutrì e porta i granata in finale.

VANCHIGLIA-N.HESPERIA 2-0

RETI: 10' Burnescu (V), 28' st Incarbone (V).

BURNESCU 7 Ripaga ancora una volta la fiducia di Romeo con un gol importante che mette subito in salita la partita del Nichelino.

Vanchiglia: Incarbone e Burnescu, autori dei gol

ALPIGNANO-CHISOLA

Giorgio Manavella conferma il 4-3-3 per il suo Alpignano: in porta c'è Lerusce, i terzini sono Baschirotto e Sciarrotta, mentre al centro agiscono Sturiale e Gioannini. Milan è il vertice basso della mediana, con Centinaro e capitan Carnevale ai suoi lati; davanti Caforio fa da prima punta, con Aguiari e Serratore sugli esterni. Luca Mezzano opta invece per il 4-2-3-1: Cecchetto tra i pali, Meriacre e Pauliuc al centro della difesa con Matarazzo e capitan Gironda sugli esterni; Villano e Sarkis costituiscono la linea mediana, mentre alle spalle della punta Pastiu agisce il terzetto formato da Giordano, Simonetti e Vada. Il Chisola parte con il piede sull'acceleratore e, dopo due buone chances non sfruttate da Giordano e Villano, al 7' arriva il vantaggio: Simonetti batte un corner sulla testa di Meriacre, che impatta con violenza e non lascia scampo a Lerusce. I vinovesi palleggiano e si trovano con grande naturalezza, e al 13' raddoppiano: giocata strabiliante di Simonetti, che sguscia tra le maglie alpicelesti, entra in area da destra e mette un cioccolatino che Vada è puntuale a scaraventare in rete per il 2-0. L'Alpignano non riesce a trovare la chiave per reagire, e a 4' dall'intervallo i ragazzi di Mezzano calano il tris: Vada mette in mezzo da sinistra su calcio di punizione, Pauliuc salta con i tempi giusti e insacca. Nella ripresa Centinaro svernicia la traversa con uno splendido destro da fuori area, e in seguito e bravissimo Cecchetto a distendersi per sventare il colpo di testa di Sturiale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Chisola costruisce qualche occasione in contropiede per il poker, ma al triplice fischio il risultato resta di 3-0.

ALPIGNANO-CHISOLA 0-3

RETI: 7' Meriacre (C), 13' Vada (C), 21' Pauliuc (C).

SIMONETTI 7.5 Pennella da calcio d'angolo sulla testa di Meriacre, poi si inventa una giocata da urlo con cui ubriaca la difesa dell'Alpignano e serve a Vada il 2-0. Incontenibile.