Dieguito si porta il pallone a casa, Alu-Gol elimina i bianconeri

Anche il Grande Slam ha le sue due finaliste. Doppia semifinale in via Genova, campo del KL Pertusa, dove il Rosta di Luigi Munno, tecnico che ha già vinto il torneo lo scorso anno con il Nichelino Hesperia, ha staccato con pieno merito il biglietto per la finale di giovedì prossimo, battendo 5-0 il Pianezza di Alex Birtolo.

Risultato pesante per i rossoblù che pur contavano delle assenze (Luongo, Scalise, Di Prisco, De Lussu), però il Rosta ha ampiamente meritato la vittoria, portandosi sul 3-0 dopo solo 13 minuti, infilando la difesa a 4 rossoblù sperimentata dal Pianezza in questo avvio di stagione, colpisce il capitano Diego Fazzari, centrocampista, due volte, in mezzo il gol del capocannoniere del torneo Gabriele Trogu, che dopo la rete in rovesciata in semifinale con il Beiborg si conferma punta capace di andare a rete con continuità. Momento di assestamento del Pianezza nella seconda parte del primo tempo in cui Birtolo rimette la difesa a tre, nella ripresa in gol di nuovo Trogu (e sono 6 al Grande Slam per lui) e poi Fazzari segna il gol più bello della giornata con un missile terra aria al volo da 25 metri sotto la traversa.

Nella seconda semifinale in campo la Sisport di Fabrizio Tiengo, schierata con il 4-3-1-2 e la Rivarolese di Massimo Scalone, squadra che dimostra di avere un'ottima fase difensiva: solo una rete subita in tutto il Grande Slam (nella fase a gironi, 5-1 con la Druentina), seppur giocando con un modulo offensivo, il 4-3-3. Primo tempo super equilibrato, a dieci minuti dalla fine i granata trovano la rete decisiva con il numero 2 Stelian Alupoaiei, con la Sisport che rimane in 9 nel finale per due espulsioni.

Sarà quindi Rosta-Rivarolese la finale che si giocherà giovedì 22 settembre, sempre sul campo base del KL Pertusa, alle 19:15, mentre le premiazioni avranno luogo successivamente a Nichelino, domenica 25 settembre alle 18:30.

I TABELLINI

PIANEZZA-ROSTA 0-5

RETI: 4’ Fazzari (R), 8’ Trogu (R), 13’ Fazzari (R), 7’ st Trogu (R), 23’ st Fazzari (R).

PIANEZZA (4-4-2): Crescenzo 6; Galassi 6 (1’ st Chioccia 6), Galasso 6, Monteriso 6, Ongari Simone 6; Marrone 6, Mereu 6, Ligas 6, Ongari Carlo 6 (5’ st Busceti 6); Abrate 6, Zerbi 6 (9’ st Lo Presti 6). All. Birtolo 6. Dir: Abrate-Galassi.

ROSTA (4-3-3): Parodi 6.5; Triolone 6.5 (18’ st Indino 6.5), Salubro 7 (15’ st Usai 6.5); Carretta 7, Gontero 8 (13’ st Jannon 6.5); Fazzari 9, Moine 7 (24’ st Burlui sv); Moletto 7 (10’ st Zappalà 7); Nurisso 7.5, Trogu 8.5 (15’ st Invito 6.5), Negro 7. All. Munno 7.5. Dir: Usai-Trogu.

ARBITRO: Bettinardi di Torino.

RIVAROLESE-SISPORT 1-0

RETE: 20' st Alupoaiei.

RIVAROLESE (4-3-3): Leone, Alipoaiei, Vallero, Zucco, Baudino, Ceresa, Depalma, Ferraro, Fiorenza, Tonino, Battaglia. A disp. Baima, Losorbo, Tassone, Dago, Martinetto. All. Scalone. Dir. Depalma, Vitton Mea, Ceresa.

SISPORT (4-3-1-2): Giannella, Mangiacotti, Filippi, Di Todaro, Tals, Scavone, Andaloro, Rodriguez, Lungu, Macrì, Martin. A disp. Cristina, Popescu, Di Sanzo, Ciocan. All. Tiengo. Dir. Mangiacotti, Rodriguez, Bressanello.

ARBITRO: Scotto Lachianca di Torino.