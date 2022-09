Cosa ci ha insegnato il SuperOscar: ambizioni e squadre rigenerate

«20 o 25 minuti per tempo… cosa vuoi che dicano?». Forse non tutto, ma qualcosa sicuramente sì. A poche ore dall’inizio dei campionati regionali si avvia alla conclusione il grande antipasto della stagione sportiva torinese e come ogni anno il SuperOscar dice qualcosa.

Dà indicazioni sulle corazzate torinesi, che nella passata stagione hanno tiranneggiato sui 5 titoli regionali in palio, dice quali squadre possano incarnare il ruolo di mine vaganti nei vari campionati, dice qualcosa sulle campagne di rinforzo. Insomma, dà tanti indizi per leggere l’avvio di stagione delle torinesi e che quindi interessa a tutti, tanto alle società cuneesi (che hanno spesso e volentieri a che fare con Chisola e altre squadre della cintura sud), quanto alle vercellesi e novaresi che ospitano in pianta stabile il Volpiano Pianese nel girone A.

UNDER 17

FINALE: VANCHIGLIA - CHISOLA, ORE 20:00 • CHIERI

Le Finaliste

L'atto finale del SuperOscar Under 17 vedrà scontrarsi due realtà in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione. Stiamo parlando di Vanchiglia e Chisola, che nell'annata di Under 16 si erano già date battaglia nel temibile girone C senza però riuscire ad approdare alle fasi finali: terzo posto per i vinovesi, alle spalle di Cbs e Alpignano; sesto per i granata, a -16 dal podio. Da allora sono cambiate molte cose, a partire dalle panchine: su quella del Chisola è approdato Luca Mezzano, con Andrea Gnan che è passato in Under 19; stesso percorso per Antonio Cuccarese, che ha lasciato la guida degli allievi del Vanchiglia a Tino Romeo.

Una piccola "rivoluzione" è avvenuta anche a livello di rose: a Vinovo è sbarcato il trio delle meraviglie da Mirafiori, il difensore Andrea Padalino, il centrocampista Francesco Villano e l'attaccante Marco Pastiu, ed insieme a loro gli ex Pozzomaina Filippo Nirta, Nicolò Pauliuc e Claudio Simonetti (quest'ultimo proveniente dal Lascaris). E proprio da Vinovo sono arrivati due rinforzi per i granata, l'esterno Alex De Robertis e il centrale difensivo Federico Cavallero, per i quali la finale avrà sicuramente un sapore speciale; il Vanchiglia ha poi anche pescato dai provinciali, assicurandosi l'esterno offensivo Alexandru Burnescu e il difensore David Raoof dalla Sisport. Insomma, per entrambe le squadre l'appuntamento di stasera a Chieri rappresenta uno snodo importante per mettersi alla prova e trarre indicazioni in vista dell'inizio del campionato.

Vanchiglia: Mattia Incarbone e Alexandru Burnescu

Dati e statistiche

Detto di cambiamenti e rivoluzioni, a guardare la classifica marcatori del torneo la parola chiave è "continuità". Il bomber è Vincenzo De Luca del Lascaris, match-winner della finale regionale Under 16 contro l'Asti, che guida la classifica con 4 reti nonostante l'eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale contro l'Alpignano dopo i calci di rigore. Alle sue spalle c'è Alessio Vitale del Vanchglia a quota 3, attaccante che lo scorso anno aveva chiuso la stagione con la bellezza di 22 gol (capocannoniere del raggruppamento). Chiudono il podio con 2 centri Alessandro Guida, capitano del Chieri, Gabriele Lazzaron del Volpiano Pianese e Francesco Esposito del sorprendente Caselle.

Chi parte di rincorsa

A deludere in parte le aspettative sono stati Volpiano, Chieri e Cbs. Le Foxes di Alessandro Malagrinò, dopo essere passati come primi in un girone complicato con Pro Eureka, Alpignano e Venaria, sono stati battuti di misura dal Vanchiglia: vantaggio flash dei granata, e in seguito Lucca e compagni non sono riusciti ad agguantare il pareggio malgrado le tante occasioni create. Problemi di finalizzazione anche per i collinari di Massimo Ricardo, che non sono andati oltre l'1-1 contro il Caselle e lo 0-0 contro il Lucento nella fase a gironi, per poi uscire ai quarti di finale contro il Chisola al termine di una sfida molto combattuta terminata 2-1 per i vinovesi. I rossoneri di Miles Renzi invece non sono riusciti a superare la fase a gironi: dopo il pareggio a reti bianche con il Vanchiglia e il successo contro il Bsr Grugliasco, è infatti arrivato il pesante ko contro il Lascaris; un 5-0 senza appello, che ha come attenuante quella delle numerose assenze in casa rossonera.

Le sorprese

Una prima partecipazione al SuperOscar da ricordare per il Caselle: i ragazzi di Beppe Ussia hanno fermato Chieri e Borgaro sul pareggio, e in mezzo è arrivato il successo sul Lucento di Pierro che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi ai quarti di finale. Qui hanno incontrato l'altra sorpresa del torneo, il Nichelino Hesperia di Elio Bert, che si è tolto la soddisfazione di vincere contro il Chisola nel primo incontro della fase a gironi. Dopo aver superato il Caselle ai quarti, l'avventura dei biancorossi si è conclusa contro il Vanchiglia in semifinale.