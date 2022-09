Il Castello vince e conduce bene l'attacco: esordio trionfante

Castello Cantù e Bresso iniziano ufficialmente la stagione e a sorridere sono i canturini che vincono 3-1 sul loro campo grazie a prestazione molto buona, in particolare nel primo tempo. I ragazzi di Lo Chiano chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio 2-0 con i gol di Romagnolo e di Mattia Cappelletti. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con il calcio di rigore trasformato dal capitano Bonanno e allo scadere i padroni di casa siglano la loro terza rete con Genazzini, anche lui in gol con la fascia al braccio. IL CASTELLO VOLA SULLE ALI Sia i canturini...

