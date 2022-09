Irrompe Contini di testa, storico gol per la neo promossa che ferma la big

Entra dalla panchina, irrompe di testa in area piccola e regala alla sua squadra il primo storico punto conquistato all'esordio in un campionato Regionale, oltretutto al cospetto di una delle formazioni più quotate del Girone: Gabriel Contini è per un giorno l'eroe di Borgaretto. La bilancia della partita sulla carta sembrava infatti pendere da lato del Bra, soprattutto in chiusura del primo tempo, dopo che i giallorossi di Filippo Policaro erano passati in vantaggio su un rigore molto contestato dal Beiborg, trasformato sulla ribattuta dal bomber ex Asti, Alberto Cia. Nel secondo tempo la reazione della squadra di casa e il...

