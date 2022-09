Liti, botte, scontri e tanto calcio: Calabrese risponde a Tocila

A metà tra un match di rugby per agonismo e intensità (e qualche placcaggio estremo) ed una partita di calcio di alto livello, viste le giocate mostrate dai 22 in campo, nonostante un terreno di gioco ancora non in perfette condizioni ma in netto miglioramento. Un Moncalieri-Derthona che regala spettacolo ed emozioni per un esordio già elettrico per le due squadre, con i bianconeri di Balduzzi che cominciano il match come ogni grande squadra che si rispetti, tenendo il pallino del gioco e del pallone. La reazione dei ragazzi di Giorgio Torri però è commovente, complice anche un dilagante nervosismo...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?