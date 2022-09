Apostolo è una sentenza: segna sempre lui ed è ancora vittoria biancoverde

Dopo il successo alla prima contro la Viscontini, prosegue l'ottimo inizio di stagione del Rozzano, che va a vincere a Vighignolo col risultato di 7-3; sconfitta dunque pesante per i padroni di casa, che non riescono a rifarsi davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta al debutto in quel di Sedriano. Schieramenti a specchio per le due compagini, che si affidano entrambe ad un 4-3-3. Nel Vighignolo il play basso lo fa Bertoli, con ai suoi lati Cante e Cimmino; davanti, Gagliardi è supportato sugli esterni da Procopio ed El Baghdadi. Palatella, dal canto suo, propone dal primo minuto la...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?