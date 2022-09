Dallo svantaggio alla vittoria: il bomber firma da solo la tripletta

Non c'è due senza tre: il France Sport di Pedrazzi sbanca a Canegrate, chiudendo il match per 1-3. Un risultato che forse sorprende, ma è tutto vero. I padroni di casa si portano subito in vantaggio con Bellavia (11'), ma il secondo tempo è un palcoscenico unico in cui il solo protagonista è Saoudi, che ne firma ben tre.

APRE BELLAVIA, RISPONDE E CHIUDE SAOUDI

Basta guardare le due contendenti per capire che la partita regalerà un grande spettacolo. Da un lato, il Canegrate di Landoni scende in campo con un 3-4-3, cercando di costruire il proprio gioco dal basso. Risponde il France Sport con un 4-4-2, con un gioco che punta maggiormente a lanci lunghi cercando di pescare la coppia El Idrissi e Saoudi. La prima frazione di gioco pende più dai piedi dei ragazzi di Landoni, che dopo appena 11' riescono subito a sbloccarla con un bel gol di Bellavia. I primi 45' proseguono con tante belle azioni da entrambe le parti, ma il Canegrate riesce a reggere bene il colpo e il risultato, alla fine dei conti, rimane invariato. Fischio arbitrale e si torna negli spogliatoi. È qui che la partita subisce un cambio totale di rotta, e ciò che ne segue è pura magia. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, i secondi 45' vedono protagonisti gli ospiti, ma soprattutto l'MVP della gara: Saoudi. Bastano 5' al numero 10 per pareggiare i conti, per poi portare la propria squadra in vantaggio al 20'. La partita si accende, azioni da una parte e dall'altra, con anche un palo incoccato dal Canegrate con Henaj - oggi migliore in campo per i padroni di casa. Ma il mago Saoudi non molla, e porta la sua squadra al netto vantaggio al 35', realizzando uno splendido rigore dalla zolla. La stessa partita che sembrava dominata e chiusa, durante il secondo tempo viene completamente ribaltata. Triplice fischio finale: il France Sport sorprende tutti e si porta a casa tre punti importantissimi. Proprio il tecnico Pedrazzi ha commentato così la vittoria ottenuta: «Hanno segnato prima loro, sono una bella squadra, soprattutto tecnica e fisica. Noi ci siamo spaventati ma abbiamo retto, siamo usciti nei secondi 45' mentre loro invece si sono chiusi». Viceversa, il tecnico Landoni ha raccontato: «A livello tecnico direi che abbiamo giocato meglio noi, loro sono stati forse più cinici. Giocavano principalmente con il 9 e il 10 sfruttando lanci lunghi, ci hanno sovrastato fisicamente e noi abbiamo preso un palo con Henaj che è stato sicuramente il migliore».

IL TABELLINO

CANEGRATE-FRANCE SPORT 1-3

RETI (1-0, 1-3): 11' Bellavia (C), 5' st Saoudi (F), 20' st Saoudi (F), 35' st rig. Saoudi (F).

CANEGRATE (3-4-3): Quaranta 6, Hassan 6.5 (1' st Tartari 6), Daloisio 6.5, Selmo 6 (39' st Valesano sv), Donghi 7, Pogliana 6.5, Bellavia 7 (13' st Lavazza 6), Fazzari 6.5 (46' st Rocco sv), Henaj 6.5, Murariu 6 (16' st Tenconi 6), Gjoka 6. A disp. Picco, Lupi, Nicola, Vuksanaj. All. Landoni 6.5. Dir. Pogliana.

FRANCE SPORT (4-4-2): Rguioui 6, Bracale 6.5, Fiorentino 6.5, Dicembrino 6.5 (4' st Vecchietti 6), Gulec 7, Baalaoui 7, Rouas 6.5 (18' st Lo Verde 6), Sgarbi 6.5, El Idrissi 7, Saoudi 8 (46' st Soundoussi sv), Magnani 6.5 (35' st Locatelli sv). A disp. Ghidini, Ghidini. All. Pedrazzi 7.

ARBITRO: Canavesi di Legnano 6.

AMMONITI: Saoudi (F), El Idrissi (F), Sgarbi (F), Murariu (C), Henaj (C), Fazzari (C), Selmo (C).<cnxc:Column>