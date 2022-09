Bentornato Comunicato: Cuneo Olmo, doppietta in segreteria

Lo abbiamo spesso scritto nella passata stagione: a volte sono i bomber, a volte sono le difese, ma tal volta sono le segreterie a portare a casa punti pesanti per gli obiettivi del campionato. In questo, gli uffici del Cuneo Olmo sono da anni tra i più attenti in Piemonte.

A dimostrarlo, anche in questo inizio di stagione, sono i due ricorsi presentati sulle prime due giornate di campionato. Uno vinto e ufficializzato nel comunicato odierno firmato dal Giudice Sportivo, un altro presentato e che avrà tendenzialmente esito positivo sul comunicato della prossima settimana.

UNDER 17 REGIONALE

La gara in questione è quella del weekend trascorso: Cuneo Olmo-Nichelino Hesperia. Il campo ha decretato uno 0-3 a favore degli scaccati di Elio Bert grazie alle firme di Samuele Cerbone, Thomas Dell'Aquila e Federico Linciano, subentrato dalla panchina.

Un risultato netto che però rischia di essere ribaltato in maniera perfettamente speculare: il ricorso presentato infatti denuncia che tra le fila del Nichelino Hesperia fosse presente un calciatore squalificato. Se non ci dovessero essere errori di forma, il ricorso sarà accolto dando un 3-0 a tavolino al Cuneo Olmo che si porterebbe quindi a 4 punti in classifica, mentre il Nichelino scenderebbe a 3, essendo ad oggi a punteggio pieno.

UNDER 16 REGIONALE

Il ricorso presentato invece al termine della partita d'esordio dei 2007 ha trovato ufficiale riscontro nel comunicato di questa settimana. A Bra il Cuneo Olmo di Davide Dutto strappa un buon punto maturato con un 2-2. Ai gol di Matteo Rota e Tommaso Marchisio per il Cuneo, seguono quelli di Lorenzo Bottero e Alberto Valleriani verso il finale.

Durante la partita però, il Bra ha compiuto una sostituzione al 31' del secondo tempo inserendo Simone Fogliato al posto di Daniele Barberis. Peccato che Fogliato (classe 2008) al momento della partita non avesse ancora compiuto il 14° anno d'età e quindi non avesse diritto di giocare una partita di Under 16. Il Comunicato Ufficiale Numero 1 della FIGC stabilisce infatti che:

«Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età, e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15º (ovvero nati nel 2007). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi - Under 17" e "Allievi - Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008 e nel 2009, dopo il compimento del 14º anno di età)»

Il Giudice Sportivo non ha potuto quindi fare altro che deliberare lo 0-3 a tavolino a favore del Cuneo Olmo, oltre a 50 euro di multa per il Bra.

«Spiace perché è stato un nostro errore - spiega il Direttore Generale del Bra, Pietro Sartori - Certe cose avremmo dovuto controllarle meglio. Il Cuneo Olmo ha fatto bene a presentare prontamente ricorso e quindi la sconfitta a tavolino è giusta. Anche io al posto loro avrei fatto la stessa cosa. Purtroppo paghiamo, oltre alla disattenzione, una situazione avvenuta quest’estate in cui molti ragazzi hanno lasciato la società in blocco su diverse annate. È un qualcosa che paghiamo per la gestione delle passate stagioni e che ora ci porta ad avere numeri più ridotti e quindi meno margine di azione e di scelta».