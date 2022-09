Tanti gol e a punteggio pieno: la Franco Scarioni può volare

Si prospetta una grande stagione quella della Franco Scarioni, reduce da due vittorie pesanti contro Calvairate e Luisiana, squadre che ambiscono almeno alla partecipazione ai playoff. Lasciano subito un'impronta notevole i ragazzi di Quintini che dimostrano di voler non solo presenziare nel girone E, ma arrivare ai piani alti della classifica, tentando di strappare un pass per accedere agli Élite.

TESTA SULLE SPALLE

Nonostante abbia raggiunto la vetta della classifica solo dopo due giornate, l'allenatore orange rimane umile e in vista della trasferta ostica nell'anticipo di Casalpusterlengo evidenzia l'importanza della gara: «Siamo ai regionali e quindi non ci sono partite vinte in partenza, ma quest'anno puntiamo in alto. Siamo partiti bene, ma abbiamo molto da migliorare». Il tecnico della squadra milanese inoltre ha speso qualche parole sul suo reparto offensivo, il più prolifico del campionato: «Abbiamo un parco attaccanti molto competitivo, con Iseni e Vitali in grande forma. Proprio per questo sabato proverò a farli giocare insieme dal primo minuto, cambiando anche il modulo di partenza».

L'entusiasmo in casa Franco Scarioni non deriva solamente dai sei punti conquistati in due giornate, ma dal modo in cui sono arrivate le vittorie: la prima sul campo della Calvairate, pareggiando nella ripresa il risultato da 3-1 a 3-3 per poi chiuderla per 3-5 con le firme dei soliti Vitali e Iseni. Contro la Luisiana è stato equilibrio totale fino al 47' del secondo tempo, quando Iseni regala altri tre punti agli arancioneri, sempre nei minuti finali del match.

SMUSSARE I DIFETTI

A differenza del centrocampo, molto prolifico e moto perpetuo del gioco della squadra milanese, condito da due gol di Grattoni e uno di Galardo, ciò che sicuramente non fa sorridere Marco Quintini è sicuramente il reparto difensivo. «Dopo aver subito cinque gol in due partite dobbiamo colmare le lacune partendo proprio dalle assenze: abbiamo il vice capitano Fabiano fuori, i due terzini Arnè e Barboni sono rientrati da poco mentre Hanna è stato appena tesserato. In questo inizio di stagione abbiamo dimostrato di avere poco equilibrio: segniamo molto ma subiamo altrettanto. Arriveremo anche noi arriveremo al nostro periodo di forma e di equilibrio».

Sarà sicuramente una sfida importante quella di sabato, contro una squadra che segna e subisce poco, dalla quale Quintini potrà ottenere delle risposte. Il Casalpusterlengo viene da una sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Segrate e per 1-3 contro la temibile Calvairate. Le aspettative sono alte e la Franco Scarioni sarà chiamato a rispondere ai risultati di Pozzuolo, Fanfulla e Città di Segrate, teste di serie del girone. Ad ogni modo a limitare i danni della retroguardia ci pensano sicuramente i due bomber Iseni e Vitali, che con le loro reti contribuiscono di volta in volta alle vittorie del club milanese. «Spero che uno di loro diventi il capocannoniere del campionato, questo farà bene sia a loro, ma anche a tutto il gruppo che si è formato, mettendo in evidenza che siamo una squadra che segna tanto, dimostrando di essere cinici sotto porta», ha concluso Quintini.