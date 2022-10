Avvio da sogno per il bomber: un gol ogni 60' per Riccardo Monti

Chi ben comincia è a metà dell'opera. La partenza a suon di gol di Riccardo Monti, attaccante dell'Ardor Lazzate, nel girone B di Under 17 Regionale lascia presagire a una stagione ricca di soddisfazioni per lui e, di conseguenza, anche per il gruppo brianzolo. Il cammino fin qui, un pareggio casalingo contro una bella corazzata come quella della Folgore Caratese e la vittoria ampia con la Baranzatese, rende giustizia ai 4 punti racconti dopo le prime due gare disputate. Un buon bottino per cercare di proseguire un trend che potrebbe vedere la squadra come possibile prima della classe del campionato appena iniziato. Il numero 9 della formazione guidata dal tecnico Stefano Luraschi, oltre a essere il catalizzatore in fase realizzativa, ha aiutato non poco la squadra a crescere anche sotto l'aspetto del gioco e i suoi compagni sanno di potersi appoggiare su di lui per salire e accorciare i reparti in fase di disimpegno.

CARATTERISTICHE

Al ragazzo classe 2006, reduce da 3 reti nelle 2 partite fin qui giocate, non piace prendersi tutti gli elogi e ribadisce che i meriti sono in primis dei suoi compagni, bravi nel servirlo, e dell'allenatore, primo a credere in lui. Intanto si gode la vetta momentanea e solitaria della classifica marcatori: «Questo è il mio primo anno qui a Lazzate, sin dal primo giorno mi sono subito trovato bene, già comunque conoscevo il capitano che mi ha fatto entrare nel gruppo. Mi hanno accolto veramente bene, pensavo di metterci di più a sintonizzarmi con i miei compagni, ma sia io che i tanti nuovi ci siamo subito integrati allenamento dopo allenamento. Ci ha aiutato molto anche il ritiro ad inizio stagione e siamo veramente una bella squadra».

In questo momento utilizzato perlopiù come esterno, Riccardo è bravo a tagliare verso l'area e ad arrivare all'appuntamento col gol. Sa coprire anche il ruolo di punta: può partire dunque sia lateralmente che per vie centrali e infatti durante la gara si inverte e svaria molto con i suoi compagni di reparto. Un vero giocatore moderno che sa far tutto, dal gol agli assist fino al legare il gioco e al rientrare per dare una mano dietro. Cresciuto con Icardi all'Inter, attualmente si rispecchia più in Leao e Kvaratskhelia, per citarne due della Serie A, ma è lui per primo a riconoscere e a dire che «ogni giocatore per caratteristiche è diverso dall'altro, io sono io, quindi assomiglio a me stesso».

LA SCHEDA DI RICCARDO MONTI

NOME : Riccardo Monti

: ANNO : 2006

: RUOLO : Attaccante

: SQUADRA : Ardor Lazzate

: CARRIERA: Fbc Saronno, Rhodense, Ardor Lazzate

CONCENTRAZIONE

L'obiettivo della società e del gruppo squadra è dichiarato, arrivare nelle prime posizioni della classifica, ma il ragazzo a riguardo sembra essere molto umile e chiaro: «Noi puntiamo sempre in alto, ogni sabato o domenica entriamo in campo con la testa concentrata per portare a casa la partita che stiamo giocando, pensando partita dopo partita, non a quella dopo. Ogni squadra è a sé, domenica affronteremo l'Amor Sportiva e il focus è su quella gara, la voglia è sempre quella di portare a casa il risultato e non bisogna mai sottovalutare l'avversario, che sia primo o che sia l'ultimo, dobbiamo sempre dare tutto quello che abbiamo, per evitare poi rimpianti. Noi comunque ci alleniamo 3 volte a settimana dove diamo il massimo e anche il nostro tecnico lavora molto bene, sono molto soddisfatto sia dei suoi metodi sia nel suo stile di gioco e a livello motivazionale dà tanto».

Riccardo mette sempre davanti gli obiettivi di squadra a quelli personali e alla domanda sui traguardi individuali risponde ovviamente così: «Preferisco vincere 1-0 con un gol di un altro che perdere magari 2-1 segnando».