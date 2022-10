La decide un Chiello d'attacco: estasi biancorossa nel finale

Il colpo esterno del Club Milanese sul campo del Pozzuolo (0-1) è la testimonianza di come la vita a volte segua perfettamente una logica che sembra sfuggevole ma risulta alla fine precisa, illudendo e disilludendo, ma alla fine premiando chi merita di più. Gli ospiti hanno avuto il predominio del gioco quasi incessantemente dal 20' in poi, hanno sfiorato tante volte il vantaggio, hanno rischiato di finire sotto e pensato che ormai fosse troppo tardi, ma a cinque dalla fine è stato Chiello a far tornare i conti e a ristabilire il giusto ordine delle cose. IL CLUB PERICOLOSO Fase...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?