Rivoluzione vs continuità, Mirasola cerca conferme contro la truppa di Davin

Preparate i pop-corn e mettetevi (più o meno) comodi in tribuna, sta arrivando il big match. Alle 10.30 di domenica il Lascaris ospita la Pro Eureka in quella che promette di essere una sfida entusiasmante ed incerta, che metterà di fronte due squadre finora a punteggio pieno dopo 3 partite. Da una parte i padroni di casa allenati da Andrea Mirasola, che in estate ha raccolto la (pesante) eredità di Massimo Ricardo, capace nella scorsa stagione di traghettare i 2006 bianconeri fino sul tetto del Piemonte. Dall'altra i blucerchiati di Gabriele Davin, rimasto saldamente al timone dopo la buona annata di Under 16 e desideroso di alzare ancora di più l'asticella. Spettatrici interessate saranno Vanchiglia e Quincitava: in caso di pareggio tra Lascaris ed Eureka, infatti, i granata e i gialloneri avrebbero la possibilità di agganciarle e formare un interessantissimo poker in vetta alla classifica.

QUI LASCARIS

L'ossatura della squadra che l'11 giugno aveva battuto l'Asti in finale regionale è rimasta quasi interamente la stessa: Pozzobon e Ragusa sono sbarcati nei professionisti, rispettivamente al Novara e all'Alessandria, Simonetti è passato al Chisola, Ponzano al Volpiano e Sconfienza si è trasferito al Pinerolo. Queste 5 partenze sono state colmate da un mercato in entrata di grande qualità: dai cugini dell'Alpignano sono arrivati il terzino sinistro Luca Algarotti e il centrocampista offensivo Alessandro Rotolo, mentre dal Pozzomaina (società che Mirasola conosce molto bene) ecco Jonah Andrea Mingarelli a rinforzo della mediana; dalla Cbs è stato prelevato il duttile esterno Lorenzo Abela, e la ciliegina sulla torta è il bomber ex Casale Nicolò Massaro. A livello di modulo, Mirasola e il vice Giuseppe Lampignano hanno modificato il 4-3-3 di Ricardo, avanzando un po' il raggio d'azione di Robert Kingidila portandolo alle spalle della punta; la fascia destra è, come sempre, proprietà di Vincenzo De Luca, mentre nella corsia opposta ha spesso pagato la scelta di alzare Fabio Italiano assegnandogli compiti più offensivi e lasciando il ruolo del terzino ad Algarotti.

Lascaris: Luca Algarotti, terzino

QUI PRO EUREKA

Sono ancora meno i cambi avvenuti in estate alla Pro Eureka: a salutare Settimo sono stati Dinu, Sado e Deliperi, mentre Davin ha accolto il terzino Simone Rapalino da Leinì e gli attaccanti Gianluca Coda e Lorenzo Paradiso, provenienti rispettivamente da Venaria e Vanchiglia. La parola d'ordine in casa blucerchiata sembra essere "continuità": continuità in panchina, continuità anche nel sistema di gioco, che può variare dal 4-3-1-2 al 4-4-2. L'obiettivo è invece quello di provare a fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione, chiusa al terzo posto alle spalle degli imprendibili Volpiano e Lascaris. Il valore aggiunto, oltre alla verve di capitan Tortorella, può essere anche la ferrea mediana composta da Gabriele Canales e Rayane Baana, con quest'ultimo che ha svolto la preparazione estiva con la Prima squadra e ha trionfato con il suo Marocco nell'Africa Cup venendo anche premiato come miglior giovane del torneo.

Pro Eureka: Rayane Baana, centrocampista