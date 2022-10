Anzani trascinatore e Morazzone al top: la squadra si candida alla promozione in Élite

Nel calcio si vince, si pareggia e si perde: tre risultati che trasmettono, da sempre, al loro interno sensazioni differenti. Sicuramente, il Morazzone Under 17, dopo la prima sconfitta stagionale arrivata proprio all'esordio, nel girone A, contro il Gavirate in una partita incredibile terminata 4-5, avrebbe potuto accusare gli strascichi di una gara combattuta che però ha visto il gruppo uscire dal campo di gioco con 0 punti.

Invece, società e allenatore sono stati bravi a lavorare in settimana e da quel momento la corazzata rossoblù non si è più fermata, dimostrando grande carattere e dedizione. Il gruppo ha dimostrato di avere cuore e orgoglio dopo la brusca frenata alla partenza e si è ripreso subito ciò che gli spettava, convincendo sia dal punto di vista del gioco sia in termini realizzativi, segnando 7 gol nei successivi 120'. L'ultimo successo è arrivato tra le mura amiche contro una squadra che aveva raccolto 6 punti nelle prime 2 partite disputate e pronta a proseguire il proprio cammino a punteggio pieno. La Valceresio, diretta concorrente della squadra varesina, però, non aveva fatto i conti con lo strepitoso stato di forma della squadra guidata da Paolo Sciarini ed è uscita sconfitta per 4-1, sotto i colpi di Gjergji, Maggioni e Anzani nei primi 45' e di Gabriele a chiudere i giochi nel secondo tempo. Inizio da grande per il Morazzone che potrebbe dunque essere protagonista di un campionato importante.

CAMBIO DI MENTALITÀ

Avvio da top club della categoria quindi quello che vede protagonista il Morazzone. Il tutto ha avuto inizio appunto dopo la deludente sconfitta del 18 settembre. «In questo gioco succede di incappare in cadute, a maggior ragione all'inizio. L'importante è non perdere le certezze acquisite e incominciare a pedalare per rialzare la testa e risistemare immediatamente la classifica», erano state queste le dichiarazioni post partita dell'allenatore: detto, fatto! La compattezza dell'ambiente e il gruppo concentrato e coeso hanno fatto sì di rimettersi fin da subito in carreggiata. La squadra da come approccia i match e si posiziona sul rettangolo verde dimostra di aver imparato la lezione impostagli dal Gavirate e nelle partite successive si è intuito come ci sia stato un cambio di mentalità fondamentale per non inciampare nuovamente. Adessoarriva un nuovo banco di prova che definire estremamente essenziale sminuirebbe la stessa importanza della sfida in programma a Olgiate Olona.

La Solbiatese, anch'essa a 6 punti in altrettante partite, è reduce da una sconfitta inaspettata contro il Bulgaro per 3-2. Ci si aspetta dunque una reazione forte e una partita di personalità della squadra casalinga che proverà a mettere in difficoltà la banda di Sciarini. L'attesa aumenta il desiderio e l'auspicio è quello ad una grande gara fra due compagini con l'organico forte. Il rischio in previsione di questo match è che le due rose possano annullarsi a vicenda e regalare una partita equilibrata dove la tattica può prevalere sul resto.

Rosa e staff del Morazzone

IL PROTAGONISTA

Autore di 5 reti in queste prime giornate è l'autentico trascinatore della combriccola. Anche se 4 di queste sono arrivate dagli 11 metri non significa che questo questo numero 7 non sia attore di un inizio strepitoso che ha aiutato, senza ombra di dubbio, il gruppo a raccogliere quanto seminato. William Anzani è l'assoluto trascinatore di questa squadra che conta moltissimo su di lui. William è il classico giocatore che sa accendere e mettere in allarme le retroguardie avversarie. Rigorista, fa del carisma una delle sue doti principali, tant'è che sa trasmettere ai suoi compagni tutti i valori che il club richiede. Se il collettivo è fondamentale nel calcio, è anche vero che talvolta ci vogliono anche le individualità per decidere le partite bloccate, come potrebbe essere quella che aspetta il Morazzone. Il classe 2006 è uno dei protagonisti più attesi: davanti a sé avrà Ermolli, Di Stora e Rosetta, che sicuramente proveranno a recare qualche grattacapo all'estremo difensore Canavesi.