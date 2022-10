Sedriano con la voglia di ripartire: fondamentale il prossimo impegno

È un grande inizio di stagione quello del Sedriano: la prima giornata di campionato si apre con la doppietta di un super Parrella, che a suon di gol stende il Vighignolo per 2-0. Nel turno successivo arriverà un'altra vittoria netta con tanto di clean sheet; infatti la porta difesa da Gasperini non verrà violata nemmeno questa volta e gli uomini di Randisi rifileranno un poker da capogiro al Casteggio, squadra che ancora si deve riprendere e conquistare il primo risultato utile, magari proprio nell'impegno casalingo contro la capolista Rozzano, che deve stare attenta alla voglia di rivalsa dei ragazzi di Tamer. Tornando al Sedriano, segna il bomber, vanno in gol anche gli esterni, zero gol subiti in due gare; questa squadra sembra che possa volare, ma la maledizione della terza di campionato è alle porte.

LA BEFFA DEL LEONE

Dopo due vittorie consecutive senza subire reti, il 2 ottobre Parrella & Co vengono ospitati dal Rozzano, squadra che subisce tanto, ma in fase realizzativa è a dir poco devastante. Termina 5-4 a favore dei verdeoro il big match di giornata, ma il tecnico gialloblù non è affatto deluso dalla prestazione dei suoi: «Avevamo la partita in pugno, eravamo sul punteggio di 4-3 per noi al 43' del secondo tempo, ma non si sa come mai l'arbitro ha dato nove minuti di recupero. Non c'erano state grosse perdite di tempo dopo la nostra quarta marcatura».

Randisi può trovare conforto nelle firme di Buzzi, Granconato, Russo e Stabilini, tutti e quattro in grado di non far rimpiangere la prestazione sottotono di Parrella, priva di gol in quel match. Il tecnico ha inoltre speso qualche parola sul crollo dei suoi ragazzi nei minuti finali della sfida di questa domenica: «C'è stata una gran prestazione dei ragazzi, evidentemente non era giornata: abbiamo subito due gol evitabili in una manciata di minuti: il primo è arrivato al 49' su una disattenzione del nostro portiere, mentre a partita già terminata, da palla inattiva è sbucato il loro centrocampista che ha calciato in mezzo a mille gambe e la palla è inspiegabilmente passata».

RISALIRE LA CHINA

Adesso tocca proprio a Randisi essere abile nel dare la giusta carica ai suoi uomini dopo una sconfitta che può abbassare il morale della squadra. Ad attenderlo ci sarà un solo sulla carta abbordabile Garlasco, fermo ai tre punti guadagnati infliggendo un tris al Magenta. A dare uno scossone al suo club ci pensa il tecnico della squadra di casa: «Finora abbiamo sempre giocato per portare i tre punti in saccoccia, dobbiamo riprendere la nostra corsa e non farci abbattere dalla sconfitta del turno precedente. Ormai è andata così, la prossima gara ci vedrà contro una squadra con meno punti rispetto a noi, ma nulla è scontato, soprattutto quando stai disputando un campionato regionale».