Massaro colpisce a freddo, Baana prende l'ascensore: pari e spettacolo a Pianezza

La gara prometteva spettacolo, e spettacolo è stato: Lascaris e Pro Eureka pareggiano 1-1 nello scontro d'alta quota del girone B, un risultato giusto alla luce di quanto visto nei 90' che conferma le qualità e le ambizioni delle due squadre. I bianconeri di Andrea Mirasola passano subito in vantaggio grazie a Massaro, i blucerchiati di Gabriele Davin non si arrendono e trovano il meritatissimo gol nel recupero del secondo tempo grazie allo stacco imperioso di Baana. A sorridere più di tutti è il Quincitava, che in virtù del largo successo sulla Torinese aggancia il duo in testa e sogna...

