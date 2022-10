B&B lampi Burnescu-Bertero, ottimi Pauliuc e Medelin

«I veri professionisti siete voi, fatevi un bell'applauso!», il selezionatore della Rapp Under 17 Claudio Frasca ancora una volta ha voluto sottolineare il valore del calcio dilettantistico, composto da ragazzi che oltre all'attività sportiva devono gestire in primis gli impegni scolastici da incastrare tra allenamenti e partite, soprattutto a questa età. Il secondo raduno di Gassino ha dato tante indicazioni importanti al tecnico federale, molto attento a ogni aspetto della partitella (due tempi da 37-38 minuti), in cui ha dato consigli e raccomandazioni ai 37 giocatori che hanno partecipato allo stage, sia sotto l'aspetto tattico (distanze, posizioni) che tecnico (un...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?