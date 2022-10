Mezzano vuole cementare la vetta, Policaro suona la carica; Pinerolo spettatore interessato

È diventata un classico del panorama dilettantistico piemontese, e come tale non può essere considerata una partita come le altre. Bra e Chisola si preparano ad infiammare il girone C di Under 17, ed entrambe le squadre ci arrivano in un ottimo stato di forma: i giallorossi di Filippo Policaro, dopo il mezzo passo falso all'esordio contro un ottimo Beiborg, sono rientrati subito in carreggiata andando a vincere su campi difficili come quello di Fossano e quello di Centallo nell'ultimo turno di campionato; i vinovesi di Luca Mezzano sono a punteggio pieno, segnano tanto e subiscono poco, ma c'è da dire che finora hanno affrontato un calendario piuttosto benevolo. Spettatore interessato del big match sarà il Pinerolo di Domenico Primerano, a quota 10 punti come il Bra e impegnato in contemporanea sul campo del Salice ultimo in classifica.

QUI BRA

Il volto "da copertina" di questo inizio di stagione dei giallorossi è sicuramente quello di Alberto Cia: arrivato in estate da Asti insieme a Edoardo Degli Agli e Erik Lafleur, l'attaccante ha avuto un buon impatto sulla sua nuova squadra segnando 3 gol in 4 partite (miglior marcatore della formazione di Policaro); buono anche il rendimento di Christian Calosso, tornato a Bra dopo l'esperienza all'Alessandria e autore di una doppietta decisiva contro il Fossano. Occhio poi alla verve realizzativa dell'ex Area Calcio Cristian Palaia, vena che in queste prime partite sta mancando ad Aleksandar Stojmenovski: la punta classe 2007, che nella scorsa stagione aveva fatto faville sia in campionato sia nelle fasi finali, è ancora ferma a un solo gol e vorrà sicuramente migliorare il suo score nel big match di domenica.

Bra: Aleksandar Stojmenovski

QUI CHISOLA

I vinovesi viaggiano col vento in poppa a punteggio pieno in testa alla classifica: miglior attacco con 26 reti segnate (merito anche del 12-0 rifilato al Salice ultimo in classifica nello scorso turno) e miglior difesa a pari merito con quella del Pinerolo con solo due gol incassati. Quella in casa del Bra sarà la prima vera gara di spessore per la squadra di Luca Mezzano, che si è decisamente rinforzata nel mercato estivo: in porta sono arrivati due ottimi profili come Alberto Cecchetto e il 2007 Filippo Pedone (entrambi ex Bra), la difesa è stata puntellata dal gigante Nicolò Pauliuc e dall'esplosività di Filippo Nirta, senza contare Andrea Padalino dal Mirafiori; sempre da via Geymonat sono arrivati anche il centrocampista Francesco Villano e l'attaccante Marco Pastiu, e dal Lascaris ecco la fantasia e qualità di Claudio Simonetti. C'è infine tanta curiosità intorno a Gianluca Amadio, arrivato in estate dal Barracuda e diventato il miglior marcatore del Chisola fin qui dopo il poker realizzato da subentrato contro il Salice.

Chisola: Claudio Simonetti

I NUMERI