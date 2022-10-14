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Rappresentative

Nuovi raduni Rapp: i 75 nomi convocati per la prossima settimana

Convocazioni per Bellinzago e Oleggio: in campo Under 17 e Femminile

Benedetto Bonfatti

Benedetto Bonfatti

Email:

bennabonfatti@gmail.com

14 Ottobre 2022

Nuovi raduni Rapp: i 75 nomi convocati per la prossima settimana

Emanuele Zoppo, capitano dell'Aygreville, convocato da Claudio Frasca per il raduno della Rapp under 17

L'Under 17 di Claudio Frasca, reduce di una settimana con doppia seduta a Gassino, si sposta a nord e programma il nuovo raduno ad Oleggio per visionare i giocatori del Girone A. Spedizione anche per il Femminile di Valeria Occhetta che invece programma di visionare 32 calciatrici a Bellinzago, nella giornata di lunedì. 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.

FEMMINILE

Lunedì 17 ottobre in Via Cameri – Bellinzago Novarese (NO), convocazione per le 19:45 • Selezionatore Valeria Occhetta

NOME COGNOME SOCIETA'
BEATRICE AVANZI ACF BIELLESE
ADELA BARCHI ACF BIELLESE
MARTINA BIASOTTI ACF ALESSANDRIA
GIULIA BIGGI ACF ALESSANDRIA
MARTINA BIONDA GRAVELLONA SP
AGNESE BRICCO NOVARA WOMEN
DEBORA BUCCHI DE GIULI GRAVELLONA SP
MICOL BRIZIO GRAVELLONA SP
CHIARA CAMATINI BULÈ BELLINZAGO
GLORIA CAVAGNETTO ACF BIELLESE
ILARIA CAVIGIOLI GRAVELLONA SP
MICHELA CERUTTI GRAVELLONA SP
SARA COSENTINO ACADEMY PRO VERCELLI
ANGELICA DALERBA ACF ALESSANDRIA
MARTINA DELIA BULÈ BELLINZAGO
GINEVRA DONDOLIN ACADEMY PRO VERCELLI
FADWA EL AKRI BULÈ BELLINZAGO
STEFANIA ELEMENTI ACADEMY PRO VERCELLI
GIULIA FAVARO ACF BIELLESE
SONIA FERRAU NOVARA WOMEN
MICHELLE FERRARIS BULÈ BELLINZAGO
LUDOVICA GASPARINI ACADEMY PRO VERCELLI
SIMONA GODIO ACADEMY PRO VERCELLI
ELISA GRAMONI BULÈ BELLINZAGO
MARTINA LUISON ACF ALESSANDRIA
EMMA MAZZONI BULÈ BELLINZAGO
MARTINA NINO BULÈ BELLINZAGO
FRANCESCA ORLANDO NOVARA WOMEN
MARTINA PURICELLI NOVARA WOMEN
GRETA RUSSO ACF ALESSANDRIA
GIULIA SACCO GRAVELLONA SP
ALICE SCICLI VERCELLI WOMAN

UNDER 17

Mercoledì 19 ottobre in Via Campo Sportivo 9  – Oleggio (NO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca

NOME COGNOME SOCIETA'
THOMAS DIEGO ALTOMONTE RG TICINO
MARCO AMATO VERBANIA
FILIPPO BAGAROTTI ARONA
PIETRO BIASSOLI BIELLESE
HERVÈ BIELLER AYGREVILLE
MATTEO BORASO BIELLESE
LEONARDO BOVI ARONA
PIETRO BRIZZI IVREA
ALESSANDRO BRUSONI QUINCITAVA
RICCARDO CORRADINO ARONA
MANUEL COSTA ARONA
CHRISTIAN DAPRILE QUINCITAVA
SAMUELE DELPONTE ARONA
STEFANO DIBIASE BORGOSESIA
DOMENICO ETERNO RG TICINO
ENZO FERRARI VERBANIA
TOMMASO FRACASSI RG TICINO
FEDERICO GALLORRI GOZZANO
LORENZO GANDOLFO CG AOSTA
MATTEO GIACONA BORGOSESIA
ANDREA GIANI BULÈ BELLINZAGO
MATTEO GIORGIO AYGREVILLE
MATTEO GIUSEPPE GIUFFRIDA CG AOSTA
ABDURRAHMAN HILALI BAVENO
VINCENZO LETTIERI GOZZANO
AMOS MAULE BULÈ BELLINZAGO 
SIMONE MOLINATTI STRAMBINESE
MIRKO MURA ACCADEMIA BORGOMANERO
ALESSANDRO NAPOLI BULÈ BELLINZAGO
KARIM NEGM CITTA' DI COSSATO
MATTIA ORFANO CHARVENSOD
LORENZO ORSI OLEGGIO
GABRIEL PIRAZZI BAEVNO
JACOPO PIZZI GOZZANO
EDOARDO RUSSO BAVENO
DAVIDE SCHMUTZ VERBANIA
TOMMATO PIETRO SPAGNOLI OLEGGIO
FILIPPO TORSETTA ACCADEMIA BORGOMANERO
EDOARDO VIOTTO CEVERSAMA
FILIPPO VISTALI CITTA' DI COSSATO
SIMONE VOLA QUINCITAVA
FRANCESCO ZANI JUVE DOMO
LUCA ZONCA RG TICINO
EMANUELE ZOPPO AYGREVILLE

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