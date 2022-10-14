Nuovi raduni Rapp: i 75 nomi convocati per la prossima settimana

Rappresentative
14 Ottobre 2022
Emanuele Zoppo, capitano dell'Aygreville, convocato da Claudio Frasca per il raduno della Rapp under 17
L'Under 17 di Claudio Frasca, reduce di una settimana con doppia seduta a Gassino, si sposta a nord e programma il nuovo raduno ad Oleggio per visionare i giocatori del Girone A. Spedizione anche per il Femminile di Valeria Occhetta che invece programma di visionare 32 calciatrici a Bellinzago, nella giornata di lunedì.
Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.
Lunedì 17 ottobre in Via Cameri – Bellinzago Novarese (NO), convocazione per le 19:45 • Selezionatore Valeria Occhetta
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|BEATRICE
|AVANZI
|ACF BIELLESE
|ADELA
|BARCHI
|ACF BIELLESE
|MARTINA
|BIASOTTI
|ACF ALESSANDRIA
|GIULIA
|BIGGI
|ACF ALESSANDRIA
|MARTINA
|BIONDA
|GRAVELLONA SP
|AGNESE
|BRICCO
|NOVARA WOMEN
|DEBORA
|BUCCHI DE GIULI
|GRAVELLONA SP
|MICOL
|BRIZIO
|GRAVELLONA SP
|CHIARA
|CAMATINI
|BULÈ BELLINZAGO
|GLORIA
|CAVAGNETTO
|ACF BIELLESE
|ILARIA
|CAVIGIOLI
|GRAVELLONA SP
|MICHELA
|CERUTTI
|GRAVELLONA SP
|SARA
|COSENTINO
|ACADEMY PRO VERCELLI
|ANGELICA
|DALERBA
|ACF ALESSANDRIA
|MARTINA
|DELIA
|BULÈ BELLINZAGO
|GINEVRA
|DONDOLIN
|ACADEMY PRO VERCELLI
|FADWA
|EL AKRI
|BULÈ BELLINZAGO
|STEFANIA
|ELEMENTI
|ACADEMY PRO VERCELLI
|GIULIA
|FAVARO
|ACF BIELLESE
|SONIA
|FERRAU
|NOVARA WOMEN
|MICHELLE
|FERRARIS
|BULÈ BELLINZAGO
|LUDOVICA
|GASPARINI
|ACADEMY PRO VERCELLI
|SIMONA
|GODIO
|ACADEMY PRO VERCELLI
|ELISA
|GRAMONI
|BULÈ BELLINZAGO
|MARTINA
|LUISON
|ACF ALESSANDRIA
|EMMA
|MAZZONI
|BULÈ BELLINZAGO
|MARTINA
|NINO
|BULÈ BELLINZAGO
|FRANCESCA
|ORLANDO
|NOVARA WOMEN
|MARTINA
|PURICELLI
|NOVARA WOMEN
|GRETA
|RUSSO
|ACF ALESSANDRIA
|GIULIA
|SACCO
|GRAVELLONA SP
|ALICE
|SCICLI
|VERCELLI WOMAN
Mercoledì 19 ottobre in Via Campo Sportivo 9 – Oleggio (NO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|THOMAS DIEGO
|ALTOMONTE
|RG TICINO
|MARCO
|AMATO
|VERBANIA
|FILIPPO
|BAGAROTTI
|ARONA
|PIETRO
|BIASSOLI
|BIELLESE
|HERVÈ
|BIELLER
|AYGREVILLE
|MATTEO
|BORASO
|BIELLESE
|LEONARDO
|BOVI
|ARONA
|PIETRO
|BRIZZI
|IVREA
|ALESSANDRO
|BRUSONI
|QUINCITAVA
|RICCARDO
|CORRADINO
|ARONA
|MANUEL
|COSTA
|ARONA
|CHRISTIAN
|DAPRILE
|QUINCITAVA
|SAMUELE
|DELPONTE
|ARONA
|STEFANO
|DIBIASE
|BORGOSESIA
|DOMENICO
|ETERNO
|RG TICINO
|ENZO
|FERRARI
|VERBANIA
|TOMMASO
|FRACASSI
|RG TICINO
|FEDERICO
|GALLORRI
|GOZZANO
|LORENZO
|GANDOLFO
|CG AOSTA
|MATTEO
|GIACONA
|BORGOSESIA
|ANDREA
|GIANI
|BULÈ BELLINZAGO
|MATTEO
|GIORGIO
|AYGREVILLE
|MATTEO GIUSEPPE
|GIUFFRIDA
|CG AOSTA
|ABDURRAHMAN
|HILALI
|BAVENO
|VINCENZO
|LETTIERI
|GOZZANO
|AMOS
|MAULE
|BULÈ BELLINZAGO
|SIMONE
|MOLINATTI
|STRAMBINESE
|MIRKO
|MURA
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|ALESSANDRO
|NAPOLI
|BULÈ BELLINZAGO
|KARIM
|NEGM
|CITTA' DI COSSATO
|MATTIA
|ORFANO
|CHARVENSOD
|LORENZO
|ORSI
|OLEGGIO
|GABRIEL
|PIRAZZI
|BAEVNO
|JACOPO
|PIZZI
|GOZZANO
|EDOARDO
|RUSSO
|BAVENO
|DAVIDE
|SCHMUTZ
|VERBANIA
|TOMMATO PIETRO
|SPAGNOLI
|OLEGGIO
|FILIPPO
|TORSETTA
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|EDOARDO
|VIOTTO
|CEVERSAMA
|FILIPPO
|VISTALI
|CITTA' DI COSSATO
|SIMONE
|VOLA
|QUINCITAVA
|FRANCESCO
|ZANI
|JUVE DOMO
|LUCA
|ZONCA
|RG TICINO
|EMANUELE
|ZOPPO
|AYGREVILLE
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