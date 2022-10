L'arbitro assegna un rigore ma il pallone non è in gioco: errore tecnico e gara da ripetere

Neanche il tempo di approcciare a questo campionato di Under 17 Regionale che vi è già un caso arbitrale a tener banco. 2 ottobre, seconda giornata di campionato, centro sportivo del Torino Club (Gallarate): la squadra casalinga accoglie sul suo terreno di gioco il France Sport ma il direttore di gara, Boudars della sezione di Gallarate, reo di aver commesso un errore tecnico, limita il proseguimento regolare della sfida. L'episodio in questione è un calcio di rigore assegnato e trasformato dal France Sport per una spinta vigorosa avvenuta in area da parte di Kekre, quest'ultima avvenuta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di strano, tuttavia vi è solo un piccolo dettaglio: il pallone non è mai partito dall'angolo, dunque l'intervento è avvenuto a gioco fermo. In quel momento il parziale recitava 0-1, ma tale episodio - col senno di poi - ha indirizzato la partita su binari favorevoli al France Sport. Il risultato finale racconta di un 7-0 senza storia in favore della squadra guidata dal tecnico Stefano Pedrazzi, che anche grazie ad una doppia superiorità numerica ha poi dilagato.

ANALISI DEL CASO

Il minuto di gioco è il 40 del primo tempo e il direttore di gara, come detto, assegna un calcio di rigore al France Sport per un fallo da tergo in area, ma l'accaduto avviene appunto a gioco fermo. Infatti tutti stavano aspettando la ripresa dalla bandierina, ma il pallone non ha mai varcato la linea che delimita la ripresa del gioco e, il giovane arbitro, è incappato nell'errore di sanzionare l'intervento scorretto ammonendo Kekre e concedendo il rigore in favore degli ospiti, poi trasformato da Saoudi.

LA DENUNCIA

Successivamente il Torino Club ha deciso di presentare ricorso e, nella giornata di giovedì 13 ottobre, è stato accolto come si legge sul comunicato ufficiale numero 29 del CRL. Queste le parole di Tommaso Lacialamella, tecnico di casa, dopo la sentenza di giovedì: «Sono contento del ricorso non tanto per il rifacimento della gara, perché sulla carta il France Sport molto probabilmente vincerà lo stesso, ma anche per dare un senso al gioco stesso essendoci un regolamento da seguire. Mi è dispiaciuto perché l’arbitro è giovane e tutti possiamo sbagliare. L’errore tecnico c’è ma sbagliando si impara. Sicuramente avremo qualche chance in più quando rigiocheremo».