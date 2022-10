Vetta spartita in tre: dopo quattro giornate è già una polveriera

Ha del clamoroso ciò che accomuna i gironi E ed F dei regioniali Under 17: in entrambi i raggruppamenti possiamo desumere che vi sono tre club che guidano i piani alti della classifica, rispettivamente Fanfulla, Città di Segrate e Franco Scarioni, mentre per il girone F spiccano su tutti Pavia, Accademia Pavese e Rozzano.

Facendo un focus sui prossimi impegni delle capoliste notiamo che la Franco Scarioni è ospite del Carugate, reduce dalla conquista del suo primo punto stagionale proprio contro un Casalpusterlengo nella medesima situazione del club brianzolo. Occasione che non può assolutamente farsi sfuggire l'armata di Quintini, mietitrice di record. L'organico arancionero è infatti trascinato dalle sei reti di Giuseppe Vitali, capocannoniere del girone E. È Kevin Iseni, punta di diamante dello scacchiere del Franco Scarioni, che detiene la miglior media gol con la frequenza di una marcatura ogni 49 minuti. Squadra milanese che oltre a segnare subisce anche poco, tanto che la rete di Lorenzo Gatti non è stata violata per due incontri di seguito. È sicuramente diversa la situazione del Fanfulla che dovrà affrontare un Club Milanese orfano di Casagrande, espulso nella bolgia generale della scorsa giornata contro un Villa che sicuramente ha avuto la peggio a livello di risultato sul campo sia per le squalifiche ricevute, in quanto hanno dovuto abbandonare con anticipo il terreno di gioco Pivi e Gialloreto, giocatori fondamentali e funzionali per il gioco di Mattia Bosco. I ragazzi di San Donato non stenderanno di certo il tappeto rosso agli uomini di Omar Pea, ma fiuteranno l'impresa fuori casa e tenteranno l'aggancio nei confronti dei bianconeri alla temporanea prima posizione in classifica.

SPARTIACQUE A PAVIA

Nella vita abbiamo poche certezze e una di queste è che dalla prossima giornata non avremmo più tre squadre a punteggio pieno. Tutti i riflettori del gruppo F sono puntati sullo scontro al vertice fra Accademia Pavese e Pavia, non solo per la rilevante importanza del match per le sorti della competizione, ma anche per la rivalità accesa fra le due fazioni della provincia lombarda. Fischierà il calcio d'inizio il signor D'Anna alle 10:30 di domani, domenica 16 ottobre, e darà il via alla lotta fra le pavesi per staccare un pass per la guida del girone F. Va in scena una sfida nella sfida nel sunday morning, quella fra bomber: da una parte Manca, per distacco il miglior marcatore della categoria, mentre dall'altro lato Piazzola, trascinatore del Pavia ancorato a quattro gol. Come recita un certo detto: ''tra i due litiganti il terzo gode'', in questo caso è il Rozzano che, in caso di successo contro un modesto Garlasco, potrebbe trarre piacere in caso di risultato nullo fra le due pavesi e dunque sobbalzare al vertice della classifica, confermando lo stato di grazia condito dalla ''win streak'' di cinque gare. Da tenere d'occhio anche Sangiuliano CVS-Sedriano, scenario che potrebbe portare una delle due compagini al terzo posto in solitaria a scapito di due delle tre squadre occupanti la vetta. I gialloblù proveranno con tutte le forze a strappare tre punti esterni alla squadra rivelazione del campionato, in modo tale da insidiare e mettere pressione alle detentrici delle posizioni calde della classifica.