Gigante Novaresio, Lot non perdona: primo successo oronero

Una vittoria cercata e meritata, la prima di questa stagione. La Torinese batte il Cenisia e, dopo 4 sconfitte consecutive, muove la sua classifica aggiudicandosi una vera e propria sfida-salvezza. Protagonista di giornata è il difensore centrale Alessandro Novaresio: impeccabile nelle retrovie, il numero 6 sigla l’1-0 sul finale del primo tempo con un bel colpo di testa e nella ripresa serve anche l’assist per il raddoppio di Roberto Lot. Le violette di Mimmo Colosimo restano all’ultimo posto con un solo punto, quello conquistato alla prima giornata contro il Quincitava.



LA PARTITA

Il tecnico di casa Alessandro Chisari sceglie il 3-5-2: Carrillo tra i pali, terzetto difensivo composto da Squillace, Novaresio e Tripodi; gli esterni di centrocampo sono Amendola a destra e Deliperi a sinistra, in mezzo Discepolo davanti alla difesa con ai suoi lati Borgione e Ciampolino; davanti capitan Lot e Rolle. Colosimo risponde con il 4-2-3-1: in porta c’è Girardi, i centrali difensivi sono Testore e Giacoletto, mentre Secundo e Pavia agiscono da terzini; Stefanucci e Mocciola formano la diga in mediana, alle spalle dell’unica punta Davi c’è il trio formato da Chironna, Bustillo e De Marco. Cominciano bene i padroni di casa, che al 5’ hanno una buona occasione: Borgione apre a sinistra per Rolle che ci prova con il mancino rasoterra, Girardi se la cava in due tempi. I ragazzi di Chisari continuano a premere, e all’11 Novaresio ci prova al volo sugli sviluppi di un angolo calciato da Discepolo, tiro troppo centrale che termina tra le braccia dell’estremo difensore viola. Il Cenisia ha un sussulto intorno alla mezz’ora, quando costruisce le prime vere chances della partita: prima Mocciola calcia alto da fuori area sugli sviluppi di un corner, poi ci prova Davi dal limite trovando la bella opposizione a mano aperta di Carrillo. Al 44’ Tripodi batte un calcio di punizione in area, Amendola impatta di testa e Girardi la alza in corner con l’aiuto della traversa; sugli sviluppi dell’angolo battuto da Discepolo è Novaresio a staccare con un ottimo terzo tempo gonfiando la rete per l’1-0 della Torinese, risultato con cui si va a riposo.

Ad inizio ripresa Colosimo opta per alcuni accorgimenti: Davi resta negli spogliatoi sostituito da Aluisio, che si piazza in mediana con l’avanzamento di Mocciola sulla trequarti; Chironna va a fare la punta. La prima occasione, tuttavia, è ancora di marca oronera: al 7’ Tripodi lancia ancora dalle retrovie per Lot, che prova la conclusione ma centra solo l’esterno della rete. È il preludio del gol che arriva al 9’: Novaresio calcia una punizione lunga dalle retrovie, Lot sfrutta la linea difensiva viola troppo passiva e sfonda in area siglando il 2-0. La reazione ospite non arriva, e la Torinese al 22’ ha una grande occasione per chiuderla: altra punizione da dietro di Novaresio, Lot scatta a destra e mette un pallone invitante in mezzo per il subentrato D’Amelio, che ci arriva in estirada ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 28’ i viola ci provano direttamente su calcio di punizione con Stefanucci, ma Carrillo fa buona guardia e si rifugia in angolo. È uno dei pochissimi sussulti dei ragazzi di Colosimo, che al triplice fischio si devono arrendere; i padroni di casa possono invece lasciarsi andare ai festeggiamenti, e si preparano alla prossima insidiosa trasferta sul campo del PDHAE.

IL TABELLINO

TORINESE-CENISIA 2-0

RETI: 45' Novaresio (T), 9' st Lot (T).

TORINESE (3-5-2): Carrillo 6.5, Deliperi 7, Squillace 6.5 (47' st Cosentino sv), Borgione 6.5 (25' st Zanin 6.5), Tripodi 7, Novaresio 8, Amendola 6.5 (37' st Mazzella sv), Ciampolini 6.5 (34' st Pistone Ludovico sv), Lot 7.5 (42' st Broggio sv), Discepolo 6.5 (31' st Cifarelli sv), Rolle 6.5 (19' st D'Amelio 6). A disp. Sartore, Palermo. All. Chisari 7. Dir. Borgione - Tripodi.

CENISIA (4-2-3-1): Girardi 6, Secundo 6 (7' st Beatrici 5.5), Pavia 6, Stefanucci 6.5, Giacoletto 6, Mocciola 6.5, Testore 6.5, Chironna 6, Davi 5.5 (1' st Aluisio 6), Bustillo 5.5 (17' st Prudente 6), De Marco Mathias 6 (10' st Ramli 5.5). A disp. Ceri, Rizzato, Losito, De Marco Federico, Barone. All. Colosimo 6. Dir. Aluiso - Stefanucci.

ARBITRO: Spongano di Torino 6.

AMMONITI: 10' st Borgione (T), 14' st Ramli (C), 29' st Beatrici (C), 36' st Squillace (T).

LE PAGELLE

TORINESE

Carrillo 6.5 Due interventi importanti: nel primo tempo sul tiro ben angolato di Davi, nel secondo sulla punizione insidiosa di Stefanucci. Trasmette grinta e sicurezza.

Deliperi 7 L'ex Pro Eureka fa della fascia sinistra il suo habitat: corre senza sosta, si fa apprezzare in entrambe le fasi e non sbaglia praticamente nulla.

Squillace 6.5 Fa buona guardia contro De Marco, con cui ingaggia diversi duelli uscendone spesso vincitore. Si intende bene con Carrillo e con i compagni di reparto. 47' st Cosentino sv

Borgione 6.5 Tecnico e intelligente, si fa notare per alcune ottime uscite palla al piede che seminano il panico nella retroguardia ospite.

25' st Zanin 6.5 Gestisce bene il traffico in mediana recuperando molti palloni e provando suggerimenti in verticale.

Tripodi 7 Dalla sua punizione pennellata in area nasce l'angolo da cui scaturisce il vantaggio della sua squadra. Ottima prova da braccetto di sinistra, dimostra anche di avere un bel piede quando imposta da dietro.

Novaresio 8 MVP per distacco: bello il terzo tempo con cui arriva sul pallone in occasione dell'1-0, poi si regala anche un assist per il raddoppio di Lot. E stiamo parlando di un centrale difensivo, ruolo che svolge con grande efficacia e concentrazione.

Amendola 6.5 Molto intraprendente soprattutto nel primo tempo, quando sfiora il gol di testa sugli sviluppi della punizione calciata in area da Tripodi. 37' st Mazzella sv

Ciampolini 6.5 Grande corsa e fisicità in mezzo al campo, svolge un lavoro forse non troppo appariscente, ma sicuramente molto utile alla causa. 34' st Pistone sv

Lot 7.5 Corre e lotta su ogni pallone, e trova il meritato gol che mette la gara in difesa. Sforna anche un pallone molto appetitoso per D'Amelio che però non ne approfitta. 42' st Broggio sv

Discepolo 6.5 Molto pericoloso sui calci piazzati, da cui sembra sempre che possano arrivare occasioni pericolose. Nel finale si innervosisce un po' e viene sostituito. 31' st Cifarelli sv

Rolle 6.5 Gioca svariando su tutto il fronte offensivo e dialogando con Lot, senza dare punti di riferimento. Ha una buona occasione in avvio di partita, ma Girardi gli sbarra la strada.

19' st D'Amelio 6 Ottima chance in ripartenza su assist di Lot, arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento col pallone e non riesce a indirizzarlo nello specchio della porta.

All. Chisari 7 Carica i suoi ragazzi e tiene alta l'intensità e la concentrazione dei suoi ragazzi dal primo all'ultimo minuto: primi tre punti meritati.

La squadra di Alessandro Chisari

CENISIA

Girardi 6 Bravo in avvio a opporsi in due tempi su Rolle, si ripete anche in occasione del colpo di testa di Amendola. Non trasmette molta sicurezza con i piedi, soprattutto quando si tratta di rilanciare.

Secundo 6 Se la cava sulla fascia destra, dove riesce a contenere in parte l'intraprendenza di Deliperi.

7' st Beatrici 5.5 Entra nervoso e rischia molto nei duelli individuali, non un impatto da ricordare.

Pavia 6 Ha il merito di lottare su ogni pallone nonostante le difficoltà, si sacrifica dal primo all'ultimo minuto e non rinuncia a spingere quando ne ha la possibilità.

Stefanucci 6.5 Uno dei migliori tra le fila dei viola, cerca di collegare i reparti e va vicino alla rete direttamente su calcio di punizione.

Giacoletto 6 Fa a sportellate con Lot e Rolle limitando i danni in fase difensiva. Bravo anche nel gioco aereo, sfrutta bene la sua fisicità.

Mocciola 6.5 È suo uno dei primi tiri del Cenisia, che termina alto sopra la traversa. Cambia spesso posizione, passando da mediana a trequarti, e rende in ogni caso abbastanza bene.

Testore 6.5 Mezzo voto in più per la chiusura provvidenziale e fondamentale nel primo tempo su Lot; per il resto cerca di alzare il muro contro le incursioni oronere.

Chironna 6 Parte largo a destra e se la cava bene, costringendo Deliperi a stare basso per contrastarlo. Nel secondo tempo gioca da prima punta e incide meno.

Davi 5.5 Sembra ancora un po' fuori dagli schemi, non ha vita facile contro i centrali di casa e gli capita una sola occasione da fuori area su cui è attento Carrillo.

1' st Aluisio 6 Si piazza in mediana e cerca di tamponare le offensive avversarie facendo ripartire la squadra.

Bustillo 5.5 Parte dietro la punta facendo intravedere sprazzi di luce, svanisce un po' dal gioco quando nella ripresa si sposta sull'out di destra. Esce acciaccato.

17' st Prudente 6 Gioca al centro accanto ad Aluisio e fa girare il pallone in maniera semplice ed efficace.

De Marco 6 Lotta con Squillace e gioca un primo tempo tutto sommato buono, mentre nella ripresa cala vistosamente.

10' st Ramli 5.5 Entra con poca convinzione, come se non ci credesse fino in fondo. Eppure sembra avere le qualità per spaccare la partita, dovrebbe solo tirarle fuori.

All. Colosimo 6 Le prova quasi tutte, ma la sua squadra fatica ad abbozzare una vera e propria reazione. Attende ancora il pieno recupero fisico di diversi giocatori.

La squadra di Mimmo Colosimo