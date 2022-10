Limonciello ubriacante, Aboelala e Gotro ribaltano il Canelli

Il Beppe Viola la rimonta, è festa per la formazione di Siragusa. Seconda vittoria in campionato in un giorno speciale, l’anniversario dei 40 anni in ricordo a Beppe Viola.

LA PARTITA

Errante schiera il suo Canelli con un 3-5-2, sulle corsie agiscono Testa e El Mouaatamid, davanti tandem Laiolo-Ratti. Siragusa risponde con un 4-2-3-1, Gotro unica punta, alle sua spalle agiscono Limonciello, Guido e Ellena. Parte subito forte il Canelli, sulla corsia di destra va forte El Mouaatamid, il suo tiro cross sbatte sulla traversa e sulla respinta Laiolo non riesce a superare Bessone che salva dopo neanche 5’ minuti dal fischio d’inizio. Si gioca molto su quella corsia, Limonciello punta El Mouaatamid e si saltano a vicenda. Al decimo è proprio Limonciello a sfondare sulla fascia ma il suo pallonetto è calibrato male. Il Canelli si salva grazie agli interventi di Serra su Gotro superato il quarto d’ora. Ma oltre che salvare. Il Canelli riparte e conquista terreno, Ratti sciupa di testa sugli sviluppi di un corner. Sempre su calcio d’angolo, arriva il gol del vantaggio in favore del Canelli. La formazione di Errante passa avanti grazie alla rete di El Mouaatamid. Sul cross di Mozzone dalla bandierina, Bessone buca l’intervento con il guantone destro, Marasso dietro di lui non ci arriva di testa e la palla termina sulla coscia di El Mouaatamid che accompagna in rete tutto solo. Reagisce subito il Beppe Viola, ma il tiro di Limonciello viene respinto dal piede di Serra. El Mouaatamid sfiora la doppietta a 180’ secondi dal duplice fischio, il suo destro è potente ma Bessone devia in corner.

Zakaria El Mouaatamid, esterno destro del Canelli. [Foto Marco Giorgio]

Doppio cambio per Siragusa nell’intervallo, entra Catoggio sulla sinistra con Limonciello che passa sulla destra. In questa ripresa c’è un copione ben preciso, Aboelala crea superiorità in tutto il centrocampo. Dopo tre minuti impegna Serra che salva in tuffo. Intorno al quarto d’ora della ripresa il Beppe Viola ci prova direttamente da calcio di punizione, Serra esce di pugno ma la respinta termina sul destro di Zunino che di piatto destro calcia di prima intenzione, Serra salva di nuovo. Ci si avvia alla mezz’ora, momento in cui cambierà letteralmente tutto. Il Canelli imposta dal basso, ma Siragusa chiama al pressing su tutti i palloni, Pantano mette fuori sul forcing di Guido che prende subito la palla e con una rimessa flash pesca in area di rigore Gotro tutto solo, che controlla di destro e insacca sul primo palo. Laiolo sfiora il nuovo vantaggio per il Canelli, il capitano ospite ci prova subito dopo il gol del pareggio, ma Bessone salva bene alla mezz’ora. Al 32esimo del secondo tempo succede di tutto. Prima c’è Grasso che spreca regalando un tiro di faccio presa per Serra. Poi arriva il sorpasso e rimonta consolidata: Limonciello sfonda sulla destra, imbucata in mezzo per lo stacanovista Aboelala, che dribbla e si accentra, il suo destro è potente, Serra salva spizzando la palla sulla traversa, la palla rimbalza sulla linea e poi… El Mouaatamid prova a rinviare il pallone di sinistro ma non si intende con lo stesso Serra ed è autogol per l’autore del primo vantaggio per il Canelli. Per l’inarrestabile Aboelala non finisce qui, perché tra fortunoso o no, a dieci minuti dalla fine è la traversa che gli nega il gol (destro dei 30 metri). Il Beppe Viola vuole allungare e sfonda ancora una volta sulla destra con Limonciello, il suo destro viene fermato da Serra, sulla respinta arriva Aboelala che calcia forte di destro, altro tuffo di Serra che salva. Il Beppe Viola mette a segno la seconda vittoria in campionato, forse la mole di occasioni create rendono un po’ bugiardo il risultato, soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo.

Dennis Limonciello, esterno d'attacco del Beppe Viola, uno dei migliori in campo. [Foto Marco Giorgio]

IL TABELLINO

BEPPE VIOLA-CANELLI 1922 2-1

RETI (0-1, 2-1): 27' El Mouaatamid (C), 25' st Gotro (B), 32' st aut. El Mouaatamid (C).

BEPPE VIOLA (4-2-3-1): Bessone 6.5, Vaschetti 6.5 (1' st Palumbo 6.5), De Paoli Matteo 6 (16' st Terzulli 6.5), Aboelala 8, Marasso 6.5, Cassano 6.5, Ellena 6 (1' st Catoggio 7), Zunino 6.5 (17' st Grasso 6.5), Gotro 7.5, Limonciello 7.5, Guido L. 7 (40' st Puglisi sv). A disp. Shaarawy, Guido A.. All. Siragusa - Sapienza 7. Dir. Terzulli - Colangelo.

CANELLI 1922 (3-5-2): Serra 7, El Mouaatamid 6, Testa 6.5, Pantano 6 (41' st Falcone sv), Carelli 6 (40' st Casasola sv), Zanatta 6, Serafino 6 (14' st Zagatti 6, 36' st Aliberti sv), Pernigotti 6.5, Ratti 6.5 (29' st Lovisolo 6), Mozzone 6.5, Laiolo 7. A disp. Torielli. All. Errante 6.5. Dir. Pantano.

ARBITRO: Gabriele di Torino 6.

AMMONITI: 38' Ratti (C), 12' st Mozzone (C), 19' st Catoggio (B), 45' st Limonciello (B), 47' st Gotro (B), 48' st Pernigotti (C).

LE PAGELLE

BEPPE VIOLA

Bessone 6.5

Vaschetti 6.5

1' st Palumbo 6.5

De Paoli 6

16' st Terzulli 6.5

Aboelala 8

Marasso 6.5

Cassano 6.5

Ellena 6

1' st Catoggio 7

Zunino 6.5

17' st Grasso 6.5

Gotro 7.5

Limonciello 7.5

Guido L. 7

All. Siragusa 7

CANELLI

Serra 7 Quante parate, quanti salvataggi. Sul secondo gol subito devia con un miracolo la conclusione di Aboelala ma sulla linea El Mouaatamid spinge dentro.

El Mouaatamid 6 Gol segnato, uno per porta però. Per gli amanti del fantacalcio sarebbe +3 e -3. Sul risultato di 0-1 sfiora la doppietta dalla corsia di destra.

Testa 6.5 L'esterno mancino a tutta fascia che non si ferma mai, meglio nel primo tempo. Nella ripresa ha Limonciello da marcare, compito arduo.

Pantano 6 In impostazione fatica e commette l'errore che porta al gol del pareggio del Beppe Viola. Il Canelli cerca spesso la giocata e non il lancio, ma qualche disattenzione c'è.

Carelli 6 Agisce come braccetto sinistro di difesa (a tre), nel primo tempo regge bene su Ellena, nella ripresa cerca di fermare il più possibile Limonciello.

Zanatta 6 Gioca al centro della difesa a tre, qualche disattenzione di troppo nella ripresa sporcano la prestazione sua e dei suoi compagni di reparto.

Serafino 6 Spesso richiamato dal proprio tecnico per errori di posizionamento e di coperture, non trova quasi mai spazio per colpire gli avversari.

14' st Zagatti 6 La sua partita non dura molto. Entra quando manca mezz'ora e poi esce a dieci minuti dalla fine, a centrocampo non è riuscito a far la differenza.

Pernigotti 6.5 Agisce da mezzala destra nel centrocampo a 3 schierato da Errante, pressa alto la manovra di casa e aggredisce spesso il portatore di palla.

Ratti 6.5 Attaccante in coppia con capitan Laiolo. Bene nel far salire e nello sprintare in avanti, sciupa un paio di occasioni sotto porta.

29' st Lovisolo 6 Subentra per l'ultimo quarto d'ora del match. Resta in ombra e poco servito dai compagni negli ultimi minuti della partita.

Mozzone 6.5 Centrocampista che si piazza in cabina di regia, prova spesso la giocata in verticale ma è spesso accerchiato da maglia blu.

Laiolo 7 Doppia occasione anche per lui come Ratti. Rapido nello stretto ma in area avversaria fatica a trovar modo di superare Bessone.

All. Errante 6.5 Meglio nel primo tempo di gioco. Il Beppe Viola fa meglio con i cambi. Errante scambia gli esterni nel finale, ma Limonciello è incontenibile.

ARBITRO

Gabriele 6 Non decisamente un partita complicata a livello di direzione, nel primo tempo pochi interventi. Nella ripresa qualche ammonizione per perdite di tempo.