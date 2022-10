Paradiso fa risorgere la sua Pro, Tortorella continua con il suo momento Top, i blucerchiati sono primi

La vetta del Girone B è blucerchiata. La Pro Eureka batte 3-2 il Quincitava in una partita tesissima e continua a volare: i ragazzi di Davin sono primi in solitaria, decisivo il pari incredibile per 0-0 tra il Bsr Grugliasco e il Lascaris, con cui i blucerchiati hanno giocato la scorsa settimana, portando a casa un preziosissimo 1-1.





Suquet all’improvviso, la Pro risorge con Paradiso. Un inizio di partita nettamente migliore per i blucerchiati di Davin, che fin da subito hanno provato a scardinare la difesa avversaria, con lanci in profondità per i propri attaccanti, Paradiso e Tine su tutti, ma il muro del Quincitava è riuscito a resistere, tanto è vero che i ragazzi di Contiero, totalmente a sorpresa sono andati in vantaggio con il sottraeva Suquet: rilancio di Marco Gazzola in cerca della punta Mattia Adragna che, complice un errore di lettura dei due terzini blucerchiati, Andrea Rebotti ed Enea Garetto, la spizzica per il suo numero 10 che da solo, si immola verso Riccardo Ariello, che sulla conclusione a incrociare del classe 2007 non può nulla. La reazione della Pro però, non è tardata ad arrivare, e, anche con un pizzico di fortuna, i ragazzi di Davin dopo poco sono riusciti a trovare il pari: costruzione dal basso per il Quincitava, con la palla affidata a Matteo Yuri, che sulla pressione di Lorenzo Paradiso, cerca di scaricare la sfera a una suo compagno, ma sul passaggio si frappone proprio l’ex Vanchiglia che dunque spedisce la palla in rete. Il primo tempo dopo il gol di Paradiso sembrava destinato a chiudersi sull’1-1, ma i padroni di casa volevano andare all’intervallo sopra nel punteggio, e così è stato: sulla sinistra Thomas Gallo riceve palla da un suo compagno che probabilmente era in posizione di fuorigioco, e la mette in mezzo per i centimetri di Eduardo Tine, che di testa la spizzica e su quella palla vagante si fionda ancora una volta Paradiso che com la zampata arriva sul pallone e porta in vantaggio i suoi.



Brivido Adragna, è Torto Time. Nella ripresa la Pro aveva un solo obiettivo, chiedere questo match durissimo. La squadra di Davin però non ce l’ha fatta, e il Quincitava di cuore riesce ad agguantare il pari con Adragna, che prende palla sulla destra, e, aiutandosi anche con una trattenuta su Antonio Cotroneo, si gira e si dirige verso l’area di rigore di Aiello che non può intervenire sulla conclusione a incrociare a causa di un rimbalzo sfortunato che dà una mano al tiro nel finire in rete. La Pro però non ci è stata, voleva questa vittoria, contro un avversario per nulla semplice, e alla fine è arrivata, con l’uomo del momento, Andrea Tortorella, che in questo inizio di stagione si sta dimostrando imprescindibile per la squadra di Davin: punizione blucerchiata, ancora Gallo sulla battuta (la scorsa settimana da corner ha fatto assist a Baana per il apri contro il Lascaris) che disegna una traiettoria sul secondo palo, dove spunta il Capitano che di testa la butta dentro; è vantaggio Pro Eureka, il pubblico di casa esplode di gioia, sa che può essere il gol decisivo, e infatti è così, i blucerchiati vincono 3-2, è vetta in solitaria.

IL TABELLINO

PRO EUREKA-QUINCITAVA 3-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 3-2): 21' Suquet (Q), 27' Paradiso (P), 43' Paradiso (P), 22' st Adragna (Q), 25' st Tortorella (P).

PRO EUREKA (4-2-3-1): Ariello 6.5, Rebotti 6 (19' st Cena 6, 46' st Bugnano sv), Garetto 6.5, Cotroneo 6.5, Tortorella 8, Baana 7, Paradiso 7.5 (25' st Zanzone 6), Militello 7 (39' st Ansaloni sv), Tornello 6.5 (22' st Filomeno), Gallo 7, Tine 7 (6' st Canales 6.5). A disp. Rua, Bruni, Rapalino. All. Davin 7.5. Dir. Cena - Brunetto.

QUINCITAVA (3-4-3): Gazzola 7, Celoria 6, Tricerri 6 (25' st Moore 6), Melis 6.5, Brusoni 6 (35' st Giovanetto sv), Iachi 5.5, Balzarotti 6, D'Aprile 6 (29' st Colombo 6), Adragna 7, Suquet 7, Vola 6.5 (10' st Gianola sv, 38' st Coda sv). A disp. Monetta, Per, Perucchione. All. Contiero 6. Dir. Melis - Izzo.

ARBITRO: Barale di Torino 6.



AMMONITI: 2' st Celoria (Q), 19' st Baana (P), 37' st Tortorella (P), 47' st Coda (Q).

