Simonetti sul filo del recupero, Cecchetto mette i guantoni sull'ennesimo successo

Gol da cineteca, rigori, gol fantasma e tanto spettacolo. Tutto questo è stato Bra – Chisola, una sfida di cartello che certamente ha rispettato le attese. Grande prova da parte della squadra di Policaro, trafitta solo nel finale da Simonetti ma in grado di battagliare con la corazzata biancoblù e anche di sfiorare il colpaccio, se non fosse stato per un Cecchetto in versione Buffon.

La perla di Savu risponde a Sarkis. Il Bra è il più propositivo in avvio di partita, prima con il tentativo dalla lunga distanza di Brondino, poi con un’imbucata in area biancoblù di Lafleur, il cui tiro termina di poco a lato. Non sta a guardare il Chisola e, al 10’, Pauliuc regala un gran pallone a centro area per Amadio che di testa per poco non inquadra il bersaglio. Ci riprovano gli ospiti al 19’ con una conclusione secca di Sarkis dalla distanza, respinta ma non trattenuta da Kamel. Ci pensa il difensore ad allontanare la minaccia.

Poco più tardi è il Bra ad assaporare il vantaggio: Cia fa partire un mancino da punizione dal limite che costringe Kamel al tuffo sul primo palo. Nonostante la solidità difensiva dimostrata dai giallorossi, il Chisola riesce a scardinarla al 26’: Vada dal fondo pesca nei pressi dell’area piccola Sarkis, che al volo fa 1-0. I torinesi iniziano a premere e da calcio d’angolo Gironda mette un traversone in mezzo dove trova Vada, che prova a imitare il gesto tecnico del 10 di pochi minuti prima. Il tiro termina però alto. Alla mezz’ora la squadra di Mezzano è ancora pericolosa: Castellaro calcia dalla lunetta e il pallone termina fuori di poco. Al 35’ però, il Bra rialza la testa con una vera e propria magia: Savu approfitta della respinta della difesa vinovese in occasione di un angolo e da fuori calcia forte al volo. La conclusione fulmina Cecchetto insaccandosi sotto la traversa.

Una sagra di emozioni. Nella ripresa succede letteralmente di tutto. Al 2’ Savu va vicinissimo a realizzare il suo secondo capolavoro di giornata con un destro potente da fuori area che termina di poco sopra la traversa. Ci riprovano i padroni di casa qualche minuto dopo con una conclusione in porta di Stojmenovski, prontamente bloccata da Cecchetto. Intorno al quarto d’ora arriva il primo di tanti episodi che hanno caratterizzato la gara: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Chisola per un contatto in area del difensore Dompe ai danni di Pastiu. Pauliuc si incarica della battuta e segna il gol del nuovo vantaggio biancoblù. Un altro momento chiave della partita vede protagonista l’esterno giallorosso Cristian Palaia: il numero 7 spizza di testa in area di rigore e il pallone viene allontanato dalla difesa torinese. La sfera sembrava aver già oltrepassato la linea della porta, ma l’arbitro non assegna il gol. Al 36’ l’ennesimo episodio cambia ancora gli equilibri della partita: questa volta è il Bra a ottenere l’occasione dagli undici metri. Cia si presenta dal dischetto e riporta in parità il risultato. Poco dopo, i giallorossi hanno l’opportunità clamorosa per il sorpasso con Calosso che in area di rigore indirizza la palla sotto la traversa, ma Cecchetto con un colpo di reni straordinario salva i suoi. Il romanzo della partita continua a offrire pagine memorabili: al 45’ arriva il gol del 3-2 chisolese grazie al neo entrato Simonetti che con un mancino da fuori area beffa Kamel. In prossimità del triplice fischio c’è spazio per un ultimo sussulto giallorosso: Lafleur penetra nell’area biancoblù e scarica un sinistro a incrociare sul secondo palo, ma Cecchetto fa un altro miracolo e sigilla l’ennesimo successo del Chisola.

IL TABELLINO



BRA – CHISOLA 2-3



RETI: 26’ Sarkis (C), 35’ Savu (B), 14’st rig.Pauliuc, 36’st Cia (B), 45’st Simonetti (C)



BRA (4-4-2)

Kamel 6, Brondino 7 (42’st Lafleur B. 6.5), Degli Agli 7 (32’st Floris 6), Sapori 7, Mazzoni 6.5 (25’st Nzuzi 6), Dompe 6.5, Palaia 7 (23’st Calosso 6.5), Lafleur O. 7, Stojmenovski 6.5, Cia 7.5, Savu 7.5 (45’st Lorini sv). All.Policaro 7. A disposizione: Ghio, Alfieri, Di Santo.



CHISOLA (4-2-3-1)

Cecchetto 8, Mirta 7 (40’st Matarazzo sv), Gironda 7, Bruno 7, Pauliuc 8, Meriacre 7, Amadio 7 (6’st Simonetti 8), Castellaro 7, Pastiu 7.5, Sarkis 8, Vada 7.5. All.Mezzano 7.5. A disposizione: Pedone, Padalino, Petrea, Villano, Miraglia, Fantone, Giordano.



ARBITRO: Coarezza di Bra 6



GIALLI: 33’st Brondino (B), 35’st Simonetti (C)









LE PAGELLE



BRA



Kamel 6 A parte due parate di ordinaria amministrazione, non si è dovuto sporcare molto i guantoni. Incolpevole sui primi due gol, sorpreso invece in occasione del terzo.



Brondino 7 Inizia la gara con una conclusione ambiziosa da fuori area. Prosegue effettuando alcuni lanci interessanti per i compagni davanti. In fase difensiva è l’ultimo a mollare.



42’st Lafleur 6.5 Ha pochissimi minuti a disposizione, ma per poco non fa 3-3 con una gran conclusione che ha chiamato Cecchetto al miracolo.



Degli Agli 7 Nella prima parte di gara argina le offensive torinesi con ottimi interventi ad anticipare l’avversario. In fase offensiva da il via a un paio di iniziative interessanti.



32’st Floris 6 Non ha grandi occasioni per farsi notare ma blocca alcune ripartenze biancoblù con alcuni buoni interventi.



Sapori 7 In mezzo alla difesa riesce a contenere per buona parte di gara l’attacco biancoblù dai 26 gol in 4 partite. Protagonista anche di qualche lancio interessante sulla fascia destra.



Mazzoni 6.5 Ha un gran da fare in mezzo al campo dove riesce a vincere diversi duelli e a regalare qualche buono spunto ai suoi. Non sempre gli riesce, ma la sua prestazione è ampiamente sopra la sufficienza.



25’st Nzuzi 6 Copre gli spazi in fase difensiva e recupera qualche buon pallone. In generale, la sua è stata una gara senza grandi sussulti.



Dompe 6.5 Come Sapori, anche lui ha contenuto tutto sommato bene le offensive chisolesi. Protagonista in negativo nell’azione che ha portato al rigore degli ospiti. Anche qualche dubbio sull’intervento rimane.



Palaia 7 Prova un paio di volte a colpire in porta, ma altrettante volte viene respinto dal muro difensivo biancoblù. Fornisce diversi ottimi palloni ai compagni e nel secondo tempo segna ma in realtà no, perché secondo l’arbitro il pallone non ha superato la linea. Tanti dubbi.



23’st Calosso 6.5 Ha un’occasione grossa come una casa verso il finale di gara con un gran tiro destinato a terminare sotto la traversa. Fa tutto bene, ma non ha fatto i conti con un monumentale Cecchetto.



Lafleur O. 7 In avvio di gara va vicino al gol sbucando dalla mischia in area. Fornisce un ottimo apporto in fase difensiva e apre alcune offensive giallorosse.



Stojmenovski 6.5 A parte un tiro in porta a inizio secondo tempo, non ha grandi occasioni per provare a incidere. Mostra comunque grande spirito di sacrificio recuperando palloni e aprendo spazi a Cia.



Cia 7.5 Glaciale dagli undici metri, segna il gol del momentaneo 2-2. È il suo quarto finora in cinque partite sin qui disputate, nonché la terza partita di fila a segno. Il Bra ha un bomber più che affidabile.



Savu 7.5 Il gol da cineteca che realizza nel primo tempo è da manuale del calcio per gesto tecnico e potenza. Non contento, nella ripresa sfiora un altro gol della domenica. Savu-show. (45’st Lorini sv)



All.Policaro 7 Il risultato finale punisce eccessivamente un Bra che fino alla fine ha saputo tenera testa a una squadra del calibro del Chisola. Certamente guardando ad alcuni episodi, come il presunto gol fantasma di Palaia, la fortuna non ha girato dalle parti giallorosse.

CHISOLA



Cecchetto 8 Per buona parte di gara non deve sporcarsi più di tanto i guantoni. Poi, nel finale di gara sale in cattedra: prima respinge la conclusione apparentemente imprendibile di Calosso con un colpo di reni che ricorda la famosa parata di Buffon su Zidane, poi vola letteralmente sul tiro ben incrociato di Lafleur. Magistrale.



Mirta 7 Corre qua e là sulla fascia senza stancarsi mai e fornendo ai compagni alcuni palloni piuttosto invitanti. Bene anche in fase difensiva, dove alcuni suoi anticipi evitano guai al Chisola. (40’st Matarazzo sv)



Gironda 7 Solido e attento nella retroguardia, recupera ottimi palloni dando il via alle ripartenze biancoblù e offre buoni palloni in profondità.



Bruno 7 Ottimo lavoro di copertura davanti alla difesa, ma non fa solo quello. Alcune iniziative offensive del Chisola partono infatti dai suoi piedi.



Pauliuc 8 Di lui non si segnala solo il grande lavoro in difesa, ma anche e soprattutto il gol dal dischetto con cui riporta in vantaggio la formazione di Mezzano. Determinante.



Meriacre 7 Attento in difesa nell’anticipare gli avversari nel momento in cui si affacciano pericolosamente all’area di rigore. Apre il gioco sulla fascia con buoni filtranti.



Amadio 7 A secco dopo i quattro gol realizzati nel turno precedente, ma questo non significa che non abbia sfigurato. Prova a colpire di testa a inizio gara e mette in mezzo qualche traversone interessante per i compagni.



6’ st Simonetti 8 È l’uomo della provvidenza, l’uomo grazie alla quale il Chisola continua il suo cammino perfetto in campionato. Tutto grazie a un mancino da fuori area che sorprende Kamel. Eroe del giorno.



Castellaro 7 Nel primo tempo sfiora il gol con una conclusione tesa che termina a fil di palo. Lavora molto bene come raccordo tra centrocampo e attacco recuperando palloni e guidando alcune offensive biancoblù.



Pastiu 7.5 Non segna ma incide comunque. Difatti ha il merito di procurarsi il calcio di rigore che riporta in vantaggio il Chisola. C’è anche il suo zampino.



Sarkis 8 Un altro protagonista di giornata, artefice del primo gol chisolese con un ottimo tiro al volo che non lascia scmpo a Kamel. Prova anche a fare doppietta, ma ha meno fortuna con la conclusione dalla distanza.



Vada 7.5 Regala uno splendido pallone in mezzo all’area che permette a Sarkis di segnare l’1-0. Prova a unirsi anche lui ai marcatori di giornata con un tentativo al volo piuttosto complicato.



All.Mezzano 7.5 Il Chisola si suda fino alla fine il quinto successo in altrettante gare dimostrando grande carattere anche in partite di cartello come quella contro il Bra. Biancoblù sempre più in alto.





L’ARBITRO



Coarezza di Bra 6 Qualche dubbio sul calcio di rigore assegnato al Chisola nel primo tempo. Per quanto riguarda il gol fantasma di Palaia, dalla posizione in cui si trovava era oggettivamente complesso capire se il pallone avesse effettivamente oltrepassato la linea. Per il resto, conduce discretamente la gara.







LE INTERVISTE

POLICARO, BRA



Tanto rammarico tra le fila giallorosse per un risultato finale che punisce severamente la squadra nonostante la grande prestazione contro il Chisola. «Oggi la squadra non ha demeritato, ma purtroppo il calcio è così» ha esordito Policaro al termine della sfida. «Non ricordo grandi parate del nostro portiere» ha aggiunto il tecnico giallorosso. Commento finale sull’avversario di giornata:«Loro erano i grandi favoriti di questa partita, ma in campo questa differenza di forze non si è vista».



MEZZANI, CHISOLA



Esulta ancora una volta il Chisola al termine di una partita tiratissima da entrambe le parti, come confermato dal tecnico Mezzani: «È stata una partita vera e molto intensa contro una grande sqaudra come il Bra. Loro ci hanno messo in difficoltà, ma noi abbiamo retto bene in un campo dove è difficile trovare gli spazi» ha analizzato l’allenatore dei biancoblù. «Il risultato è meritato e premia i ragazzi che stanno raccogliendo il frutto del lavoro fatto. Ma c’è ancora tanta strada da fare» ha concluso.