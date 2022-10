Ci si giocava un pezzo di stagione in 90'. Alla fine a ridere è il Beppe Viola di Siragusa che vince in casa e in rimonta contro il Canelli di Errante. Una vittoria che permette ai biancoblù di volare a 7 punti, proprio a +3 sugli astigiani. QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITALA FOTOGALLERY A CURA DI MARCO GIORGIO...