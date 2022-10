Connection Bisi-Peinetti, Massaro l'uomo in più, vola il Lascaris

RIPARTIRE, questo doveva fare il Lascaris di Andrea Mirasola dopo lo 0-0 con il Bsr Grugliasco della scorsa giornata: l'avversario non era dei più facili, lo Charvensod di Lucien Grimod, che ha già dimostrato di saper fare male alle big piemontesi (chiedere all'Alpignano di Giorgio Manavella), ma i bianconeri hanno affatto una grandissima partita senza rischiare nulla, e meritando la vittoria: è 3-0 Lascaris.

Dylan Obase, Federico Bisi e Nicolò Massaro, i tre marcatori del Lascaris di Mirasola

Bisi-Massano, prodezze da lontano. Un inzio di partita un po' più a tinte gialloblù, con gli ospiti che si rendono pericolosi con i 2007 Alessandro Rassat e Alex Cannatà: il primo va vicino all'eurogol da calcio ds'angolo, il secondo è devastante con le sue fiammate sulla sinistra. Per il resto però è Lascaris show: i bianconeri trovano la rete del vantaggio con Federico Bisi, che sfrutta la punzione ben battuta da Jacopo Peinetti che becca la traversa piena, ma sulla respinta si fionda il numero 7 che però commette fallo, vantaggio annullato. I due però sono ancora protagonisti: il centrocampista bianconero recupera palla sradicandola dai piedi di un avversario, la scarica al suo compagno, che di destro lascia partire una botta che si insacca all'incrocio dei pali, imprendibile per Gabriele Del Missier, si sblocca il match. Poco dopo i bianconeri trovano il raddoppio con il loro numero 10, Nicolò Massaro, che sulla sinistra riceve palla, si accentra e calcia di destro, infilando la palla angolino basso, con una bella conclusione da fuori area che dunque regala il raddoppio ai suoi.





Obase con l'incornata. Nella ripresa i bianconeri continuano ad attaccare alla ricerca del tris, e l'uomo che che lo cerca di più è Dylan Obase: il numero 9 ha due occasioni ghiotte, nella prima il suo tentativo viene fermato dalla parata di Del Missier, nella seconda invece ci ha pensato Nicholas Rosset a salvare il suo colpo di testa sulla linea. Questo però era solo il preludio per un suo gol, che arriverà intorno al 10': ancora Bisi protagonista sulla destra, con un cross perfetto pennellato per la testa del suo attaccante, che con un'incornata spedisce la sfera in porta, portando sul 3-0 il risultato. Vittoria netta per i bianconeri che hanno fatto la partita per gran parte dei minuti, e hanno dato un forte segnale a chi ha esultato dopo il pari col Bsr: la caccia alla Pro è ripartita.

IL TABELLINO

LASCARIS-VDA CHARVENSOD 3-0

RETI: 27' Bisi (L), 36' Massaro (L), 9' st Edwin Obase (L).

LASCARIS (4-2-3-1): Allegretti 6.5 (37' st Coroama sv), Adamo 6.5 (37' st Maniscalco sv), Algarotti 6.5, Friso 6.5, Mingarelli 6.5 (29' st Favilla 6), Naso 6.5, Bisi 7.5 (35' st Abela sv), Peinetti 7, Edwin Obase 7.5 (33' st Rubini sv), Massaro 8 (23' st Kingidila 6.5), Italiano 6.5 (35' st Malavasi sv). A disp. Caputo, Rotolo. All. Mirasola - Lampignano 7. Dir. Adamo.

VDA CHARVENSOD (4-2-3-1): Del Missier 6.5, Lo Tufo 5.5 (37' st Apollaro sv), Pacuku 6, Scarfone 6, Rosset 6.5, Marcellan 6 (21' st Poletti 6.5), Davisod 6 (35' st Marcoz sv), Rassat 6.5 (44' st Filippone sv), Girardi 6, Gerbore 6, Cannatà 6.5. A disp. Lautiero. All. Grimod 6. Dir. Lo Tufo.

ARBITRO: Linuzza di Collegno 6.

AMMONITI: 24' st Edwin Obase (L).

LE PAGELLE



LASCARIS



I ragazzi di Andrea Mirasola

Allegretti 6.5 Poco impegnato per tuta la partita, ma quando è chiamato all'intervento, lui risponde presente. (37'st Coroama sv).

Adamo 6.5 Tutto sommato una gara sotto controllo, anche se qualche volta si perde l'uomo più in forma degli avversari, Cannatà. (37' st Maniscalco sv).

Algarotti 6.5 Puntuale in fase difensiva, viene anche spostato in avanti scambiandosi di posizione con Italiano, e anche in quella posizione fa vedere cose interessanti.

Friso 6.5 Gara tranquilla, in completa gestione sia per lui che per Naso, che per le vie centrali chiudono bene ogni spazio possibile.

Mingarelli 6.5 Prova di sostanza in mezzo al campo, recupera palloni e si rende autore di una buona fase di interdizione.

29' st Favilla 6 Un quarto d'ora a disposizione per lui, fatto bene, con la voglia e la determinazione giusta, gestisce ottimamente i palloni a centrocampo.

Naso 6.5 Non una gara particolarmente dispendiosa a livello difensivo, i problemi da parte degli avversari arrivano più sulle fasce che centralmente, ma comunque le palle che arrivano sono preda dei suoi interventi.

Bisi 7.5 Gol e assist per lui, gara sontuosa, sulla destra è imprendibile, fa letteralmente quello che vuole, INFERMABILE. (35'st Abela sv).

Peinetti 7 Assist per Bisi, tanti palloni recuperati, regge praticamente da solo il centrocampo grazie alla sua fisicità e alla sua tecnica, in mezzo al campo fa paura, gli avversari non hanno passato dei 90' felici con lui.

Edwin Obase 7.5 Ha cercato il gol, lo ha voluto e lo ah trovato, un'incornata ben angolata che corona solo la sua grande prestazione. (33'st Rubini sv).

Massaro 8 MVP. Il migliore dei suoi, nonostante sia stato arretrato dal suo ruolo naturale, da trequartista sforna una gara importane, con belle giocate nello stretto, invenzioni per i suoi compagni e anche un gran gol.

23' st Kingidila 6.5 Voglia di entrare e di afre bene per lui, pronto e scattante quando si tratta di pressare l'avversario, subentra col piglio giusto.

Italiano 6.5 Gara altalenante, tende più a controllarsi, ma quando si accende è DEVASTANTE. Appena parte palla al piede non lo puoi fermare, dal nulla si inventa un dribbling e scarta 3 difensori avversari, prende la mira e calcia, ma solo la traversa gli nega la gioia del gol. (35'st Malavasi sv).

All. Mirasola 7 Prestazione perfetta dei suoi, a livello di gioco sono ineccepibili, fanno una gran partita fatta di dominio e di pochi rischi.

VDA CHARVENSOD



I ragazzi di Lucien Grimod