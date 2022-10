Due pepite di Pepito, Pussetto in tap-in: Primerano mostra i muscoli e schianta il Bra

Una partita che sfiora la perfezione. Il Pinerolo archivia il deludente pareggio sul campo del Salice dello scorso turno e annichilisce il Bra di Policaro, alla sconfitta consecutiva dopo quella della scorsa settimana contro il Chisola. I ragazzi di Primerano dominano in lungo e in largo, e chiudono il primo tempo sul 3-0; nella ripresa gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Lorini (somma di ammonizioni), e subiscono anche il definitivo poker biancoblù. Tra le fila dei padroni di casa brillano Tommaso Pussetto e Alfredo "Pepito" Pepe, entrambi autori di una doppietta.

Capitani: a sinistra Alessandro Mazzoni (Bra), a destra Mattia De Dominicis (Pinerolo)

LA PARTITA

Per il big match Domenico Primerano schiera la sua squadra con il 3-4-1-2: tra i pali c'è Cain, mentre il terzetto difensivo è composto da Laveglia, capitan De Dominicis e Scatena; Zhuri e Carbone formano la diga in mezzo al campo, con De Salvo e Sconfienza a sfrecciare sulle corsie esterne; Pepe occupa la trequarti alle spalle del tendem offensivo Duarte-Pussetto. Policaro risponde con il 4-4-2: Ghio in porta, i centrali sono Sapori e Dompè, mentre Floris e Savu agiscono da terzini; le corsie esterne di centrocampo sono presidiate da Calosso ed Erik Lafleur, mentre al centro ci sono Lorini e capitan Mazzoni; in attacco Cia e Stojmenovski. Dopo una prima fase di studio, la gara entra nel vivo al 9': Duarte sfonda sull'out di sinistra e mette in mezzo, la difesa del Bra non è impeccabile nel liberare l'area e il pallone diventa facile preda di Pussetto, che da due passi porta in vantaggio il Pinerolo. I giallorossi appaiono da subito in difficoltà sia in fase difensiva sia di impostazione, e l'unico tentativo di marca giallorossa è una rasoiata da fuori area di Lorini al 15' che termina a lato alla sinistra di Cain. I padroni di casa danno invece prova di grande disinvoltura e concentrazione, e al 18' Pepe si destreggia dal limite dell'area per poi calciare col destro, palla che scheggia la parte alta della traversa e termina fuori. Gli sforzi dei ragazzi di Primerano vengono premiati nuovamente al 22': Sconfienza lancia Pussetto con l'esterno, il numero 9 difende palla sul versante sinistro e la appoggia a rimorchio per Pepe, che prende la mira e piazza un destro a giro nel sette imprendibile per Ghio, 2-0. I biancoblù sono in palla, e al 29' calano il tris: Carbone trova il corridoio giusto per De Salvo, che si presenta a tu per tu con Ghio; l'estremo difensore giallorosso è bravo a respingere il tentativo dell'esterno pinerolese, ma non può nulla sul tap-in del rapace Pussetto. A 5' dall'intervallo il Pinerolo ha una grandissima occasione per il clamoroso 4-0, ma Ghio tiene in piedi la baracca negando a Pussetto la doppietta da due passi.

Pinerolo: l'esultanza di Tommaso Pussetto

Ad inizio ripresa Policaro lascia negli spogliatoi un Floris in grande difficoltà e inserisce Degli Agli, e il Bra sembra abbozzare una reazione: al 1' Stojmenovski sfonda a destra e mette in mezzo per Cia, l'ex Asti sfiora ma non riesce ad imprimere la forza necessaria per impensierire Cain; al 4' invece Calosso appoggia al limite per Sapori che ci prova, ma la sfera termina docile tra le braccia dell'estremo difensore pinerolese. Al 12' le velleità di rimonta ospiti vanno in frantumi: Lorini, già ammonito nella prima frazione, rimedia il secondo giallo per un fallo a centrocampo e viene espulso. Come se non bastasse al 17' arriva anche il poker del Pinerolo: Ghio si mette nei guai coi piedi cercando di servire un compagno, Pepe intercetta e con un delizioso tocco sotto si unisce a Pussetto nel club della doppietta. La partita, di fatto, finisce qui: tra le fila ospiti si tenta qualche reazione d'orgoglio per trovare almeno il gol della bandiera, ma per Cia e compagni non è giornata; i padroni di casa gestiscono invece la situazione senza particolari affanni, e costruiscono un paio di ripartenze pericolose. Nel prossimo turno il Pinerolo proverà a confermarsi sul difficile campo del Centallo, mentre il Bra è atteso dal sentito derby roerino con la Cheraschese.

Pinerolo: l'esultanza di Alfredo Pepe

IL TABELLINO

PINEROLO-BRA 4-0

RETI: 9' Pussetto (P), 22' Pepe (P), 29' Pussetto (P), 17' st Pepe (P).

PINEROLO (3-4-1-2): Cain 6.5, Laveglia 7.5 (43' st Finotti sv), Scatena 7, De Dominicis 7.5, Zhuri 7, De Salvo 7 (19' st Bonino 6.5), Sconfienza 7.5 (41' st Giglio sv), Carbone 7 (37' st Incandela sv), Pussetto 7.5 (7' st Agu Obed 6.5), Pepe 8 (28' st Racca 6.5), Duarte 6.5 (45' st Pacconi sv). A disp. Chiabrando, Andreello. All. Primerano 7.5. Dir. Giglio - De Dominicis.

BRA (4-4-2): Ghio 5.5, Stojmenovski 6 (24' st Nzuzi 6), Floris 5.5 (1' st Degli Agli 6), Sapori 6, Mazzoni 6.5 (40' st Marletta sv), Dompè 5.5, Calosso 5.5 (17' st Palaia 5.5), Lorini 5.5, Cia 6, Lafleur E. 5.5 (17' st Alfieri 6), Savu 5.5 (5' st Di Santo 6.5). A disp. Kamel. All. Policaro 5.5. Dir. Miele - Tibaldi.

ARBITRO: Carotenuto di Pinerolo 6.

AMMONITI: 10' Lorini (B), 15' Cia (B), 45' Savu (B), 10' st Lafleur E. (B), 12' st Lorini (B), 25' st Laveglia (P).

ESPULSI: 13' st Lorini (B).

LE PAGELLE

PINEROLO

Cain 6.5 Non è troppo impegnato, ma si fa apprezzare per alcune prese sicure e uscite alte tempestive.

Laveglia 7.5 Primo tempo da manuale, dove blocca qualsiasi iniziativa giallorossa con grinta e prontezza. Di testa giganteggia su chiunque. 43' st Finotti sv

Scatena 7 Ottima prova da braccetto sinistro della difesa a 3, copre bene le uscite offensive di Sconfienza e quando può si propone anche in avanti andando al tiro in un paio di occasioni.

De Dominicis 7.5 Guida il reparto con calma ed esperienza, senza concedere quasi nulla a Stojmenovski e Cia. Trascinatore.

Zhuri 7 Rompe le trame di gioco del Bra con ottimo senso della posizione, recupera un'infinità di palloni e li smista con efficacia per i compagni.

De Salvo 7 Motorino inesauribile a destra, nel primo tempo propizia il tris pinerolese e non sbaglia nulla. Nella ripresa passa a sinistra ma il suo rendimento non cambia.

19' st Bonino 6.5 Si piazza sulla corsia mancina e offre un buon apporto nelle due fasi in un momento importante della partita in cui i suoi devono gestire la situazione.

Sconfienza 7.5 Nel primo tempo fa ammattire Floris, avviando tra le altre cose l'azione che porta al 2-0 di Pepe. Si propone con continuità in fascia, scambiandola anche con De Salvo, ed esce tra i meritati applausi. 41' st Giglio sv

Carbone 7 Forma una coppia vincente con Zhuri, lui si occupa di impostare e trova a meraviglia De Salvo in occasione del gol del 3-0. 37' st Incandela sv

Pussetto 7.5 Gara da rapace d'area, dove concretizza al meglio le due migliori occasioni che gli capitano. Avrebbe anche un paio di chances per la tripletta, ma Ghio è bravo a limitare i danni.

7' st Agu Obed 6.5 Entra con la giusta fame e grinta, anche se a volte è un po' troppo irruento.

Pepe 8 Timbra una traversa incredibile, poi si riscatta con un meraviglioso destro a giro; nella ripresa cala il poker con un morbido tocco sotto. A volte pecca un po' di egoismo, ma è sempre bravo a rientrare cercando di recuperare palla non appena la perde.

28' st Racca 6.5 Porta ordine e tranquillità in mediana, gestendo bene i minuti finali.

Duarte 6.5 Dialoga bene con Pepe e Pussetto, portando spesso via l'uomo e permettendo gli inserimenti offensivi dei compagni. 45' st Pacconi sv

All. Primerano 7.5 Pretende tanto e viene ripagato dai suoi ragazzi, che mantengono alta l'attenzione e si riscattano dopo il pareggio inaspettato di Salice. Ora i biancoblù, ancora imbattuti, andranno a Centallo in cerca di conferme.

La squadra di Domenico Primerano

BRA

Ghio 5.5 Compie un paio di buoni interventi, ma sulla valutazione pesa non poco l'errore assolutamente evitabile che consegna a Pepe il pallone del 4-0.

Stojmenovski 6 Lotta come un leone, sfruttando fisico e centimetri e abbassandosi spesso per prendersi il pallone. Ad inizio ripresa sfonda bene sulla destra e prova il suggerimento per Cia.

24' st Nzuzi 6 Cerca di fare densità in mezzo al campo e di non far sentire l'inferiorità numerica, ha il merito di correre tanto senza risparmiarsi.

Floris 5.5 Va in grande difficoltà contro Sconfienza e Duarte, che lo puntano e saltano in diverse occasioni. Resta negli spogliatoi all'intervallo.

1' st Degli Agli 6 Prova a dare la scossa ai giallorossi, inizialmente spinge sulla fascia ma poi è costretto a fare la guardia su Agu che attacca dalla sua parte.

Sapori 6 Uno dei pochi a salvarsi nella retroguardia giallorossa, ferma alcune iniziative pinerolesi ed esce con convinzione palla al piede. Ad inizio ripresa ci prova anche da fuori area, ma il suo tiro è troppo debole.

Mazzoni 6.5 Grinta e spirito di sacrificio in mezzo al campo, da buon capitano è l'ultimo a gettare la spugna. Non tira mai indietro la gamba e prova a scuotere i compagni dal torpore. 40' st Marletta sv

Dompè 5.5 Rischia tantissimo in disimpegno e non riesce ad incidere nemmeno in uno dei suoi maggiori punti di forza, ovvero il gioco aereo: viene infatti sovrastato spesso, gara da cancellare.

Calosso 5.5 Ci si aspettava molto da lui, invece non riesce mai a trovare il guizzo giusto per far male alla retroguardia di casa.

17' st Palaia 5.5 Troppo isolato là davanti, in un momento in cui il Bra in 10 fatica parecchio ad attaccare.

Lorini 5.5 Offre una buona prova in un ruolo che non è propriamente il suo, ma commette un fallo un po' ingenuo che gli costa un'espulsione pesante per la sua squadra, già in grandissima difficoltà.

Cia 6 Ha voglia di segnare e di lottare contro tutto e tutti, per questo ci prova appena ne ha l'occasione e va vicino ad un bel gol direttamente da calcio piazzato.

Lafleur E. 5.5 Subisce anche lui la giornata storta del Bra sulle corsie esterne, si innervosisce e viene sostituito per scongiurare un'altro possibile cartellino rosso dopo quello di Lorini.

17' st Alfieri 6 Qualche buono spunto in mezzo al campo.

Savu 5.5 Grande fatica contro un De Salvo indemoniato, soprattutto nel primo tempo. Ammonito, lascia spazio alla freschezza di Di Santo.

5' st Di Santo 6.5 Uno dei migliori dei suoi, porta idee nuove e gamba sulla corsia destra del Bra.

All. Policaro 5.5 La squadra vista a Pinerolo è lontana parente di quella volenterosa e combattiva ammirata contro il Chisola. Nel derby con la Cheraschese servirà sicuramente di più.

La squadra di Filippo Policaro