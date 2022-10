Gillardo e Luparelli stendono il Moncalieri: l'Acqui sale a punteggio pieno

Giornata importante per l'Acqui, che grazie alla doppietta di Gillardo e la rete di Luparelli travolge 3-0 il Moncalieri e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari merito col Chieri. Partita dominata in lungo e in largo da parte dei padroni di casa, che sbloccano il match nella ripresa e gestiscono bene il vantaggio, concedendo poco o nulla agli ospiti i quali incassano la terza sconfitta consecutiva, la quarta in questo inizio di campionato.

I termali hanno fatto intravedere sprazzi di vero calcio, concedendo poco in difesa e sfruttando al massimo le occasioni capitate.

Match bloccato • Partono meglio i padroni di casa con Luparelli che al 6' calcia verso la porta, il pallone esce non di molto. Passano poco minuti ed è Badano a trovare lo spazio giusto per calciare ma la palla finisce alto sopra la traversa. al 16' punizione per l'Acqui calcia Luparelli, ma Gastaldi è bravo a fare suo il pallone.

Passano pochi minuti e arriva la vera prima occasione da gol anche per gli ospiti: Abdlahna sbaglia in fase di disimpegno, la pallone finisce sui piedi di Ferrari che serve Calabrese, il quale solo davanti a Gallo svirgola clamorosamente il pallone. Dieci minuti dopo arriva il primo episodio chiave del match: mischia in area di rigore degli ospiti, l'arbitro vede un tocco di mano Abdlahna e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Correale che calcia di sinistro, ma Gallo è bravo a intuire e respingere il pallone. Si va al riposo col risultato di parità.

Dominio dei termali nella ripresa • Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con più grinta e determinazione. Subito al 3' grande occasione per Luparelli, ma Gastaldi mostra i suoi ottimi riflessi e respinge il tiro. Un minuto dopo ci prova Filippini, col palla che esce di pochissimo a lato del portiere. Pochi minuti più tardi precisamente al 7', vi è l'episodio che da una svolta alla partita: Gallo viene steso in area di rigore da Castiello, per l'arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore e giallo per il difensore del Moncalieri.

Dal dischetto si presenta Gillardo che la batte Gastaldi, il quale intuisce la posizione ma non arriva sul pallone di un soffio, Acqui in vantaggio e match in discesa. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio: Nanetto serve in area Gillardo che solo davanti al portiere insacca e fa 2-0. Entrambi gli allenatori provano ad inserire forze fresche. Al 33' Gillardo va vicino alla tripletta con un potente tiro da posizione ravvicinata, che centra in pieno la traversa, ma il 3-0 dei padroni di casa è solo rimandato. Passano infatti pochi minuti e Luparelli piazza il pallone all'angolino sinistro di Gastaldi, la palla becca il palo interno e finisce in rete. Nella prossima giornata l'Acqui affronterà la Novese in trasferta, mentre il Moncalieri ospiterà l'Albese.

LE INTERVISTE

È soddisfatto al termine della partita Gianluca Oliva, tecnico dell'Acqui: «Prestazione ottima, siamo stati bravi e fortunati sul rigore, oggi abbiamo fatto molto bene e abbiamo strameritato la vittoria». Ha qualcosa da recriminare sull'arbitraggio, Giorgio Torri, allenatore del Moncalieri: «La partita è stata decisa dall'arbitro. Abbiamo giocato contro una squadra ostica, e comunque gestito bene la partita contro i primi in classifica».

IL TABELLINO

ACQUI-MONCALIERI 3-0

RETI: 7' st rig. Gillardo (A), 14' st Gillardo (A), 40' st Luparelli (A)

ACQUI (4-3-3): Gallo 8, Badano 7, Gallo 7.5 (35' st Lanza sv), Giachero 7 (24' st Carrese 6.5), Abdlahna 6.5, Bona 7 (45' st Barisone sv), Nanetto 7, Magnani 7 (22' st Gallo 6.5), Luparelli 7.5 (40' st Trucco sv), Gillardo 9 (45' st Berta sv), Filippini 7 (17' st Zunino 6.5). A disp. Perigolo, Siriano, Zunino. All. Oliva 8.

MONCALIERI (4-3-3): Gastaldi 7, Poretta 6 (35' st Saracco sv), Ferrari 6.5, Merkaj 6 (24' st Doria 5.5), Grivetto 5.5, Castiello 5 (25' st Caristi 5.5), Chicco 6, Germanetto 5.5 (25' st Spada 5.5), Calabrese 5.5 (22' Pizzorusso 5.5), Correale 5.5, Maccari 5.5 (1' st Floresta 5.5). A disp. Zora, Minuto. All. Torri 6.

ARBITRO: Gatti di Alessandria 6.

AMMONITI: Bona, Gillardo, Giachero (A), Merkaj, Castiello (M)

LE PAGELLE

ACQUI

Gallo 8 Para il rigore che avrebbe potuto cambiare il match, ed allo stesso tempo effettua ottime uscite.

Badano 7 Corre come sempre sulla fascia seminando gli avversari ed e sempre molto attento a smanacciare le incursioni avversarie.

Gallo 7.5 Si prende un rigore fondamentale che da una svolta al match. Nel complesso ottima prestazione.

Giachero 7 Sempre in anticipo sugli avversari e molto attento a non fare passare nulla.

24' st Carrese 6.5 Dà forze fresche al suo reparto sbagliano quasi nulla.

Abdlahna 6.5 Una piccola sbavatura nel primo tempo e un rigore concesso agli avversari che sarebbe potuto costare caro. Si riscatta poi nella ripresa con ottimi interventi.

Bona 7 Amministra molto bene il pallone cercando soluzioni in fase offensiva.

Nanetto 7 Fondamentale il suo contributo sul gol del 2 a 0 che chiude la partita. Nel complesso ottima prestazione.

Magnani 7 Grande sostanza al centrocampo e lotta su ogni pallone. Ottima partita anche da parte sua.

22' st Gallo 6.5 Prestazione positiva la sua. Lotta su ogni pallone.

Luparelli 7.5 Segna il definitivo 3-0 con un tiro che becca il palo e si insacca in rete. Si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.

Gillardo 9 Segna una doppietta dando una svolta al match che avrebbe potuto prendere una piega negativa. Inoltre fornisce una prestazione sontuosa condita da giocate di ottima qualità e talento. Sfiora la tripletta nel finale con una botta sulla traversa.

Filippini 7 Ci prova nel primo tempo non riuscendo a segnare, inoltre non molla mai di un centimetro. Bella prestazione.

17' st Zunino 6.5 Ci mette impegno su ogni pallone e grande spirito di sacrificio.

All. Oliva 8 La squadra gioca molto bene ed è meritatamente in testa al campionato. Ha trasmesso ai suoi la giusta determinazione.

MONCALIERI

Gastaldi 7 Sicuramente uno dei migliori in campo, salva il salvabile con ottime parate che permottono alla squadra di non affondare. Per poco non para il rigore.

Poretta 6 Effettua bei lanci lunghi verso l'area. Ci mette molto impegno.

35' st Saracco sv

Ferrari 6.5 Fa quello che può non venendo molto aiutato dai suoi compagni.

Merkaj 6 Prende un giallo evitabile. Tuttavia si fa dominare troppo spesso dagli avversari.

24' st Doria 5.5 Si impegna molto ma non riesce ad incidere sul match.

Grivetto 5.5 si fa saltare troppo spesso dagli avversari mancando di cattiveria.

Castiello 5 Causa il rigore che indirizza la partita a favore dei padroni di casa.

25' st Caristi 5.5 Si perde molte volte l'uomo non riuscendo a fermare gli avversari.

Chicco 6 Cerca di effettuare qualche passaggio in avanti senza successo. Ci mette molto impegno.

Germanetto 5.5 Non riesce a imporsi sugli avversari come avrebbe voluto, ci prova a inizio partita con un colpo di testa

25' st Spada 5.5 Ci mette molto impegno ma sbaglia molto nella fase di possesso palla.

Calabrese 5.5 Sbaglia un gol clamoroso solo davanti al portiere nel primo tempo, che avrebbe potuto cambiare la partita.

22' st Pizzorusso 5.5 Si fa vedere poco in attacco e non incide molto.

Correale 5.5 Su di lui pesa il rigore sbagliato, peraltro non calciato benissimo.

Maccari 5.5 Si rende poco pericoloso, peccando di un po' di cattiveria in fase d'attacco.

1'st Floresta 5.5 Si fa vedere poco davanti anche se non viene cercato molto dai compagni.

All. Torri 6 La partita non era molto facile contro un avversario molto forte. Ha fatto il massimo.