Un dominio assoluto: lo Schiaffino fa il Brasile e va in goleada

Trasferta sinonimo di grande festa per lo Schiaffino, che arriva sul campo del Bresso e vince 7-1 il match contro i padroni di casa che, al contrario, sembra quasi non si siano presentati in campo, visto l'andamento del match al di là del risultato finale. Il Bresso lo si nota in partita solo in occasione del gol della bandiera, mentre lo Schiaffino onora alla grande l'impegno e gonfia la rete ogniqualvolta ne ha l'occasione, sfruttando a dovere le disattenzioni degli avversari, le cui maglie nella catena difensiva sono troppo larghe e finiscono per far passare con eccessiva facilità i giocatori di Cesaro. L'impressione, ripensando a quanto si è visto sin dal fischio d'inizio, è che questo Bresso-Schiaffino non sarebbe potuta finire diversamente, per quanto si è visto in campo a livello di valori.

POKERISSIMO SCHIAFFINO

Come detto, sin dal fischio d'inizio si intuiscono i meriti dello Schiaffino e le difficoltà del Bresso: gli ospiti arrivano prima su ogni pallone e vincono tutti i contrasti; di contro, i padroni di casa sbagliano gli anticipi e lasciano di conseguenza spazi aperti quando la difesa prova a salire. Non a caso, nel primo tempo c'è solo una squadra in campo e il pallino del gioco è in mano allo Schiaffino, che inizia a prendere "a schiaffi" la squadra avversaria con il primo gol di Castello, arrivato al 13'. A questo punto ci si potrebbe aspettare una reazione da parte del Bresso, ma il gioco dei locali continua a risultare lento e sotto ritmo rispetto all'andamento del match: a crederci, nonostante il risultato sia solo 1-0 per gli avversari, pare essere soltanto Signorelli, che lotta e si sbatte per provare a rianimare il suo Bresso. E l'attaccante arriva anche alla conclusione, ma Silivonchyk interviene bene e salva la porta. Il gioco corale, però, sembra non essere di casa tra i biancoblù, al contrario dello Schiaffino, dove si può notare maggiori comunicazione e complicità. E infatti al 28' arriva il raddoppio con Marando: lettura intelligente della situazione, l'attaccante si butta in area e gonfia la rete. Bastano poi pochi minuti allo stesso Marando per ripetersi, trovare la doppietta e il 3-0 per lo Schiaffino, questa volta con l'aiuto di Castello, autore di un assist capolavoro. Nel finale di primo tempo c'è spazio ancora per due gol: quello di Zimelli e quello di Aldrovandi, che conclude al meglio un'azione corale per siglare la manita dello Schiaffino poco prima dell'intervallo.

FINALE ATTESO

Nel secondo tempo la gara si fa più fisica e si inizia ad assistere a contrasti sicuramente più decisi rispetto all'avvio di gara: forse è difficile pensare di riuscire a superare questa montagna che è il 5-0, ma il Bresso perlomeno risponde presente all'appello della ripresa. Lo si nota, per esempio, dall'intraprendenza di Zheng, che chiama continuamente in adunata verso la trequarti avversaria i compagni, che nel frattempo vengono mossi da Molena con una serie di sostituzioni. Quando però il Bresso stava provando ad alzare la testa, è Bonacina ad aumentare il già ampio divario in termini di gol tra padroni di casa e Schiaffino: non perfetto in questo caso Sanga, che però ha l'attenuante di esser stato lasciato solo da tutta la linea difensiva. È, questo, un po' l'episodio che taglia definitivamente le gambe al Bresso, che anche quando prova ad affondare - più o meno timidamente - deve fare i conti con Silivonchyk tra i pali. Alla mezz'ora, però, i ragazzi padroni di casa riescono finalmente a passare per il più classico dei gol della bandiera: a gonfiare la rete per il Bresso è Longhetti, che si iscrive al tabellino dei marcatori e forse riesce a rendere leggermente meno schiacciante la sensazione di impotenza tra le fila del Bresso. Dall'altro lato, poco male per lo Schiaffino, che ristabilisce l'ordine delle cose al 40' quando Germani segna il settimo gol per gli ospiti, chiudendo in maniera ufficiale una gara che ufficiosamente era già stata archiviata a metà primo tempo.

IL TABELLINO

BRESSO-SCHIAFFINO 1-7

RETI (0-6, 1-6, 1-7): 13' Castello (S), 28' Marando (S), 35' Marando (S), 37' Zimelli (S), 38' Aldrovandi (S), 18' st Bonacina Sergio Massimil (S), 30' st Longhetti (B), 40' st Germani (S).

BRESSO (4-3-3): Sanga 5, Biello 6, Pellitta 5.5, Portalupi 5.5 (1' st Cimbro 6), Zheng 6.5 (37' st Giordano sv), Donato 6, Bertoni 6 (27' st Longhetti 7.5), Pignata 6, Signorelli 6.5, Apricena 6 (18' st Vergani sv), Invernizzi 5.5 (1' st Ravazzani 6). A disp. Cereghini. All. Molena 6. Dir. Lorusso.

SCHIAFFINO (4-3-3): Silivonchyk 7, Bisicchia 6 (1' st Copetta 6), Castello 8, Campitelli 6.5 (22' st Palmiero sv), Marra 6, Lacci 6 (9' st Rizzo 6), Marando 8 (19' st Bonacina Sergio Massimil 7), Aldrovandi 8, Zimelli 7 (25' st Germani 7), Brambilla 6 (13' st Rigamonti 6), Mariani R. 6 (27' st D'Andretta sv). A disp. Garavaglia, Puglisi. All. Cesaro 7. Dir. Zanchetta - Trocino.

ARBITRO: Giarnera di Seregno 6.

AMMONITI: Lacci (S), Apricena (B).

LE PAGELLE

BRESSO

Sanga 5 Decisamente non la sua migliore prestazione, perché in occasione dei gol è sicuramente rivedibile. Si può migliorare ma le colpe vanno divise con tutto il reparto difensivo.

Biello 6 Ogni tanto ci prova ad infastidire lì in avanti con qualche sortita offensiva, ma non riesce a lasciare il segno.

Pellitta 5.5 Prova a giocarsela alla pari con gli avversari, ma non è giornata per lui: si fa sovrastare e superare quasi sempre.

Portalupi 5.5 Anche lui sembra vagare senza uno scopo ben preciso, lasciando troppo spesso il pallino del gioco agli avversari.

1' st Cimbro 6 Marca stretto gli avversari, ma non riesce ad avere successo quando si fa a sportellate.

Zheng 6.5 Uno dei pochi che sembra crederci, cercando di trainare anche i compagni specialmente a inizio secondo tempo.

Donato 6 Anche lui girovaga per il campo non riuscendo mai a lasciare il segno. Gioca sicuramente un miglior secondo tempo. provando anche ad incoraggiare i compagni.

Bertoni 6 Il primo tempo lo passa quasi da invisibile, ma nel secondo alza un po’ la testa cercando di far sentire la sua voce.

27' st Longhetti 7.5 A lui la gloria dell'unico gol, che per bellezza riesce anche a superare buona parte di quelli segnati dallo Schiaffino.

Pignata 6 Troppo statico per poter attirare l’attenzione, si anima negli ultimi minuti cercando di fare qualcosa quando la squadra è in possesso.

Signorelli 6.5 Uno dei pochi che realmente ci crede, ma la sua concentrazione sfuma col passare dei minuti.

Apricena 6 Per il ruolo che ricopre avrebbe tranquillamente potuto lasciare maggiormente un'impronta sul match, ma come quasi tutta la sua squadra non ci riesce.

Invernizzi 5.5 Completamente invisibile sui radar nel primo tempo.

1' st Ravazzani 6 Riesce a farsi notare in qualche occasione, ma anche lui non sembra avere il ritmo giusto.

All. Molena 6 Incita i suoi cercando di spronarli ma sopratutto svegliarli, provando ad offrire soluzioni. Ha il merito di capire praticamente subito cosa non va, o meglio cosa manca: comunicazione e dialogo tra i ragazzi in campo.

SCHIAFFINO

Silivonchyk 7 Dimostra di avere i riflessi e le gambe pronte, perfettamente coordinate con le mani. Ne fa passare solo uno.

Bisicchia 6 Se la gioca meglio lateralmente, riuscendo a passare parecchie palle buone. Forse un po' evanescente nelle discese.

1' st Copetta 6 Metà partita per lui, che comunque gioca abbastanza bene. Non brilla, certo, ma nemmeno sfigura quando gioca il pallone.

Castello 8 Apre le danze con il suo gol e si rende veramente indispensabile e fondamentale per la manovra dello Schiaffino per tutta la durata del match.

Campitelli 6.5 Inizia in maniera forse un po' molle, senza avere la stessa cattiveria che dimostrano invece molti altri compagni. Poi però si riprende ed è un crescendo.

Marra 6 Partita facile per lui, ma si dimostra scattante e veloce di gambe. Un buon supporto alla manovra.

Lacci 6 Esce anzitempo per infortunio, ma fino a quel momento gioca una partita estremamente dinamica. Sarebbe stato bello vederlo in campo fino alla fine.

9' st Rizzo 6 Fa il suo e lo fa discretamente bene, anche se la sua prova è priva di giocate che facciano strabuzzare gli occhi.

Marando 8 Uno dei leader di questa squadra: fa valere la sua esperienza e in campo si percepisce il peso specifico che ha la sua presenza per i compagni. Dirige, coordina e segna, nello specifico una doppietta in questo caso.

18' st Bonacina 7 Entra e segna. Al di là della caratura dell'impegno, si può sognare un impatto migliore di questo? Probabilmente no.

Aldrovandi 8 Prova maiuscola che viene impreziosita da un gran gol, forse il più bello di tutto quanto il match.

Zimelli 7 Gioca in maniera intelligente e supporta continuamente la manovra offensiva dello Schiaffino. Anche lui partecipa alla festa del gol.

25' st Germani 7 In caso ci fossero dubbi sul dominio del match, dopo il gol del Bresso ricorda a tutti che è lo Schiaffino il protagonista assoluto della gara, segnando il settimo gol.

Brambilla 6 Sembra quasi contenersi e non voler affondare più di tanto. In campo è uno di quelli che risalta meno.

13' st Rigamonti 6 Sarà stato per i giochi ormai conclusi già nel primo tempo, ma non brilla particolarmente. C'è da dire che i ritmi del secondo tempo sono decisamente più blandi.

Mariani R. 6 Buon punto di riferimento per il reparto offensivo: fa a sportellate e tiene bene la posizione. pur non riuscendo a segnare.

All. Cesaro 6.5 Porta in campo dei giocatori organizzati, che hanno bisogno di poche parole per essere guidati, anche perché tutti sanno già cosa fare e lo fanno nel migliore dei modi.

ARBITRO

Giarnera di Seregno 6. Forse un po' troppo leggero in alcune circostanze, ma tutto sommato conduce in maniera scorrevole che non presente particolari grattacapi per il fischietto.

LE INTERVISTE

Simona Molena, allenatrice in seconda del Bresso, è un amareggiata dal risultato: «Difficile commentare una partita quando finisce in 7 a 1. Non siamo mai riusciti a entrare in partita, non abbiamo affrontato il tutto con il giusto impegno, con la giusta concentrazione e cattiveria. Nel primo tempo hanno esclusivamente giocato loro, non eravamo mai nella posizione giusta e nella situazione giusta, non abbiamo mai fatto la scelta corretta e questo lo abbiamo pagato andando già sotto di cinque reti. C'è poco da dire, dobbiamo rimboccarci tutti le maniche, guardarci in faccia, confrontarci tra noi tecnici e sopratutto con i giocatori. Bisogna cercare di capire da dove si può ripartire».

Queste le parole di Fabrizio Cesaro, dello Schiaffino: «Abbiamo approcciato bene la partita, i ragazzi hanno fatto bene fin dall'inizio. Magari c'è stato qualche errore venale e di superficialità nel secondo tempo, quando ormai la partita era chiusa. Però direi che tutto sommato i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare e l'hanno fatto bene».