Uragano Folgore: un super Colinati conduce i suoi al successo

Con 22 gol fatti, 4 clean sheet e solo 4 reti subite in sei partite, la Folgore Caratese si mantiene imbattuta e regala spettacolo. Grazie al secondo 6-0 consecutivo, questa volta arrivato sui Cacciatori delle Alpi, rimane agganciata alla lotta per il primato in classifica, non dando mai l'impressione di essere in difficoltà durante i 90'. Brutta battuta d'arresto invece per gli ospiti, che tornano alla sconfitta dopo il recente successo casalingo per 2-0 contro la Base 96. Lontani dalle mura domestiche gli ospiti resistono un tempo, proponendo un buon gioco e delle trame offensive interessanti, affacciandosi più volte alla porta di Negri, ma la difesa caratese però è solida e rende vani i tentativi avversari.

STASI, POI COLINATI

Nel 4-3-3 dei padroni di casa si esalta nuovamente capitan Pastore, che mette in campo una prestazione da vero leader.

Per sbloccare il risultato c'è voluto il guizzo del solito Colinati, autore anche lui di una prestazione superlativa. Alla mezz'ora di gioco, un contropiede della Folgore porta ad un cross dalla sinistra. Vaghi è bravo a smanacciare e a toglierlo dalla testa di Bruno, ma il pallone finisce dalle parti proprio di Colinati, che a porta sguarnita non perdona e fa 1-0. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, con entrambi i portieri protagonisti di interventi in uscita che annullano i tentativi offensivi delle due squadre.

CARATESE INCONTENIBILE

Il secondo tempo, però, dà luogo ad una partita diversa. Il vantaggio ha dato sicurezza ai padroni di casa, che arrivano in porta con più facilità. Il raddoppio arriva dopo soli 7 minuti e da calcio d'angolo: terzo tempo perfetto di Clerici e partita in discesa per la Folgore. I Cacciatori subiscono il colpo e provano ad affidarsi ad un Molteni in giornata e alle triangolazioni dei propri uomini d'attacco. Ma se intensità e idee non mancano, a mancare è la precisione nell'ultimo passaggio. Mercuri al centro dell'attacco appare troppo isolato dal resto dei compagni, che non riescono a sfruttarne la fisicità né a trovarlo con dei cross interessanti. L'inerzia della gara va così in favore della Folgore.

Colinati fa impazzire il suo diretto marcatore e di fronte alla difesa schierata dei Cacciatori non si fa intimorire e pesca l'eurogol da fuori area al 12'. A questo punto contenere l'uragano Caratese risulta impossibile per gli ospiti, che fanno sempre più fatica a uscire palla al piede e subiscono altre tre reti in meno di 20 minuti. Ad entrare nel tabellino sono Viganò, Modica e Rigamonti. La Folgore prosegue dunque il suo percorso virtuoso: Colinati segna a raffica, la difesa sembra impossibile da scalfire e il calcio espresso è di ottima fattura. I Cacciatori escono malconci da una gara che li aveva visti lottare alla pari per circa 45 minuti ma pagano una condizione atletica inferiore rispetto ai loro avversari e troppi errori in fase di finalizzazione. Possono consolarsi con le buone prestazioni di Molteni ed Oregioni e recuperare le energie necessarie ad affrontare la prossima sfida contro la Baranzatese.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE-CACCIATORI DELLE ALPI 6-0

RETI: 33' Colinati (F), 6' st Clerici (F), 12' st Colinati (F), 18' st Viganò (F), 25' st Modica (F), 30' st Rigamonti (F).

FOL.CARATESE (4-3-3): Negri 7, Chinaglia 6.5 (17' st Rigamonti 7), Ferrario 7 (21' st Vespa 6), Manzotti 6.5 (27' st Bonassoli sv), Pastore 8, Cavallin (21' st Zoggia 6.5), Clerici 7.5 (19' st Modica 7), Biondi 6.5 (1' st Viganò 7.5), Colinati 8.5, Zubani 7, Bruno 6.5 (9' st Orsenigo 6). A disp. Avossa, Guerra. All. Galimberti 7. Dir. Pastore.

CACCIATORI ALPI (3-5-1-1): Vaghi 6 (19' st Accorsi 6.5), Valente 6.5 (30' st Dogan sv), Giannotta 6.5, Santoro 6 (18' st Bombara 6), Molteni 6.5, Adornato 6.5, Cancellieri 6 (13' st Ceruti 6), Oregioni 6.5, Mercuri 6 (13' st De Francesco 6), Romoli 6 (42' st Cavallaro sv), Campanelli 6 (16' st Pedraglio 6). A disp. Pagnotta, Di Matteo. All. Alfonsetti 6. Dir. Campanelli.

ARBITRO: Mingoia di Lecco 6.5.

AMMONITI: Valente (C).

LE PAGELLE

FOLGORE CARATESE

Negri 7 Davvero impegnato soltanto nel primo tempo, dove abbassa la saracinesca e neutralizza tutte le conclusioni degli ospiti. Sempre attento nelle uscite, mezzo voto in più per il clean sheet.

Chinaglia 6.5 Pendolino instancabile, non dà molto spazio agli avversari pur giocando nella fascia dove questi attaccano di più. Viene sostituito per rifiatare dall'ottimo Rigamonti. (17' st Rigamonti 7).

Ferrario 7 Fornisce una buona quantità di cross sulla sua fascia e guarda bene le spalle a Colinati. (21' st Vespa 6).

Manzotti 6.5 Galimberti gli affida le chiavi della regia e lui gli dimostra ancora una volta affidabilità. Dai suoi piedi nascono diverse azioni dei suoi. (27' st Bonassoli sv).

Pastore 8 Roccioso, autorevole, costante. Gli aggettivi si sprecano, così come gli interventi sul pallone a rendere vane le speranze dei Cacciatori. Una prestazione da vero leader.

Cavallin 6.5 Come i compagni di reparto è autore di una prova solida e matura. (21' st Zoggia).

Clerici 7.5 Torreggia in occasione del gol e in generale si dimostra una spina nel fianco per la difesa avversaria. Peccato per quello scaavetto salvato in extremis dalla difesa. (19' st Modica 7).

Biondi 6.5 Dà il suo apporto alla fase difensiva, spalleggiando Chinaglia. Non disdegna qualche sortita in avanti. (1' st Viganò 7.5).

Colinati 8.5 Ha una tecnica superiore e si vede. Dimostra tutto il suo repertorio offensivo prima con il gol di rapina e poi con una botta tremenda da fuori area. Se decide di saltare l'uomo lo salta. Moto perpetuo.

Zubani 7 Si intende alla perfezione con il tridente offensivo, che lo ringrazia per la sua presenza positiva in fase di finalizzazione.

Bruno 6.5 Gli tocca fare a spallate con i difensori ospiti, particolarmente agguerriti nella prima fase della gara. Esce stanco al posto di Orsenigo. (9' st Orsenigo 6).

CACCIATORI ALPI

Vaghi 6 Attento e ordinato nel primo tempo; fa quello che può nella ripresa, ma la Folgore è semplicemente incontenibile. (19' st Accorsi 6).

Valente 6.5 Tra i migliori dei suoi, cala nel secondo tempo con il resto della squadra. (30' st Dogan sv).

Giannotta 6,5 Nel primo tempo lotta su tutti i palloni e prova a proporsi in avanti, come i compagni subisce il colpo dei 4 gol incassati in 20 minuti e cala nella ripresa.

Santoro 6 Va in difficoltà sul pressing di Zubani, ma porta comunque a casa la sufficienza. (18' st Bombara 6).

Molteni 6.5 Si rende protagonista di un paio di interventi difensivi importanti e che danno respiro alla squadra.

Adornato 6.5 Finché i Cacciatori reggono, fa pesare la propria presenza in area di rigore e non concede spazio a Bruno.

Cancellieri 6 Alterna cose buone a cose meno buone. Mette molta corsa a disposizione dei compagni (13' st Ceruti 6).

Oregioni 6.5 Nel momento peggiore della gara per i suoi cerca di mettere le cose a posto andando su ogni contrasto e cercando di portare palla. Gli manca precisione nell'ultimo passaggio in un paio di occasioni.

Mercuri 6 Per lunghi tratti appare troppo avulso dalla manovra. Dà dei grattacapi alla difesa avversaria nel primo tempo, ma la diga difensiva della Folgore regge e non gli concede azioni decisive. (13' st De Francesco).

Romoli 6 Prestazione un po' in ombra per il capitano, che prova a servire il suo bomber, ma senza fortuna. Finisce suo malgrado nel torello della Folgore nella ripresa. (42' st Cavallaro sv).

Campanelli 6 Ferrario si rivela un ospite scomodo e non gli concede lo spazio di cui avrebbe bisogno per incidere nella gara. (16' st Pedraglio 6).



ARBITRO

Mingoia di Lecco 6.5 Gestisce senza errori una partita comunque corretta e senza episodi dubbi.