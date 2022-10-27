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Rappresentative

Halloween Rapp: gli 85 convocati

Dopo il ponte raduno per Under 19 e Under 17: appuntamento mercoledì a Gassino e al Lascaris

Benedetto Bonfatti

Benedetto Bonfatti

Email:

bennabonfatti@gmail.com

27 Ottobre 2022

Il cerchio si stringe: gli 85 convocati per la Rapp

Stefano Pavanello del Venaria

Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 19 e Under 17. Dopo la doppietta di Gassino di questa settimana, l?Under 15 di Diego Salvamano lascia spazio alle convocazioni di Luciano Loparco e Claudio Frasca. Si inaugura un nuovo campo per i raduni: Pianezza, in casa del Lascaris.  

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.

UNDER 19

Martedì 2 novembre in Via Claviere – Pianezza (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA'
MANUEL ADRIGNOLO TORINESE
FRANCESCO ARMITANO CROCETTA
EMANUELE AVEZZANO GRAND PARADIS
MARCO BAUDINO RIVAROLESE
MATTEO BONACCORSI IVREA
FRANCESCO BORGOGNO VILLAFRANCA
DAVIDE BORIN GRAND PARADIS
ERIC BORIO BEPPE VIOLA
TOMMASO BUFFONE LUCENTO
MATTIA CAPRIOLO RIVAROLESE
DANIELE CESARANO VENARIA
LORENZO CIMINELLI BEIBORG
EDOARDO CONDELLI BEPPE VIOLA
CHRISTIAN CORRARATI BEIBORG
FEDERICO COSSETTI TROFARELLO
CHRISTIAN DAVID PSG
ANDREA DE MASI IVREA
MIRKO DI CRISTOFARO PSG
IVAN DIGREGORIO POZZOMAINA
ANDREA FACTA GASSINO SR
LUIGI FRANDINA POZZOMAINA
KRISTIAN GARINO BSR GRUGLIASCO
THOMAS GAZZERA CHARVENSOD
DIDIER JOTAZ CHARVENSOD
SOULEYMANE KEITA ALICESE ORIZZONTI
FEDERICO LAUREANA BACIGALUPO
DANIEL LIKA CBS
ALEXIS MATTIOLI QUINCITAVA
MICHELE MOSCA IVREA
GIACOMO OPERTI SAN SEBASTIANO
LUIGI PALMIERE ATLETICO TORINO
MATTEO PARRINELLO TROFARELLO
STEFANO PAVANELLO VENARIA
MATHIEU PERRIER GRAND PARADIS
NICOLA PISCITELLI VOLPIANO PIANESE
ROCCO RIZZITANO ATLETICO TORINO
SERGIO ROSSI TORINESE
ALESSANDRO SAGGESE BACIGALUPO
DAVIDE SANFILIPPO BSR GRUGLIASCO
MAURIZIO SCALA QUINCITAVA
MATTIA SCARIFA CARIGNANO
ANDREA SOMMI CARRARA
MANUEL TOSI IVREA
FEDERICO ZINI BSR GRUGLIASCO
MOHSSINE ZOMORROUD PINASCA

UNDER 17

Mercoledì 2 novembre in Via Diaz 56  – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Caludio Frasca

NOME COGNOME SOCIETA'
GIUSEPPE AUTORIELLO BORGOSESIA
GIACOMO BACCHETTA ACCADEMIA BORGOMANERO
FILIPPO BAGAROTTI ARONA
LORENZO BATTISTELLA ROMAGNANO
MATTIA BESKOROVAYNYY COSSATO
EDOARDO BIANCHI ACCADEMIA BORGOMANERO
MARIO BRUN CHISOLA
FRANCESCO CAVUOTO CHIERI
ALBERTO CIA BRA
MATTEO CONDELLO IVREA
LORENZO CORONA TURRICOLA TERRUGGIA
GABRIELE FIORENZA RIVAROLESE
PIETRO FIZZOTTI SPARTA NOVARA
DAOUDA FOFANA FOSSANO
UMBERTO FUCINI CBS
MATTIA GALAVERNA BUSCA
LORENZO GUGLIELMINOTTI BIELLESE
ALESSANDRO GUIDA CHIERI
SEBASTIANO GUTTERO GIOVANILE CENTALLO
MATTEO IACHI QUINCITAVA
FABIO ITALIANO LASCARIS
OMAR ERIK LAFLEUR BRA
LEONARDO LAVINA LASCARIS
JUAN CARLOS LAZZARIN ALBESE
AYMAN LOUMIY COSSATO
DAVIDE MAMMOLENTI LASCARIS
EMANUELE MARTELLI SPARTA NOVARA
SIMONE MOLINATTI STRAMBINESE
ALESSANDRO MONTIGLIO TURRICOLA TERRUGGIA
EDOARDO NICOLELLO BIELLESE
SIMONE PARENTE BUSCA
RICCARDO PESANDO IVREA
JACOPO PIZZI GOZZANO
MATTEO RABOZZI SPARTA NOVARA
MICHAEL SARKIS CHISOLA
MATTEO STEFANUTO ACCADEMIA BORGOMANERO
LORENZO TRIDICO BORGARO
ARTAN VELCANI BIELLESA
FRANCESCO ZANI JUVE DOMO
ANGELO ZUCCALA' DERTHONA FBC

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