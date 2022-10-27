Halloween Rapp: gli 85 convocati

Rappresentative
27 Ottobre 2022
Stefano Pavanello del Venaria
Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 19 e Under 17. Dopo la doppietta di Gassino di questa settimana, l?Under 15 di Diego Salvamano lascia spazio alle convocazioni di Luciano Loparco e Claudio Frasca. Si inaugura un nuovo campo per i raduni: Pianezza, in casa del Lascaris.
Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.
Martedì 2 novembre in Via Claviere – Pianezza (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|MANUEL
|ADRIGNOLO
|TORINESE
|FRANCESCO
|ARMITANO
|CROCETTA
|EMANUELE
|AVEZZANO
|GRAND PARADIS
|MARCO
|BAUDINO
|RIVAROLESE
|MATTEO
|BONACCORSI
|IVREA
|FRANCESCO
|BORGOGNO
|VILLAFRANCA
|DAVIDE
|BORIN
|GRAND PARADIS
|ERIC
|BORIO
|BEPPE VIOLA
|TOMMASO
|BUFFONE
|LUCENTO
|MATTIA
|CAPRIOLO
|RIVAROLESE
|DANIELE
|CESARANO
|VENARIA
|LORENZO
|CIMINELLI
|BEIBORG
|EDOARDO
|CONDELLI
|BEPPE VIOLA
|CHRISTIAN
|CORRARATI
|BEIBORG
|FEDERICO
|COSSETTI
|TROFARELLO
|CHRISTIAN
|DAVID
|PSG
|ANDREA
|DE MASI
|IVREA
|MIRKO
|DI CRISTOFARO
|PSG
|IVAN
|DIGREGORIO
|POZZOMAINA
|ANDREA
|FACTA
|GASSINO SR
|LUIGI
|FRANDINA
|POZZOMAINA
|KRISTIAN
|GARINO
|BSR GRUGLIASCO
|THOMAS
|GAZZERA
|CHARVENSOD
|DIDIER
|JOTAZ
|CHARVENSOD
|SOULEYMANE
|KEITA
|ALICESE ORIZZONTI
|FEDERICO
|LAUREANA
|BACIGALUPO
|DANIEL
|LIKA
|CBS
|ALEXIS
|MATTIOLI
|QUINCITAVA
|MICHELE
|MOSCA
|IVREA
|GIACOMO
|OPERTI
|SAN SEBASTIANO
|LUIGI
|PALMIERE
|ATLETICO TORINO
|MATTEO
|PARRINELLO
|TROFARELLO
|STEFANO
|PAVANELLO
|VENARIA
|MATHIEU
|PERRIER
|GRAND PARADIS
|NICOLA
|PISCITELLI
|VOLPIANO PIANESE
|ROCCO
|RIZZITANO
|ATLETICO TORINO
|SERGIO
|ROSSI
|TORINESE
|ALESSANDRO
|SAGGESE
|BACIGALUPO
|DAVIDE
|SANFILIPPO
|BSR GRUGLIASCO
|MAURIZIO
|SCALA
|QUINCITAVA
|MATTIA
|SCARIFA
|CARIGNANO
|ANDREA
|SOMMI
|CARRARA
|MANUEL
|TOSI
|IVREA
|FEDERICO
|ZINI
|BSR GRUGLIASCO
|MOHSSINE
|ZOMORROUD
|PINASCA
Mercoledì 2 novembre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Caludio Frasca
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|GIUSEPPE
|AUTORIELLO
|BORGOSESIA
|GIACOMO
|BACCHETTA
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|FILIPPO
|BAGAROTTI
|ARONA
|LORENZO
|BATTISTELLA
|ROMAGNANO
|MATTIA
|BESKOROVAYNYY
|COSSATO
|EDOARDO
|BIANCHI
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|MARIO
|BRUN
|CHISOLA
|FRANCESCO
|CAVUOTO
|CHIERI
|ALBERTO
|CIA
|BRA
|MATTEO
|CONDELLO
|IVREA
|LORENZO
|CORONA
|TURRICOLA TERRUGGIA
|GABRIELE
|FIORENZA
|RIVAROLESE
|PIETRO
|FIZZOTTI
|SPARTA NOVARA
|DAOUDA
|FOFANA
|FOSSANO
|UMBERTO
|FUCINI
|CBS
|MATTIA
|GALAVERNA
|BUSCA
|LORENZO
|GUGLIELMINOTTI
|BIELLESE
|ALESSANDRO
|GUIDA
|CHIERI
|SEBASTIANO
|GUTTERO
|GIOVANILE CENTALLO
|MATTEO
|IACHI
|QUINCITAVA
|FABIO
|ITALIANO
|LASCARIS
|OMAR ERIK
|LAFLEUR
|BRA
|LEONARDO
|LAVINA
|LASCARIS
|JUAN CARLOS
|LAZZARIN
|ALBESE
|AYMAN
|LOUMIY
|COSSATO
|DAVIDE
|MAMMOLENTI
|LASCARIS
|EMANUELE
|MARTELLI
|SPARTA NOVARA
|SIMONE
|MOLINATTI
|STRAMBINESE
|ALESSANDRO
|MONTIGLIO
|TURRICOLA TERRUGGIA
|EDOARDO
|NICOLELLO
|BIELLESE
|SIMONE
|PARENTE
|BUSCA
|RICCARDO
|PESANDO
|IVREA
|JACOPO
|PIZZI
|GOZZANO
|MATTEO
|RABOZZI
|SPARTA NOVARA
|MICHAEL
|SARKIS
|CHISOLA
|MATTEO
|STEFANUTO
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|LORENZO
|TRIDICO
|BORGARO
|ARTAN
|VELCANI
|BIELLESA
|FRANCESCO
|ZANI
|JUVE DOMO
|ANGELO
|ZUCCALA'
|DERTHONA FBC
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