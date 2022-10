Halloween Rapp: gli 85 convocati

Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 19 e Under 17. Dopo la doppietta di Gassino di questa settimana, l?Under 15 di Diego Salvamano lascia spazio alle convocazioni di Luciano Loparco e Claudio Frasca. Si inaugura un nuovo campo per i raduni: Pianezza, in casa del Lascaris.

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.

UNDER 19

Martedì 2 novembre in Via Claviere – Pianezza (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA' MANUEL ADRIGNOLO TORINESE FRANCESCO ARMITANO CROCETTA EMANUELE AVEZZANO GRAND PARADIS MARCO BAUDINO RIVAROLESE MATTEO BONACCORSI IVREA FRANCESCO BORGOGNO VILLAFRANCA DAVIDE BORIN GRAND PARADIS ERIC BORIO BEPPE VIOLA TOMMASO BUFFONE LUCENTO MATTIA CAPRIOLO RIVAROLESE DANIELE CESARANO VENARIA LORENZO CIMINELLI BEIBORG EDOARDO CONDELLI BEPPE VIOLA CHRISTIAN CORRARATI BEIBORG FEDERICO COSSETTI TROFARELLO CHRISTIAN DAVID PSG ANDREA DE MASI IVREA MIRKO DI CRISTOFARO PSG IVAN DIGREGORIO POZZOMAINA ANDREA FACTA GASSINO SR LUIGI FRANDINA POZZOMAINA KRISTIAN GARINO BSR GRUGLIASCO THOMAS GAZZERA CHARVENSOD DIDIER JOTAZ CHARVENSOD SOULEYMANE KEITA ALICESE ORIZZONTI FEDERICO LAUREANA BACIGALUPO DANIEL LIKA CBS ALEXIS MATTIOLI QUINCITAVA MICHELE MOSCA IVREA GIACOMO OPERTI SAN SEBASTIANO LUIGI PALMIERE ATLETICO TORINO MATTEO PARRINELLO TROFARELLO STEFANO PAVANELLO VENARIA MATHIEU PERRIER GRAND PARADIS NICOLA PISCITELLI VOLPIANO PIANESE ROCCO RIZZITANO ATLETICO TORINO SERGIO ROSSI TORINESE ALESSANDRO SAGGESE BACIGALUPO DAVIDE SANFILIPPO BSR GRUGLIASCO MAURIZIO SCALA QUINCITAVA MATTIA SCARIFA CARIGNANO ANDREA SOMMI CARRARA MANUEL TOSI IVREA FEDERICO ZINI BSR GRUGLIASCO MOHSSINE ZOMORROUD PINASCA

UNDER 17

Mercoledì 2 novembre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Caludio Frasca