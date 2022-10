Sul Lago si sogna in grande, azzurri in vetta con tutta l'intenzione di restarci

Dopo il sesto posto in Under 16 della passata stagione in molti (noi compresi) avevano forse sottovalutato le potenzialità del Baveno. Si pensava che le principali pretendenti al primo posto nel girone A potessero essere la Biellese di Amorosi, il Volpiano di Malagrinò, il Casale 2.0 di Alberto Piazza, o ancora la Sparta Novara di Moro: e invece, dopo 6 giornate, i lacuali di Erald Mersini, arrivato in estate da Arona dove ha fatto molto bene, sono in vetta e guardano tutti dall'alto.

UNA SORPRESA PER TUTTI

In queste prime giornate sono arrivate 5 vittorie e un pareggio (quello rocambolesco per 5-5 contro il Casale) per il Baveno, con il tecnico Mersini che non nasconde la soddisfazione:

«La posizione in classifica è un po' una sorpresa anche per noi, in estate questa squadra aveva perso 4 elementi piuttosto importanti, ma già dai primi allenamenti che ho diretto mi son reso conto che c'era dell'ottimo potenziale su cui lavorare. Ci stiamo godendo il momento, non so se riusciremo a conservare la vetta fino alla fine perché ci sono tante squadre molto ben attrezzate, come Volpiano, Biellese e Sparta Novara, ma di sicuro faremo di tutto per restarci il più a lungo possibile».

L'ultimo successo è stato quello di domenica 23 ottobre nel derby con il Verbania, una vittoria sofferta per 1-0 e per questo ancor più gratificante:

«Essendo arrivato in estate non conoscevo fino in fondo la grande importanza di questa partita, - spiega Mersini - ma la squadra mi ha fatto subito capire quanto ci tenesse a vincerla. Quello con il Verbania è un derby sentitissimo da queste parti, molti ragazzi si conoscono e sono amici: la partita è stata difficile, nel primo tempo loro si sono chiusi molto bene e noi non siamo riusciti ad esprimerci come facciamo di solito; nella ripresa poi è entrato Pingitore che ha spaccato la sfida e l'ha decisa lui con merito».

IL TABELLINO DEL DERBY

BAVENO-VERBANIA 1-0

RETI: 34' st Pingitore (B).

BAVENO (4-2-3-1): Tavano 6.5, Castrigno 6.5, Sacco 6.5, Teruggi 6.5, Olteanu 6.5, Salina 6.5 (10' st Pingitore 7), Pirazzi 6.5 (20' st Bignoli 6.5), Gatti 6.5, Ceglia 6.5 (25' st Espa 6.5), Tagliaferri 6.5 (28' st Bellosta 6.5), Hilali 6.5. A disp. Mersini, De Luca, Buonarroti, Letting. All. Mersini 6.5. Dir. Piumarta.

VERBANIA (4-5-1): Ferraro 7.5, Guazzoni 7, Vasta 7, Schmutz 7 (10' st Santoro 7), Stella 7, Ruga Riva 7 (5' st Ferro 7), Cara 7, Amato 7, Riva 7 (40' Marino 7), Davi 7 (40' st Scorzelli 7), Martinella 7. A disp. Lanzalacqua, Mandica, Mandarano, Ciocca, Grassi. All. Corghi 7. Dir. Ferraro.





AMMONITI: 20' Ruga Riva (V).

LA PARTITA PAZZA

Un'altra sfida che resta impressa nella mente dell'allenatore ex Arona è sicuramente quella contro i nerostellati di Piazza:

«Quel pareggio penso che me lo ricorderò per un bel po', da milanista mi ha ricordato la finale di Champions League di Istanbul contro il Liverpool... Eravamo avanti 5-2, è finita 5-5, una bella batosta; i ragazzi però hanno reagito benissimo a livello mentale e sono stati bravi a resettare tutto e ripartire. Penso che la forza del gruppo sia proprio la nostra arma migliore, e da parte mia non posso che ringraziare i ragazzi per l'impegno e la dedizione che ci mettono. Un grazie in particolare va anche al mio collaboratore Federico Piumarta, che mi assiste sempre sia durante gli allenamenti sia in partita ed è davvero una presenza fondamentale».

Non manca infine un commento sulla prossima sfida dei azzurri, impegnati domenica 30 ottobre sul campo del Turricola Terruggia:

«C'è da stare attenti perché loro sono una mina vaganti, nonché l'unica squadra capace finora di battere la Biellese; sarà un incontro impegnativo, anche perché sarà sul loro campo in erba mentre noi siamo abituati al sintetico, dovremo essere bravi ad approcciare la gara nel modo giusto».

I NUMERI DEL BAVENO

Con 21 reti all'attivo l'attacco del Baveno è il terzo più prolifico alle spalle di Volpiano Pianese (30) e Biellese (28); la difesa ha incassato invece 10 reti, una sola in più di Biellese, Città di Cossato e Volpiano a quota 9 che guidano la classifica delle retroguardie meno perforate. Il miglior marcatore dei lacuali è Riccardo Tagliaferri con 5 centri, che divide il terzo gradino del podio dei migliori cannonieri del girone A con Davide Mazzoni della Biellese e Gioele Fedele della Volpiano Pianese.