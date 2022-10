Alpignano-Lascaris è già derby di fuoco, la Pro Eureka ospita il PDHAE e "tifa" alpiceleste

Corsa al titolo del girone: la Pro è avanti. Alpignano-Lascaris è un match cruciale!

Difficile dare sentenze e previsioni in questo girone. Attualmente comanda la Pro Eureka, in vetta a quota 16 punti. La formazione blucerchiata di Davin ospiterà il PDHAE nel prossimo turno, partendo favorito sulla carta. Ecco perché Alpignano-Lascaris è cruciale per rimanere aggrappato a quel sogno chiamato primo posto. Una partita dai sapori forti, iniziando dalla sfida a distanza tra Manavella e Mirasola, arrivando agli ex che infiammeranno il match, su tutti Algarotti e Rotolo, passati da biancazzurri a bianconeri nell'estate passata.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

QUI ALPIGNANO

In casa Alpignano: Da sinistra Davide Carnevale, Luca Leccese e Andrea Sturiale

Per la formazione allenata da Manavella non è stato un buon inizio di campionato, tre punti nelle prime tre giornate. Al debutto i ragazzi in biancazzurro calano il Poker in casa del Bsr Grugliasco. Si intravedono i primi segnali di questo nuovo Alpignano, ma nelle due giornate che seguono, qualcosa va storto... Lo Charva cala il poker in casa dei biancazzurri e poi è la volta del Vanchiglia. Uno dei match chiave può essere il quarto dove, l'Alpignano reduce dalla sconfitta in casa del Vanchiglia, vince in casa del Lucento e dà il via ad una striscia di sole vittorie tutte con più di tre gol messi a segno. L'Alpignano ne segna 5 a Lucento, poi in casa contro il Rosta, Serratore (tripletta) e Carnevale rimontano il primo ed illusorio vantaggio biancorosso con Moletto. Per chiudere, nello scorso week-end i ragazzi di Manavella sono andati sotto anche contro lo Spazio Talent, ma son riusciti come contro il Rosta a rimontarla e anche bene, chiudendo con un 5-1 grazie alle reti di Carnevale, Caforio, Baschirotto e alla doppietta di Guidi. Una tendenza strana quella che emerge nelle ultime due giornate, i biancazzurri passano facilmente in svantaggio, ma l'esito è un largo risultato in loro favore. Gioannini in mezzo alla difesa è un muro, ma le reti subite sono 9 rispetto alla sola subita dal Lascaris. Carnevale, con 5 gol all'attivo, è il miglior marcatore attuale della formazione di Manavella, insegue Serratore a quota 4.

QUI LASCARIS

Vincenzo De Luca, attaccante del Lascaris

Una pagina di copione è stata rivisitata dalla passata stagione. Da cosa lo si può notare? Il Lascaris segna poco, solamente 12 sono le reti fatte, ma il dato che ha del clamoroso è che subisce pochissimo, 1 gol. La sola rete subita è arrivata nel primo scontro diretto con la rivale Pro Eureka, pretendente al titolo del girone. Termina 1-1 in casa bianconera il primo round: Massaro apre le danze per la formazione di Mirasola, che però viene fregata direttamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo allo scadere del match, Baana incorna ed è parità. La vittoria più larga per i bianconeri fin qui resta quella in casa della Torinese, dove vanno a segno cinque marcatori diversi: De Luca apre le danze, poi Adamo, Kingidila, Bisi e poi Rubini chiude la pratica. La Pro è in vetta con due punti di vantaggio, il motivo?... Il Lascaris inciampa subito dopo il pareggio contro la Pro, questa volta a far la voce grossa contro una big è il Bsr Grugliasco, che ferma i bianconeri sullo 0-0 casalingo. Mentre Vanchiglia e Quincitava, concorrenti al trono finale pareggiano rispettivamente contro Rivarolese e Bsr, il Lascaris vince 3-0 in casa contro lo Charvensod: Bisi dà il via al tris bianconero, condito dalle reti di Massaro e di Obase che chiude i conti nella ripresa. In casa Lascaris, rispetto all'Alpignano, la tendenza è diversa. Dalle statistiche è facile notare come davanti ai pali bianconeri vi sia un muro, un vero e proprio muro. L'unica rete subita è su palla inattiva. Adamo/Friso-Mammolenti-Naso-Italiano (ultimamente sempre più avanzato con Algarotti al suo posto da terzino) è un quartetto da finalista dichiarata.

SCARICA LA NOSTRA APP PER RIMANERE AGGIORNATO