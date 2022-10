Elladori detta legge: 7-1 nello scontro salvezza

Piero Lizza e i suoi queste partite non le sbagliano. L'han dimostrato l'anno scorso, lo ribadiscono questanno. Scontro salvezza all'Union Novara con un rotondo 7-1 alla Strambinese che non lascia spazio a interpretazioni. Si mette subito bene per l’Union Novara, al 1’ di gioco Elladori batte Brianese con una splendida punizione dai 30 metri, gol che indirizza il match subito nella la loro direzione. Nei primi minuti infatti la squadra di casa attacca continuamente trovando la seconda rete al 5', con Nicolò Ortogni che buca il portiere, innescato grazie ad un assist illuminante. Intorno alla metà del primo tempo la...

