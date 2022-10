L'inseguimento continua: i nerazzurri calano il tris e restano vicini alla vetta

Da un lato, l'Accademia Varesina; dall'altro, la Solbiatese. Entrambe le squadre si presentano con un 4-3-3 ma con ambizioni diverse: l'Accademia Varesina vuole far punti dopo un pessimo inizio di stagione, mentre la Solbiatese è alla ricerca dei punti per continuare l'inseguimento al primo posto. Nel primo tempo sono gli ospiti a far da padroni, passando in vantaggio grazie a Sansone che sfrutta un pallone recuperato per fulminare Braga. Nella seconda frazione l'Accademia Varesina si fa sotto con foga ma non riesce a trovare il pareggio e viene punita da Finoli su calcio rigore. Infine, la partita si chiude con il...

