Lo scavetto spartano schioda un raduno da Numeri 1

«Dovete scegliere un modello, un giocatore che rispecchi le vostre caratteristiche in campo, e poi seguire la sua evoluzione e il suo metodo di lavoro: è un buon modo per crescere. Oggi ho visto delle belle cose, e potete star certi che continueremo a seguirvi, vi auguro buona fortuna per la scuola, per la vita e soprattutto per il calcio!»

Con queste parole Claudio Frasca ha concluso il raduno di oggi di Gassino, a cui hanno preso parte 34 ragazzi. Dopo il riscaldamento ed alcuni esercizi col pallone, è andata in scena la consueta partita composta da due tempi da 40': grandi protagonisti i portieri, in particolare Leonardo Lavina del Lascaris e Mattia Beskorovaynyy del Città di Cossato, autori di grandi interventi che hanno blindato il risultato fino agli ultimi minuti, quando Pietro Fizzotti della Sparta Novara ha gonfiato la rete con un tocco sotto dopo uno scambio in velocità con Daouda Fofana del Fossano. Frasca ha schierato entrambe le formazioni con il 3-4-3, provando a cambiare il ruolo di alcuni ragazzi come Italiano del Lascaris, in campo come braccetto sinistro della difesa, e Lazzarin dell'Albese, che ha agito al centro della retroguardia. Primo tempo con tanta intensità, ma poche occasioni da gol: dopo un quarto d'ora Pesando serve Tridico al limite dell'area, l'esterno del Borgaro ci prova trovando la risposta sicura di Lavina; al 20' Mammolenti trova Rabozzi a destra con un bel lancio, il giocatore della Sparta Novara piega le mani a Beskorovaynyy ma l'azione era ferma per fuorigioco. Besko sale poi in cattedra in tre occasioni: prima salva sui diagonali di Cia e Corona, poi si supera con un riflesso felino sul colpo di testa di Fiorenza.

L'estremo difensore del Cossato risponde presente anche nella ripresa con due ottimi interventi su Parente e Sarkis, poi lascia il posto a Lavina che non è da meno: bravissimo il portiere del Lascaris ad opporsi al 27' alla conclusione ravvicinata di Fofana, per poi ripetersi appena 3' dopo a Sarkis che era stato bravo a penetrare in area con una serpentina inarrestabile. Al 33' i blu sbloccano il risultato con Fizzotti, bravo a scambiare in velocità con Fofana e a segnare col tocco sotto, mentre nei minuti finali c'è ancora spazio per l'ennesimo ottimo intervento di Lavina che ferma Parente e per la presa sicura di Autoriello sul tiro di Lafleur.

IL TABELLINO

SQUADRA BLU-SQUADRA BIANCA 1-0



RETI: 33' st Fizzotti (Sparta Novara).

SQUADRA BLU 1° TEMPO (3-4-3): Beskorovaynyy (Città di Cossato); Condello (Ivrea Calcio), Lazzarin (Albese), Italiano (Lascaris); Tridico (Borgaro), Pesando (Ivrea Calcio), Pizzi (Gozzano), Guttero (G. Centallo); Zani (Juve Domo), Nicolello (Biellese), Loumiy (Città di Cossato).

SQUADRA BIANCA 1° TEMPO (3-4-3): Lavina (Lascaris); Mammolenti (Lascaris), Galaverna (Busca), Cavuoto (Chieri); Rabozzi (Sparta Novara), Martelli (Sparta Novara), Brun (Chisola), Battistella (Romagnano); Corona (Turricola Terruggia), Cia (Bra), Fiorenza (Rivarolese).

SQUADRA BLU 2° TEMPO (3-4-3): Autoriello (Borgosesia); Condello (Ivrea Calcio), Lazzarin (Albese), Italiano (Lascaris); Pesando (Ivrea Calcio), Guglielminotti (Biellese), Sarkis (Chisola), Parente (Busca); Tridico (Borgaro), Fizzotti (Sparta Novara), Fofana (Fossano).

SQUADRA BIANCA 2° TEMPO (3-4-3): Beskorovaynyy (Città di Cossato) (20' Lavina, Lascaris); Cavuoto (Chieri), Mammolenti (Lascaris), Velcani (Biellese); Bianchi (A. Borgomanero), Martelli (Sparta Novara), Stefanuto (A. Borgomanero), Lafleur E. (Bra); Montiglio (Turricola Terruggia), Corona (Turricola Terruggia), Bacchetta (A. Borgomanero).

ALLENATORE: Claudio Frasca, Marco Pizzato

