Annullato il 3-0 a tavolino: il giudice "sforna" una nuova capolista

Basta una firma per sfornare una nuova capolista. Nel nuovo Comunicato il Giudice Sportivo ha ribaltato il 3-0 a tavolino assegnato settimane fa al Cuneo Olmo. Risultato che a sua volta aveva ribaltato il 0-3 che il Nichelino Hesperia di Elio Bert aveva strappato in casa delle aquile il 25 settembre, ovvero alla seconda giornata di campionato.

Con questa sentenza il Giudice ridà quindi i 3 punti al Nichelino che torna in vetta alla classifica da imbattuta e a punteggio pieno: 7 vittorie su 7 e + 2 sul Chisola.

IL PRIMO RICORSO E LA VITTORIA A TAVOLINO

In casa del Cuneo Olmo, sul risultato di 0-2 per il Nichelino, Elio Bert fa entrare al 37' del secondo tempo Emanuele Tullio al posto di Etinoshappines Ukponmwan. Operazione che aveva fatto, con minutaggio differente, anche nella prima partita contro la Cheraschese, il 18 settembre. Peccato che la segreteria del Cuneo Olmo abbia spulciato nella passata stagione accorgendosi che Tullio, nell'ultima giornata di Under 16 dello scorso campionato, fosse incorso in una squalifica.

Celermente presentato ricorso, il Giudice Sportivo assegna il 3-0 a tavolino alla squadra cuneese in quanto Tullio, non avendo ancora saltato una partita nella sua nuova categoria, era da considerarsi ancora squalificato. Da 0-3 a 3-0.

CONTRO RECLAMO ED ENNESIMO RIBALTAMENTO

Nelle scorse settimane il Nichelino Hesperia ha presentato il suo controricorso che ha convinto il Giudice Sportivo a tornare sui suoi passi. La motivazione si rifà al fatto che, in modo poco palese, la squalifica di una giornata era già stata scontata. Avendo già compiuto il 16° anno di età, infatti, Emanuele Tullio potrebbe giocare senza problemi in prima squadra.

La prima squadra del Nichelino milita in Prima Categoria e quindi ha cominciato il suo campionato l'11 settembre (quindi una settimana prima della prima partita di Under 17 Regionale e due settimane prima di Cuneo Olmo-Nichelino Hesperia), in trasferta sul campo del San Bernardo. Partita nella quale Tullio non figurava in distinta. Di conseguenza al tempo di Cuneo Olmo-Nichelino, la squalifica era da ritenersi scontata e quindi Emanuele Tullio aveva il diritto di scendere in campo.

In realtà questo è solo uno dei due modi di interpretare la norma: infatti, come riporta il Comunicato, c'è da anni una diversità di punti di vista sulla questione delle squalifiche ereditate dalla stagione scorsa. Chi dice che va scontata nella categoria di appartenenza effettiva (ex: ero in Under 16, la sconto in Under 17), chi dice che vale in qualsiasi categoria il calciatore possa effettivamente giocare.

Il Giudice nel Comunicato ammette che, negli anni più recenti si è prediletta la prima delle due ipotesi e che quindi il ricorso del Cuneo Olmo fosse legittimo e che quindi la squalifica fosse da scontare nella categoria di appartenenza come espresso nell'articolo 21 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Lo stesso Giudice però esplicita che gli errori possono essere scusabili in determinate condizioni:

«errore di interpretazione della legge diviene scusabile quando è determinato da atti dell’autorità o da orientamenti giurisprudenziali da cui l’agente possa trarre il convincimento della correttezza della propria interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità del proprio comportamento».

In questo caso il Giudice ha interpretato non determinante l'ingresso di Tullio per soli gli ultimi 8' (nonostante la partita fosse sul 0-2 e sia finita 0-3) e quindi ha scelto di rendere scusabile l'errore del Nichelino Hesperia.

«Pertanto, fermo restando che in base alla norma di cui all’art.21 comma 6 CGS la squalifica cha residua all’esito della precedente stagione si sconta nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza da identificarsi nel caso che qui ci occupa con l’UNDER 17, nel nostro caso occorre però chiedersi se l’aver fatto partecipare alla gara il ragazzo TULLIO Emanuele convinti di poterlo fare debba mandare esente da responsabilità la reclamante trattandosi di errore scusabile commesso in buona fede, considerato inoltre che l’impiego del ragazzo in questione è stato limitato agli ultimi 8 minuti della gara a risultato ormai conseguito e quindi privo di alcuna incidenza sul regolare svolgimento della gara, situazione a cui è ancorata, non lo si dimentichi, la sanzione della perdita della gara»

Il 0-3 torna nelle mani di Elio Bert e degli scaccati che, anche grazie al pareggio del Chisola a Fossano domenica, tornano a sorpresa in vetta alla classifica in solitaria, a 21 punti con 7 vittorie su 7.