Cinismo e rammarico: il Fanfulla piazza un pesantissimo colpo esterno

Ci sono vittorie meno dolci di altre, ma alla fine i tre punti sono sempre i tre punti: il successo esterno per 2-0 del Fanfulla sul campo del Pozzuolo è difficile da digerire per i padroni di casa, più per i meriti degli uomini di Della Sala che per i demeriti di quelli di Pea, in una gara per lunghi tratti equilibrata decisa dagli episodi e dal cinismo che serve per approfittarne. A tutto questo si è aggiunta poi la classica polemica arbitrale, un gol annullato sullo 0-1 al Pozzuolo, che avrebbe potuto cambiare tutto. Al triplice fischio a gioire...

