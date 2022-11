Segrate e Scarioni non mollano un centimetro: c'è voglia di Élite

Si stecca? Neanche sta volta. All'ottavo turno la storia rimane invariata: capolista a 21 punti e Calvairate in agguato a -3. Situazione rovente che potrebbe protrarsi fino alla dodicesima, quando a Segrate si presenterà l'armata di Quintini a tinte arancionere, con l'obiettivo di portare il nome di Milano lassù dove quasi tutte le squadre provengono dal capoluogo lombardo, i Regionali U17 Élite.

DEBELLATA LA CONCORRENZA



Primi in tutto e per tutto, anche nelle statistiche che ci accompagnano nell'analisi dell'andamento del Girone E. In alto senza subire, sono infatti quattro le cosiddette clean sheet, circa una ogni due incontri, per Lepore, portiere dello Scarioni e Tanzi, estremo difensore giallorosso. A infastidire il dualismo al comando dei dati delle teste di serie ci pensa un ragazzo appartenente alla terza della classe, ancora più in palla delle stesse capoliste, si presenta alla categoria con tredici reti all'attivo il numero 11 della Calvairate, Paolo Shunsuke Lentini. L'onze biancorosso detiene il primato di capocannoniere del raggruppamento a quota 13 firme, seminando ogni attaccante candidato alla scarpa d'oro dell'annata presa in esame, in primis Muzio e Vitali, ancorati rispettivamente a dieci e nove reti. Un altro fattore che non a caso contribuisce all'ascesa arancio-nera è il gioco di squadra, tanto è vero che Quintini riesce a valorizzare sia il reparto di costruzione e impostazione sia quello di finalizzazione dell'azione.

CORALITÀ CONTRO SINGOLO



Il tecnico milanese fa giocare bene i suoi e tale deduzione è giustificata dal fatto che quando un meccanismo gira vanno in gol tanti giocatori, indipendentemente dal ruolo e status momentaneo, tralasciando la gran qualità dell'organico, costruito ai fini della vittoria e raggiungimento della categoria superiore. A dimostrazione di ciò possiamo desumere dalla classifica media-voto che ci sono varie chiazze arancioni provenienti da ogni reparto: linea difensiva con poche lacune, centrocampo, il più prolifico del girone, lascia poche interpretazioni l'attacco, indubbiamente prorompente e guidato dal tandem Iseni-Vitali nel 4-4-2 dello scacchiere orange, i quali collezionano e vantano quindici gol e la pressione mista a paura delle retroguardie avversarie giornata per giornata. Mentre i primi per differenza reti sfruttano la dinamicità della mediana e la distribuzione ed estensione nel numero delle marcatura, i Dallera boys incentrano il loro gioco sulla caparbietà nel segnare del loro riferimento e fulcro offensivo: Emanuele Muzio, inseguitore seriale della vetta dei capocannonieri. Conseguenza di tale scelta tecnica dell'allenatore giallorosso è la sterilità del resto della squadra in caso di giornata no del numero 9, ipotesi non ancora verificata, ma chissà cosa succederà quando i compagni del bomber di Segrate dovranno sostituirlo in fase realizzativa.