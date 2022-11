Niba segna e ispira, i Blues di rimonta ritrovano il successo

Il Fossano ritrova i tre punti in quel di Caraglio. Seppur in svantaggio dopo soli 11', i Blues la ribaltano grazie a bomber Mondino e a un super Niba, che segna e regala a Vinai la palla del definitivo 3-1. Il Caraglio, in inferiorità numerica dal 20’ del primo tempo per il doppio giallo a capitan Dalmasso, prova a resistere con un Golé monumentale, ma la formazione di Chiapella è in giornata e ha occasioni anche per dilagare. Fuori il capitano, show di Fofana. Blues subito all’arrembaggio con una conclusione tesa di Marku in area bloccata da Aimar. La squadra...

