Tris Chieri e vetta in solitaria, caduta a sorpresa per l’Acqui

Il girone D ha una nuova regina in solitaria, ed è il Chieri. I collinari di Massimo Ricardo non falliscono il big match contro la Cbs, vincono 3-1 e staccano i rossoneri di 5 lunghezze, restando a punteggio pieno. Cade a sorpresa invece l’Acqui, che tra le mura amiche viene sconfitto dal Bacigalupo grazie alla doppietta di uno scatenato Dehari e al sigillo del subentrato Ferrari. Mastica amaro il tecnico dei termali Gianluca Oliva: «È una partita abbastanza difficile da raccontare, ci siamo portati sul 2-0 e poi, sul finire del primo tempo, loro hanno accorciato al primo tiro in...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?