Rivoluzione Piazza: «Basta giovanili, voglio prime squadre»

Dopo l'avventura a Casale è tempo di riflessioni...Alberto Piazza ha un solo obiettivo!

RICORDI DEL PASSATO

«Ho avuto la fortuna di fare un percorso magnifico nel mondo delle giovanili nella mia carriera. Ho allenato gruppi stupendi, nelle mie squadre son passati ragazzi splendidi». Queste le parole del tecnico Alberto Piazza a completare un ciclo ormai giunto al capolinea. Vanchiglia, Lucento, Alpignano e anche Casale, squadre e società che scandiscono le pagine della sua carriera da allenatore nel settore giovanile...ma ci sono rimpianti? «Vanchiglia il mio più grande rimpianto. Nei primi incontri nel 2015 ho avuto la fortuna ed il piacere di conoscere una persona squisita: Eduardo De Gregorio. In quegli anni ho dovuto dare forfait per motivi personali, avevo conosciuto un grande intenditore di calcio, un esempio, persona di alta categoria». Tra rimpianti e rammarichi...c'è il gran ricordo di periodi epici: «Nella mia strada ho chiuso 4 anni di storia al Lucento e 4 e mezzo all'Alpignano in cui ho dato il massimo con tutti, tutti i giorni. Ripeto, ho avuto la fortuna di avere gruppi fortissimi e ho ricordi indelebili da portarmi dietro per tutta la vita».

PARENTESI CASALE

«Dopo la mai avventura a Lucento avevo già in mente di cambiare categoria più che aria...poi ho parlato con alcune persone a Casale e mi son buttato in questa esperienza - continua Piazza - Mi hanno seguito ragazzi importanti, che hanno cambiato volto alla squadra e devo ammettere che qualche risultato vero si era visto. Poi purtroppo per alcuni motivi che ormai tutti sanno...ci siamo seduti serenamente ad un tavolo e le vie si sono separate ufficialmente. Un peccato a Casale, ma era doveroso. Come tutti sanno, purtroppo non c'erano le condizioni per continuare. Avrei lasciato tutto anche se fossimo stati primi in classifica, scelta inevitabile».

FUTURO

«Lascio il settore giovanile, credo di aver dato tanto e tutto me stesso e credo proprio di esser arrivato al momento di fare l'ultimo gradino verso il mondo degli adulti. Sento la necessità di provare quelle sensazioni li». La via più plausibile quale può essere ora? «Certamente mi guardo intorno, quello che è sicuro attualmente è che starò vicino alla mia famiglia. Mi sento pronto in questo nuovo passo, non penso di allenare da subito anche se il telefono ha già vibrato qualche volta. Occasioni ce ne saranno, preferisco però prendere una squadra da giugno e lavorarci bene, attualmente escludo la possibilità di prendere un primo gruppo in corsa». Quindi si va per un possibile approdo al mondo degli adulti nel mese di giugno: «Sono carico per una nuova esperienza in un mondo che sto desiderando da tanto tempo».