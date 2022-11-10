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Rappresentative

Doppio raduno 2006-2008, per molti arriva la seconda chiamata

Appuntamento martedì e mercoledì per i convocati di Frasca e Salvamano

Domenico Avallone

Domenico Avallone

Email:

d.avallone@sprintesport.it

10 Novembre 2022

Sanuele Echinoppe Venaria Under 17

Samuele Echinoppe, attaccante del Venaria Under 17

Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 17 e Under 15 di Claudio Frasca e Diego Salvamano, per molti è già la seconda convocazione, segno che i due CT vogliono rivederli. I Giovanissimi si vedranno a Gassino martedì, mentre l'Under 17 al Pertusa mercoledì.

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.
 

UNDER 17


Mercoledì 16 novembre in Via Genova 161 – Torino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca

NOME COGNOME SOCIETA'
ADAM AISSOUS CRESCENTINESE
FILIPPO BAGAROTTI ARONA
MATTIA BESKOROVAYNYY CITTA' DI COSSATO
LEONARDO BRENCHIO ASTI
MATTEO CABELLA ASTI
PAOLO CANCELLIERI CASALE
ALESSIO CENCIG BSR GRUGLIASCO
VALENTIN CHELARESCU SAVIGLIANESE
CRISTIAN CHIFU SG DERTHONA
LORENZO CORONA TURRICOLA TERRUGGIA
GABRIELE CORREALE MONCALIERI
MATTIA DE DOMINICIS PINEROLO
SIMONE DE LUCA CBS
SAMUELE ECHINOPPE VENARIA
NICOLO' FASSINO ALBA CALCIO
JACOPO FLORIO PDHAE
UMBERTO FUCINI CBS
MATTIA GALAVERNA BUSCA
LEONARDO GARLANDO NOVESE
FRANCESCO GIOVE ALBA CALCIO
ANDREA GIRARDI CHARVENSOD
ALESSANDRO GUIDA CHIERI
SEBASTIANO GUTTERO GIOVANILE CENTALLO
OMAR HILAL NOVESE
MATTEO IACHI QUINCITAVA
RICCARDO IANNACE ALBESE
FEDERICO LANDI VOLPIANO PIANESE
LUCA LANZAFAME VANCHIGLIA
MATTEO LAVEGLIA PINEROLO
ALESSIO MAIOGLIO CASALE
LUCA MARRESE NICHELINO HESPERIA
LORENZO MASSAFRA BORGARO
MASSIMILIANO MEDELIN VENARIA
SIMONE MOLINATTI STRAMBINESE
MARCO MORMILE SG DERTHONA
WILLIAM NOVARA LUCENTO
RICCARDO PESANDO IVREA
SIMONE PILETTA BORGOSESIA
IVAN PIRROTTA CASALE
ALESSANDRO RASSAT CHARVENSOD
GABRIELE RINALDI DORINA
ANDREA TORTORELLA PRO EUREKA
FEDERICO VALENTINI CHIERI
FRANCESCO VILLANO CHISOLA

UNDER 15

Martedì 15 novembre in Via Diaz 56  – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SOCIETA'
ANDREA AMODIO LUCENTO
FILIPPO BELLINCHIERI BAVENO
ELIA BIONAZ AYGREVILLE
SAMUELE CALAMITA CHISOLA
FRANCESCO CAMMARATA CHISOLA
RICCARDO CAMPISI SISPORT
ELOY CAPELLARI GRAND PARADIS
LORENZO CARABELLI SPARTA NOVARA
FRANCESCO CARUSO BRUINESE
TOMMASO CASTALDI LASCARIS
SIMONE CHESSA CHISOLA
MATTIA COSTA RG TICINO
ALESSANDRO DE VITA BAVENO
GIOVANNI DELL'AGNESE IVREA
NICOLO' DRAGO VERBANIA
FRANCESCO GALLUCCIO MIRAFIORI
FABIO GIAMBERTONE CHISOLA
FEDERICO HALIP LASCARIS
DAVIDE ISOARDI SALICE
GABRIELE LA ROSA DRUENTINA
RICCARDO MARINELLI SG CHIERI
TOMMASO MARINOTTO SG CHIERI
GIUSEPPE MAZZONE CHISOLA
MAXIM PALAMARCIUC DRUENTINA
SAMUELE PANEGHINI CHISOLA
FRANCESCO PARENTE SISPORT
MATTEO PATRIZIO GRAN PARADIS
LORENZO RIBONI CHARVENSOD
GIULIO ROMERIO BONAZZI BAVENO
ALESSANDRO SCARANGELLA CHISOLA
AARON SUDANO DIAVOLETTI
MATTIA TEDESCO AYGREVILLE
SEBASTIAN TREMUS STS
TUDOR TURCAN BACIGALUPO

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