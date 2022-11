Doppio raduno 2006-2008, per molti arriva la seconda chiamata

Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 17 e Under 15 di Claudio Frasca e Diego Salvamano, per molti è già la seconda convocazione, segno che i due CT vogliono rivederli. I Giovanissimi si vedranno a Gassino martedì, mentre l'Under 17 al Pertusa mercoledì.

Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.



UNDER 17



Mercoledì 16 novembre in Via Genova 161 – Torino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca

NOME COGNOME SOCIETA' ADAM AISSOUS CRESCENTINESE FILIPPO BAGAROTTI ARONA MATTIA BESKOROVAYNYY CITTA' DI COSSATO LEONARDO BRENCHIO ASTI MATTEO CABELLA ASTI PAOLO CANCELLIERI CASALE ALESSIO CENCIG BSR GRUGLIASCO VALENTIN CHELARESCU SAVIGLIANESE CRISTIAN CHIFU SG DERTHONA LORENZO CORONA TURRICOLA TERRUGGIA GABRIELE CORREALE MONCALIERI MATTIA DE DOMINICIS PINEROLO SIMONE DE LUCA CBS SAMUELE ECHINOPPE VENARIA NICOLO' FASSINO ALBA CALCIO JACOPO FLORIO PDHAE UMBERTO FUCINI CBS MATTIA GALAVERNA BUSCA LEONARDO GARLANDO NOVESE FRANCESCO GIOVE ALBA CALCIO ANDREA GIRARDI CHARVENSOD ALESSANDRO GUIDA CHIERI SEBASTIANO GUTTERO GIOVANILE CENTALLO OMAR HILAL NOVESE MATTEO IACHI QUINCITAVA RICCARDO IANNACE ALBESE FEDERICO LANDI VOLPIANO PIANESE LUCA LANZAFAME VANCHIGLIA MATTEO LAVEGLIA PINEROLO ALESSIO MAIOGLIO CASALE LUCA MARRESE NICHELINO HESPERIA LORENZO MASSAFRA BORGARO MASSIMILIANO MEDELIN VENARIA SIMONE MOLINATTI STRAMBINESE MARCO MORMILE SG DERTHONA WILLIAM NOVARA LUCENTO RICCARDO PESANDO IVREA SIMONE PILETTA BORGOSESIA IVAN PIRROTTA CASALE ALESSANDRO RASSAT CHARVENSOD GABRIELE RINALDI DORINA ANDREA TORTORELLA PRO EUREKA FEDERICO VALENTINI CHIERI FRANCESCO VILLANO CHISOLA

UNDER 15

Martedì 15 novembre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano