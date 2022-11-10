Doppio raduno 2006-2008, per molti arriva la seconda chiamata

Rappresentative
10 Novembre 2022
Samuele Echinoppe, attaccante del Venaria Under 17
Altro giro di convocazioni per le selezioni Under 17 e Under 15 di Claudio Frasca e Diego Salvamano, per molti è già la seconda convocazione, segno che i due CT vogliono rivederli. I Giovanissimi si vedranno a Gassino martedì, mentre l'Under 17 al Pertusa mercoledì.
Tutti gli atleti dovranno presentarsi al campo con documenti di riconoscimento e la visita medica.
Mercoledì 16 novembre in Via Genova 161 – Torino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|ADAM
|AISSOUS
|CRESCENTINESE
|FILIPPO
|BAGAROTTI
|ARONA
|MATTIA
|BESKOROVAYNYY
|CITTA' DI COSSATO
|LEONARDO
|BRENCHIO
|ASTI
|MATTEO
|CABELLA
|ASTI
|PAOLO
|CANCELLIERI
|CASALE
|ALESSIO
|CENCIG
|BSR GRUGLIASCO
|VALENTIN
|CHELARESCU
|SAVIGLIANESE
|CRISTIAN
|CHIFU
|SG DERTHONA
|LORENZO
|CORONA
|TURRICOLA TERRUGGIA
|GABRIELE
|CORREALE
|MONCALIERI
|MATTIA
|DE DOMINICIS
|PINEROLO
|SIMONE
|DE LUCA
|CBS
|SAMUELE
|ECHINOPPE
|VENARIA
|NICOLO'
|FASSINO
|ALBA CALCIO
|JACOPO
|FLORIO
|PDHAE
|UMBERTO
|FUCINI
|CBS
|MATTIA
|GALAVERNA
|BUSCA
|LEONARDO
|GARLANDO
|NOVESE
|FRANCESCO
|GIOVE
|ALBA CALCIO
|ANDREA
|GIRARDI
|CHARVENSOD
|ALESSANDRO
|GUIDA
|CHIERI
|SEBASTIANO
|GUTTERO
|GIOVANILE CENTALLO
|OMAR
|HILAL
|NOVESE
|MATTEO
|IACHI
|QUINCITAVA
|RICCARDO
|IANNACE
|ALBESE
|FEDERICO
|LANDI
|VOLPIANO PIANESE
|LUCA
|LANZAFAME
|VANCHIGLIA
|MATTEO
|LAVEGLIA
|PINEROLO
|ALESSIO
|MAIOGLIO
|CASALE
|LUCA
|MARRESE
|NICHELINO HESPERIA
|LORENZO
|MASSAFRA
|BORGARO
|MASSIMILIANO
|MEDELIN
|VENARIA
|SIMONE
|MOLINATTI
|STRAMBINESE
|MARCO
|MORMILE
|SG DERTHONA
|WILLIAM
|NOVARA
|LUCENTO
|RICCARDO
|PESANDO
|IVREA
|SIMONE
|PILETTA
|BORGOSESIA
|IVAN
|PIRROTTA
|CASALE
|ALESSANDRO
|RASSAT
|CHARVENSOD
|GABRIELE
|RINALDI
|DORINA
|ANDREA
|TORTORELLA
|PRO EUREKA
|FEDERICO
|VALENTINI
|CHIERI
|FRANCESCO
|VILLANO
|CHISOLA
Martedì 15 novembre in Via Diaz 56 – Gassino (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|ANDREA
|AMODIO
|LUCENTO
|FILIPPO
|BELLINCHIERI
|BAVENO
|ELIA
|BIONAZ
|AYGREVILLE
|SAMUELE
|CALAMITA
|CHISOLA
|FRANCESCO
|CAMMARATA
|CHISOLA
|RICCARDO
|CAMPISI
|SISPORT
|ELOY
|CAPELLARI
|GRAND PARADIS
|LORENZO
|CARABELLI
|SPARTA NOVARA
|FRANCESCO
|CARUSO
|BRUINESE
|TOMMASO
|CASTALDI
|LASCARIS
|SIMONE
|CHESSA
|CHISOLA
|MATTIA
|COSTA
|RG TICINO
|ALESSANDRO
|DE VITA
|BAVENO
|GIOVANNI
|DELL'AGNESE
|IVREA
|NICOLO'
|DRAGO
|VERBANIA
|FRANCESCO
|GALLUCCIO
|MIRAFIORI
|FABIO
|GIAMBERTONE
|CHISOLA
|FEDERICO
|HALIP
|LASCARIS
|DAVIDE
|ISOARDI
|SALICE
|GABRIELE
|LA ROSA
|DRUENTINA
|RICCARDO
|MARINELLI
|SG CHIERI
|TOMMASO
|MARINOTTO
|SG CHIERI
|GIUSEPPE
|MAZZONE
|CHISOLA
|MAXIM
|PALAMARCIUC
|DRUENTINA
|SAMUELE
|PANEGHINI
|CHISOLA
|FRANCESCO
|PARENTE
|SISPORT
|MATTEO
|PATRIZIO
|GRAN PARADIS
|LORENZO
|RIBONI
|CHARVENSOD
|GIULIO
|ROMERIO BONAZZI
|BAVENO
|ALESSANDRO
|SCARANGELLA
|CHISOLA
|AARON
|SUDANO
|DIAVOLETTI
|MATTIA
|TEDESCO
|AYGREVILLE
|SEBASTIAN
|TREMUS
|STS
|TUDOR
|TURCAN
|BACIGALUPO
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