Casale come Babbo Natale, rinforzata la Corazzata

Babbo Natale? No, Casale. Non siamo ancora sotto al periodo natalizio, ma i nerostellati hanno deciso di fare diversi regali ad altre squadre top della categoria.

FUGA A VINOVO

Da Lucento a Vinovo passando per Casale, questo è il tragitto di Ivan Pirrotta e di Andrea Trombini, che dopo l'avventura nerostellata si accasano a Vinovo: la corazzata di Luca Mezzano sta inseguendo il Nichelino Hesperia di Elio Bert attualmente al primo posto in classifica, e da Dicembre potrà contare su due pezzi da 90 come il trequartista e il bomber: estro, fantasia, strapotere fisico, senso del gol, questo portano i due nuovi arrivi alla corte di Mezzano, con il primo che potrà essere una valida alternativa, o di più, a Claudio Simonetti, attualmente ai box dopo la contusione al ginocchio sinistro che ha rimediato nel match contro il Pinerolo.

Ivan Pirrotta, il nuovo trequartista del Chisola

Sugli spalti, proprio a Pinerolo, era presente lo stesso Pirrotta, che guardava i suoi compagni espugnare il campo di Viale Piazza d'Armi. L'ex Lucento e Casale è già da qualche settimana che si allena con la squadra di Mezzano, e da Dicembre firmerà per diventare un vinovese a tutti gli effetti:

«A Casale il primo periodo è andato molto bene, tra vittorie, gol, articoli sui giornali, convocazione in rappresentativa e molto entusiasmo. Quando sono uscite le prime voci societari, licenziamenti, stipendi non pagati anche al nostro mister si è alterato un po' l’equilibrio e con le prime sconfitte la squadra si è spezzata, da una parte il mister e i “torinesi”, dall’altra i casalesi».





Ivan Pirrotta, paparazzato a Pinerolo a vedere il Chisola

«Quando è scoppiato il caso Casale ho ricevuto diverse offerte, hanno bussato alla mia porta il Pinerolo, la Cbs, il Lucento, l'Alpignano, e il Chisola, e quando è arrivata la chiamata di quest'ultima, ho subito detto di sì, perchè per me il Chisola è sempre stato un mio sogno a livello dilettantistico insieme alla Cbs. Con loro mi alleno ormai da una settimana, e ho ricevuto complimenti dal Direttore Sportivo e dal tecnico, in più con la squadra c'è stato subito feeling. Con questo gruppo secondo me si potrà puntare in alto, verso obiettivi importanti, e io sono venuto proprio per questo, VINCERE».





Andrea Trombini, il Bomber segue Pirrotta nell'avventura a Vinovo

Non solo Pirrotta, a Vinovo arriva un nuovo bomber, già compagno del trequartista sia a Lucento che a Casale, e ancora lo sarà al Chisola, ovvero Andrea Trombini. L'attaccante con la maglia nerostellata ha giocato 6 partite e messo a referto 3 gol, tenendo così una media realizzativa di una rete ogni 2 partite. Andrea ha sempre avuto il gol nei piedi: l'anno scorso ha trascinato il suo Lucento e adesso si appresterà a farlo anche con i vinovesi di Mezzano, che adesso possono contare su una macchina da gol come Andrea.





COLPO ALPIGNANO

Non è solo il Chisola a giovare della situazione Casale, perchè ad Alpignano arriva lo storico Capitano rossoblù, Andrea Mannarino. Il difensore fa il percorso che stava per fare il fratello più piccolo Davide, che sembrava vicino al gruppo 2007 dell'Alpiceleste, ma che alla fine si è accasato al Chieri di Marco Biancardi.





L'ex Casale troverà un gruppo che non sta attraversando un gran momento, indietro in classifica e in un periodo dove i risultati sono altalenanti, che possa essere lui la soluzione a tutti i problemi della squadra di Manavella?